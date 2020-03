The Masked Singer Recap Saison 3, épisode 7: De superbes planchers de révélation

Le monde n’est pas maintenant ni ne sera jamais préparé pour l’incroyable démasquage qui a eu lieu cette semaine le “Le chanteur masqué.”

Il a certainement eu la plus grande réaction du panel que nous avons vu jusqu’à présent Nick Cannon a dû admettre qu’il était plus choqué qu’il ne l’a été en trois saisons jusqu’à présent. Oh, et au cas où vous seriez inquiet, personne sur le panneau n’a bien compris … bien que l’un d’eux était ironiquement très, très proche.

Cette semaine, les fans ont présenté le groupe C, les six derniers artistes de ce voyage fou de la saison 3. Pendant trois semaines, tout tourne autour de l’astronaute, l’ours, l’ange nocturne, le rhinocéros, le cygne et le T-Rex alors qu’ils réduisent leur nombre à trois, qui passeront au Super Nine.

Vocalement, c’est peut-être le plus faible dans l’ensemble par rapport aux deux groupes précédents, mais il y avait quelques joyaux en cours de route. Mais ce qui leur manquait en prouesses vocales, ils compensaient en énergie et en choix de chansons surprenants.

Bien que nous ne soyons pas époustouflés par un chant incroyable, nous étions toujours amusés de haut en bas. Et nous garantissons que le démasquage de cette semaine sera le plus parlé de cette saison jusqu’à présent, sinon à travers toutes les saisons.

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer.

ANGE DE LA NUIT

Ange de la Nuit a été autour pendant un certain temps à faire tout ce truc de chant; elle sait certainement commander une foule sans courir ni danser. Au lieu de cela, elle le fait avec beaucoup de mouvements de puissance et de gestes dramatiques. Ce sont les petites choses. Elle ne sonne pas comme si elle se balançait habituellement vers Bon Jovi, mais sa voix était plus que à la hauteur, avec une richesse de texture qui nous dit qu’elle est une chanteuse chevronnée.

Suppositions: Elle a passé son premier paquet d’indices à se déplacer de porte en porte dans un motel (avec une clé de porte n ° 2) où elle a trouvé des mamies hardcore, des gars avec des bils de canard et a laissé tomber la phrase “ma prérogative”.

Les juges n’achetaient pas du tout l’accent britannique – nous non plus, pour être honnête. Jenny a habilement pris ces mamies en tant que Grammys vers sa conjecture de Monica, tandis que Robin pensait à Taylor Dane, tandis que Nicole considérait Lil Kim.

Internet avait quelques théories, mais une a émergé rapidement comme leur favori après que le reste d’entre nous ait confirmé qu’il n’y avait aucun moyen que ce soit Stevie Nicks. Au lieu de cela, Kandi Burruss est leur favori pratique à ce stade.

Ils ont également convenu que son costume les terrifie.

#TheMaskedSinger l’ange de la nuit est définitivement Kandi Burruss! Vous ne pouvez pas masquer cette voix pic.twitter.com/gC8pDcHMVy

– Lola Jean (@LolaJeanNJ) 12 mars 2020

#TheMaskedSinger #NightAngel est @Kandi !!! Son vrai vrai ride ou ses fans live connaissent sa voix !!! C’est ma fille Kandi Burress !!! pic.twitter.com/j2JvYnqBXC

– Votre activisme est-il inclusif? (@ 2speak_easy) 12 mars 2020

Juges, comme pour de vrai – STOP !!!! C’est 100% @Kandi des Real Housewives of Atlanta en tant que Night Angel. Vous savez tous que nous le savons !!! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/0NY96MIhDH

– Fumy Rita (@FumyRita) 12 mars 2020

Moi, voir l’ange de la nuit … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/BFK21bwr0q

– Toni Wynn Key (@ toni_key16) 12 mars 2020

L’ange nocturne est ce dont les cauchemars sont faits … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/uXjP4uJuSK

– Schtroumpf de Shakespeare (@MuayThaiSmurf) 12 mars 2020

OURS

Ours laissé tomber nos mâchoires de la première note de “Baby Got Back” de Sir Mix-a-Lot. Nous ne nous attendions pas à ce qu’elle y aille. Ecoutez, ce n’était pas une grande performance de rap, mais il est clair qu’elle s’amusait beaucoup avec le ridicule de tout cela, même si nous ne sommes pas sûrs qu’elle le prenne au sérieux, même si elle semble se moquer un point … pouvez-vous lui en vouloir?

Suppositions: Son paquet d’indices incluait des références de chasse, des critiques des médias, des patins de hockey, des frites, le fait qu’elle soit maman et qu’elle se rende en direct samedi soir. Serait-ce un ancien “SNL” … ou même l’acteur actuel.

Nous obtenions définitivement une ambiance comique du choix de la chanson à la livraison. Ken a pris tous ces indices, cependant, et a trouvé Tonya Harding, ce qui n’est pas si mal que ça, honnêtement, sauf que nous ne nous souvenons pas que Tonya était si maigre.

Jenny a noté le château plein de cartes et a pensé à Candace Cameron-Bure, tandis que Robin a compris cet indice “SNL” et a pensé que ce pourrait être Tina Fey. Il y en avait sur Internet qui étaient d’accord avec Tina et Cameron, bien qu’ils aient vraiment eu du mal avec celui-ci.

Je pense que l’ours est Tina Fey, Kristen Wigg ou quelqu’un de SNL #TheMaskedSinger pic.twitter.com/ucw3w6Bek3

– Jasmine Miller (@ jsmnmllr93) 12 mars 2020

Je pense que l’indice full house et les patins de hockey sont des indices pour que Bear soit Candace Cameron Bure et regardez cette photo et la chanson … la même chanson que Bear a faite. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/kEqWgGZ2e2

– April Coronado (@ acoronado0622) 12 mars 2020

Mon choix d’ours #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Pw02dpkLkJ

– Manda_Nicole (@ Amanda85765482) 12 mars 2020

ASTRONAUTE

Astronaute avait une vraie voix tremblante pour lancer une vision ambitieuse de “You Say” de Lauren Daigle, ce qui est un défi de taille pour un petit astronaute. La peur vocale nous dit que c’est quelqu’un qui sait qu’il peut chanter (choix de la chanson) mais ne le fait pas devant des gens comme ça (les nerfs). Mais il a un vrai don et un vrai talent pour ça.

Suppositions: Le paquet d’indices était bourré d’indices d’image comme un pied squelettique, un balai, un lei et une boîte à outils, tandis que des indices verbaux incluaient les phrases “pitch perfect” et “heart throbbing”. Puis, il nous a dit qu’il avait fait ses débuts à un jeune âge, alors nous pensons à un enfant acteur avec une voix d’or à la recherche de son prochain chapitre (ou déjà dessus).

Ken Jeong a apporté les indices à Josh Hutcherson, tandis que la suggestion du groupe de garçons de Jenny a immédiatement baissé la tête. Elle pense à Lance Bass, mais l’astronaute ne semblait pas l’aimer. Il se redressa immédiatement à Zac Efron, mais que faire si c’est Frankie Muniz (pour notre supposition aléatoire)?

Internet a presque immédiatement atteint un consensus sur celui-ci, basé uniquement sur sa voix et ils disent qu’il est un chanteur et artiste bien connu: Hunter Hayes. Si oui, alors pourquoi les nerfs, Hunter? Tu as ça.

Mais il y avait aussi des suppositions pour Ben Platt, Lance Bass et même Tom Holland, ils ne sont donc pas encore prêts à se verrouiller sur celui-ci.

J’ai toujours aimé le chasseur Hayes et je connais sa voix n’importe où – l’astronaute est définitivement lui. 100% #TheMaskedSinger pic.twitter.com/5VgABSYH18

– Samantha ⁷✨🤍 (@lmjxparish) 12 mars 2020

Tant de gens disent que l’astronaute est Hunter Hayes mais .. Hunter Hayes est un artiste donc je ne pense pas qu’il aurait l’air si nerveux ?? #TheMaskedSinger

– kaitlyn farrand (@_kfarrandxo) 12 mars 2020

Je pense vraiment que l’astronaute est Lance Bass. # Themaskedsinger pic.twitter.com/aczMZfNou4

– Lady Shasha (@horrorfreq) 12 mars 2020

Nick Cannon a demandé à l’astronaute d’expliquer pourquoi il avait choisi d’être astronaute. La réponse de l’astronaute était LE CIEL EST LA LIMITE ET LE CHASSEUR A CETTE LIGNE EXACTE SUR SON TWITTER. JE SUIS UN ANCIEN HAYNIAC donc je sais quand j’entends la voix du chasseur et c’est l’Astronaut! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/QAnvbeRqmG

– Jaylen McBride (@jaylen_mcbride) 12 mars 2020

T-REX

T-Rex est sorti comme une bête et n’a jamais abandonné ce niveau d’énergie pendant une seconde. Vocalement, elle n’était pas géniale sur “So What” de P! Nk avec plusieurs problèmes de hauteur et des problèmes de contrôle de la respiration, mais elle était clairement confiante dans ses performances et devenait complètement folle pour la foule, alors elle aime divertir … ou à apportez le moins.

Suppositions:Ce niveau d’énergie nous a immédiatement fait penser à JoJo Siwa. Elle a définitivement le même niveau d’énergie chaotique et jeune comme presque personne d’autre dans l’entreprise, à moins que T-Rex ne soit vraiment en train de le faire.

Jenny a repris la pirouette du paquet d’indices pour un résultat similaire dans Maddie Ziegler, également de “Dance Moms”. D’autres indices comprenaient la mise en évidence du «nord-ouest», qu’elle a été découverte par un autre parmi d’autres talents similaires pour être rejetée … un peu comme JoJo.

De plus, Ken était loin parce qu’il n’y avait aucun moyen que ce soit Kourtney Kardashian. Allez mec! Nicole pensait que le ballon “U” faisait allusion à YouTube, alors elle est allée avec Rebecca Black, mais c’est une chanteuse plus forte.

Oh, et quant à Internet, ils sont totalement à bord avec notre choix. Qui d’autre apporte ce niveau d’énergie et ces mouvements spastiques que le grand et farfelu JoJo Siwa?

Cette vidéo est la raison EXACTE pour laquelle je savais que JoJo Siwa était le T-Rex de danse spastique ce soir sur # TheMaskedSingerpic.twitter.com / P917TpvBw0

– Charles A. O’Keefe (@CharlesAOKeefe) 12 mars 2020

T-Rex ne peut littéralement être personne d’autre. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/yaWabiNA3t

– Yvanna H (@yvannaharris) 12 mars 2020

T-Rex donne de l’énergie à Jojo Siwa, en particulier avec tous les sauts et les coups de pied hauts, ainsi que la voix, oui, c’est certainement Jojo des chaussures aux mouvements de danse #TheMaskedSinger #MaskedSinger pic.twitter.com/Jhb95ZW7UH

– 𝐜𝐨𝐰𝐛𝐨𝐲 𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 🤠 (@piccoladiamond) 12 mars 2020

RHINOCÉROS

Rhinocéros a donné une performance parfaite et étonnamment forte. Il a une belle qualité de voix qui était juste sans effort sur ce morceau de John Hiatt. C’était sincère et émouvant, même à travers un costume ridicule. Il n’y avait pas beaucoup de portée vocale, mais ce qu’il a donné était sans effort et a montré un peu de puissance, même. Ce n’est peut-être pas un chanteur professionnel, mais il a définitivement une voix forte.

Suppositions: Jenny a presque ignoré les indices sportifs avec sa supposition de Jason Aldean, tandis que Ken s’est penché sur eux pour trouver Tim Tebow.

Des indices incluaient qu’il était au sommet du monde, “sur le devant de la scène”, ainsi que des références à la dépendance, au thé glacé, aux vélos et au Grand Ole Opry. Il a pris un saut de foi pour être sur ce spectacle.

Nicole a pris cette “foi” au pied de la lettre, pensant peut-être que Tim McGraw (qui a joué au Grand Ole Opry et est marié à Faith Hill) pourrait être sous le masque.

Twitter avait du mal à ce sujet, avec des indices qui traversaient à la fois la musique country et le monde du sport. Bon sang, JoJo Siwa a eu un hochement de tête ici aussi, juste parce qu’elle est grande et Rhino est énorme!

Le Rhino pourrait être Terry Crews! Ex-joueur de football pour le Rhin, la dépendance au porno, une foi forte et a fait du vélo en tout le monde déteste Chris !! Il peut chanter et il est énorme aussi !! #TheMaskedSinger #maskedsingerfox pic.twitter.com/mwzYVhG5RZ

– 80’sLady (@ 8Slady) 12 mars 2020

Le rhinocéros est Trace Adkins. Il avait un problème d’alcool. A perdu tous ses avenants et est devenu sobre #TheMaskedSinger pic.twitter.com/joANVBnOWZ

– JackieGotSober (@JackieSober) 12 mars 2020

Le rhinocéros #themaskedsinger pic.twitter.com/5YkoEVub9M

– ScreenSaber (@ screensaber19) 12 mars 2020

CYGNE

Cygne sonnait assez agréable sur “Fever” mais la performance manquait de toute la passion et la profondeur émotionnelle du morceau, ce qui en faisait une très mauvaise version karaoké. Elle peut tenir une note et n’était pas trop fausse, mais la performance est restée stable dans l’ensemble. C’était, osons-le dire, juste un peu ennuyeux, donc ce n’est certainement pas du tout un chanteur ou un interprète professionnel de cette façon ..

Suppositions: Elle a dit qu’elle vit sa vie dans l’overdrive et fait tout rapidement (avec un rire maladroit), tandis que le paquet d’indices avait des images de ballet; ainsi qu’un mégaphone, des dents fantômes et vampires; alors qu’elle rimait de jouer à des jeux et de voir la honte.

Ken a emmené les crocs à la star de “Vampire Diaries” Nina Dobrev, tandis que Nicole pense que c’est Jennifer Love Hewitt, mais elle a en fait sorti de la musique et même si cela fait un moment, elle devrait être meilleure sur scène.

Robin est allée avec Sarah Michelle Gellar, prenant les crocs dans une autre direction, alors ils pensent tous à une actrice ayant des liens avec des spectacles surnaturels.

Bien qu’Internet ne soit pas sûr, ils ressentent la même ambiance avec des suppositions similaires, jetant même Kristen Stewart pour le plaisir. Et ils savent certainement qu’ils n’étaient pas là pour cette performance.

Kristan Stewart est cygne. Crocs de vampire – Twilight, c’est un cygne – Bella Swan était son nom, elle vit la vie en surmultipliée – Les vampires courent vite. #TheMaskedSinger

– Ꭻ.Ꮗ ill🥂 (@__JWilly) 12 mars 2020

Swan est .. # TheMaskedSinger pic.twitter.com/0fOXaRxQZC

– April Jay (@ ladyexotic1) 12 mars 2020

Swan est Ashley Greene #swanmask #TheMaskedSinger pic.twitter.com/9YDfnmvPTC

– sean garcia (@ reloadedneo03) 12 mars 2020

Mon visage pendant la représentation du Swan. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/O9YDUdNZO7

– Becky (@rsmccready) 12 mars 2020

Le cygne s’accroche à ce «-er» dur. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/PEwjji4LWx

– Kenysha (@ LadyJOKER7804) 12 mars 2020

Oooooo Chili le cygne😐 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/TlGADeMRsy

– Raquel⚜️ (@KaiiStarr) 12 mars 2020

DÉMASQUER

La voix n’était pas aussi forte dans l’ensemble dans ce groupe qu’avec les groupes A et B, mais si nous devions choisir celui qui a le plus laissé tomber le ballon, ce serait probablement Bear ou Swan ou T-Rex. Bear propulsé par son rap, mais ce n’était pas une grande voix ou performance.

T-Rex était une femme sauvage là-bas, pratiquement hors des murs, mais sa voix était très lancinante et elle était définitivement hors de son élément. Lors d’une soirée avec plusieurs performances médiocres, il est difficile de prédire où ira le public.

Sur une saison où les légendes vocales ont été éliminées avant le Gronk (on vous voit White Tiger!), Il est impossible de prédire où les votes vont tomber. Mais nous pensons que son énergie farfelue et sa pure valeur de divertissement sauveront T-Rex, tandis que Swan n’était au moins pas activement mauvais, ce qui était une mauvaise nouvelle pour Bear.

C’est exactement ce qui s’est passé – eh bien, nous ne pouvons pas être sûrs que T-Rex était au bord du gouffre – comme Ours est devenu la première victime de ce groupe. Elle est certainement sortie pour s’amuser, mais son rire à travers sa performance et la folie de tout cela nous dit que c’était plus une alouette pour elle qu’une entreprise sérieuse.

Cela peut-il vraiment être sérieux pour n’importe qui? Bien sûr, c’est possible. T-Pain avait quelque chose à prouver, et d’autres l’ont utilisé pour se guérir. On ne sait jamais ce qui peut être une bouée de sauvetage pour quelqu’un.

Nicole réfléchit davantage à “Marié … avec des enfants”, et pensa peut-être à Christina Applegate, tandis que Jenny tenait fermement Candace Cameron-Bure, mais Ken alla Candace à côté de Jodie Sweetin.

Mais Robin était ferme sur Tina Fey, et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser “SNL” aussi. Pour être différent, notre dernière supposition était Amy Poehler, simplement parce que nous associons les deux ensemble, parce que nous ne sommes tout simplement pas si créatifs. Appelez-nous Ken.

Mais wow, personne n’a vu à quel point Robin était proche, tout en se trompant. Ce n’était pas Tina Fey, mais quelqu’un que Tina Fey a décrit dans “SNL”, la gouverneure Sarah Palin.

“C’est la chose la plus étrange que j’aie jamais faite, c’est sûr”, a-t-elle déclaré. “Mais c’est une question de plaisir, d’unité, tout cela est bien. C’est quelque chose dont notre pays a besoin en ce moment aussi.”

Disons simplement que le panel et Nick n’étaient pas les seuls choqués par cette révélation:

Nick Cannon quand il a vu que l’ours était Sarah Palin #themaskedsinger #BearMask pic.twitter.com/wSAq06Vshv

– Dakota Fuqua (@ DakotaFuqua77) 12 mars 2020

Ma réaction réelle lorsque le masque est sorti de l’ours … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/ApeBuDa4aS

– ★ Chelly ★ (@ErodasSunflower) 12 mars 2020

Umm … Bear est Sarah Palin et juste ouais … Cela se produit … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/EA70UgbxAE

– Caitlin S. (@kikabelle) 12 mars 2020

Jamais dans un million d’années, je n’aurais deviné que Sarah Palin violerait chaque mot de Baby Got Back dans un costume d’ours rose. Je l’ai regardé plusieurs fois et je n’y crois toujours pas vraiment! 😲🤯 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/hVZ7j9vDiF

– Vereen (@ reeni354) 12 mars 2020

Quand j’ai découvert que #SarahPalin était The Bear dans @MaskedSingerFOX comme un choc total #TheMaskedSinger pic.twitter.com/YigExyOYc3

– Tommy (@itsmrhorror) 12 mars 2020

#themaskedsinger

Sarah Palin m’a découvert que l’ours était pic.twitter.com/egGOgUp0Z5

– Abdou Lach (@abdou_lach) 12 mars 2020

Moi quand Sarah Palin a été démasquée en tant qu’ours sur #themaskedsinger pic.twitter.com/B6QF7wgETl

– Monica Chapman (@Muchalu) 12 mars 2020

L’ours! OMG!! Je n’ai jamais été aussi stupéfait par aucune révélation sur le #TheMaskedSinger !!!! Personne n’aurait jamais pu deviner cela en un million d’années !! Inestimable! pic.twitter.com/M84pN7pekJ

– ❤️Karen❤️ (@KarenSassyBelle) 12 mars 2020

Je ne l’ai pas vu venir. N’aurait pas deviné qu’elle était l’ours. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/i1UDEQ1YkJ

– Luna (@ Luna_Wolf7) 12 mars 2020

La folie continue sur “The Masked Singer” mercredi prochain à 20h. ET sur Fox.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

Disneyland Resort

À l’intérieur du campus Avengers: découvrez de nouveaux terrains, de la nourriture, des boissons et plus encore!