The Masked Singer Recap Saison 3, épisode 9: Will Arnett se devine – Plus, YouTube Star démasqué

Will Arnett s’est tellement perdu et confus en tant que panéliste invité sur “The Masked Singer” qu’il a en fait déduit des indices pour un candidat qu’il était sous le masque!

C’était leur dernier tir au Super Nine pour les concurrents restants du groupe C et Astronaut, Night Angel et Rhino lui ont donné tout ce qu’ils avaient. Et puis T-Rex est sorti et a rebondi tout autour du studio juste pour essayer de perdre une partie de cette énergie sauvage.

Sérieusement, elle doit être la personne la plus énergique à avoir jamais franchi cette étape et elle ne semble jamais s’épuiser. Et pourtant, elle se révèle aussi polarisante avec les fans que White Tiger. Ce n’est pas la plus grande chanteuse, mais elle continue d’avancer semaine après semaine. Pourrait-elle se glisser dans le Super Nine comme il l’a fait?

Il y a eu beaucoup de moments émotionnels tout au long de cette nuit, donc si vous n’êtes pas prêt à ressentir quelque chose en regardant un gars dans un costume de pilote de chasse inspiré de la Première Guerre mondiale avec une tête de rhinocéros géante ou un costume d’astronaute, alors vous êtes à au mauvais endroit.

Et Night Angel continue de monter en flèche avec sa voix incroyable, gagnant une prédiction de l’un des panélistes qu’elle pourrait bien gagner le tout? Pourrait-elle suivre les traces de T-Pain et Wayne Brady, devenant la première femme gagnante de l’émission?

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer.

ANGE DE LA NUIT

Ange de la Nuit avait la voix la plus forte dans le numéro de groupe et a montré sa force et sa portée sur “Shout” des Isley Brothers. C’était une voix sans effort et une présence dominante sur scène du début à la fin. Elle avait même tout le courage et la passion que la chanson exigeait, ce qui nous rend encore plus sûrs qu’elle est une pro qui est depuis un moment.

Suppositions: Les indices indiquaient qu’elle était dans tout ce qu’elle faisait depuis qu’elle était adolescente, jonglant avec l’école et sa carrière naissante. Mais elle était déterminée à revenir pour son diplôme. Elle a également souligné qu’elle avait toujours eu la foi, ce qui suggère une forte origine religieuse.

D’une certaine manière, elle a également révélé qu’elle était un paquet de nerfs à propos de sa voix et de son chant, ce qui prouve à quel point il peut être difficile de se croire bon dans quelque chose que tout le monde peut facilement voir.

Son indice a suggéré une connexion avec Jenny, qui, selon elle, a souvent dit son nom dans son émission de radio. Jenny a vu un cœur brisé dans le paquet qui lui a fait penser à Toni Braxton, tandis que Nicole pensait que l’astronomie A + ne faisait que confirmer sa supposition de Taraji P. Henson, en raison de son rôle dans “Hidden Figures”.

Même Night Angel a dû rire de la supposition de Willim Mayial Bialik, mais au moins il essayait. Quand il a inversé le cours de Janet Jackson, eh bien, cela n’allait pas se produire. Au lieu de cela, Twitter s’en tient à leur supposition qu’il s’agit de Kandi Burruss, et nous pensons qu’ils ont raison.

Night Angel a dit qu’elle luttait encore contre la confiance lorsqu’elle se produisait, donc elle porte le masque d’ange nocturne comme un Xscape de ses problèmes de confiance en soi! Regarde ce que j’ai fait là! #TheMaskedSinger

@ FOX2News #TheMaskedSinger L’ANGE NUIT EST KANDI DE #RHOA REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA, JE SAIS QUE SA VOIX CHANTE ÉVASION YEEEEEAAAAHHHH QUI EST SA FRFR 🎶🎶🎶🎶🎤🎤🎤🎤🍷🍷🍷🍷 pic.twitter.com/CiQPND0M7e

Ils n’ont pas encore compris Night Angel ??? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/yyC4wlfyA9

ASTRONAUTE

INDICES: gravité, pied, balai, lei, boîte à outils (marteau), crash, battements de cœur, tangage parfait, commencé à un jeune âge, nouveau départ, cercle de vie, ceinture d’orion, jeune étoile brillante dépassée, ballons, seuls, 500 jours , langue des signes, cor français, amis avec Stevie Wonder ?, tous pour les chevaux, seulement humain, café, deux 5 sur les dés, diriger un équipage, cadet de l’espace, piquer du nez devant des milliers de personnes, bye-bye-bye, bridge , a célébré un énorme anniversaire avec Nicole dans un “centre commercial” ?,

GUESSES: Zac Efron, Josh Hutcherson, Lance Bass, Corey Feldman, Joseph Gordon-Levitt, Donald Glover, Hunter Hayes, Jonathan Taylor Thomas

Astronaute lutté à nouveau avec ses nerfs sur “Shape of You”. C’est une livraison rapide et il semblait intimidé par cela. Nous ne sommes pas sûrs du fausset, mais il a toujours un ton si gentil et doux dans sa voix. Il a un certain talent pour le chant, mais sa confiance inconsistante donne vraiment l’impression qu’il est hors de sa zone de confort pour jouer comme ça. S’il est un chanteur professionnel, il a été à l’arrière-plan et était terrifié à l’idée d’avancer.

Suppositions: Ken Jeong devait se sentir étourdi s’il pensait que des indices – même une paire de 5 sur les dés – indiquaient «Ten» et Eddie Vedder de Pearl Jam. Allez, mec, tu essayes même?

De nouveaux indices cette semaine suggéraient un amour des chevaux, du café, «bye bye bye», un pont et la prise d’une tête devant des milliers de personnes. Qui a connu une chute célèbre? Oh, et lui et Nicole ont célébré un grand anniversaire … mais dans un centre commercial?

Will pensait que les 5 signifiaient les membres du NSYNC et se sont installés sur JC Chasez, tandis que Robin pensait que l’indice du pont et la tasse de café pointaient tous les deux à la conjecture de la semaine dernière, Joseph Gordon-Levitt.

Mais le Twitterverse est toujours bloqué sur le fait qu’il s’agit de Hunter Hayes, et ils essaient même de trouver tous les indices pour lui semaine après semaine. Il y a encore d’autres noms, comme Lance Bass et même Kevin Jonas.

S’il s’agit de Hunter, nous devons savoir pourquoi il a tant de mal avec ses nerfs? Est-ce parce qu’il fait des chansons un peu hors de sa zone de confort? Craint-il que les juges ne saccagent sa voix ou devine qu’il n’est pas un chanteur professionnel? On pourrait penser qu’il serait propriétaire de ça.

Nicole et Hunter Hayes étaient au même quatrième concert du Capitole pour le 7/4! L’astronaute est définitivement Hunter! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/hPkcWHFYLN

Lorsque vous savez que l’astronaute est Hunter Hayes et que les juges continuent de deviner les mauvaises personnes. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/k2iBPJSF7h

@HunterHayes est l’astronaute regardez cette vidéo de l’astronaute chantant puis chasseur et dites-moi comment ce n’est pas lui. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/6klYlHNlzI

T-REX

INDICES: Northwest, découvert par un autre, des dizaines de créatures talentueuses, arc et flèche, fraternité d’amusement et d’amis, étoiles U, destruction, OMG, seuls les simples et doubles ont été laissés, bourdons, diversifier, merveille à un coup, parfois des fêtes avec des nounours ours, pas de jours fériés, boomerangs, jeunes, aliments frits, lèvres, réservoirs

GUESSES: JoJo Siwa, Maddie Ziegler, Kourtney Kardashian, Rebecca Black, Liza Koshy, Lilly Singh, Mikaela Shiffrin

T-Rex apporte toujours de l’énergie, mais cette voix était terrible sur “Jai Ho”. Quel choix de chanson étrange. Nous pensions que peut-être elle s’appuierait sur ses compétences évidentes en danse, mais même alors, elle n’est pas allée aussi loin que nous l’espérions. Peut-être que le costume s’est avéré problématique. En fin de compte, T-Rex était un T-Mess sur celui-ci.

Suppositions: Avons-nous mentionné qu’il s’agit de JoJo Siwa? Oh oui, nous l’avons dit chaque semaine depuis qu’elle est montée sur scène pour la première fois. C’est parce que c’est JoJo Siwa, la candidate la plus évidente de cette émission. Elle ne peut tout simplement pas cacher cette personnalité et cette physique distinctement énormes … ou elle n’essayait pas.

Les nouveaux indices de cette semaine ont confirmé qu’elle est jeune et présente des aliments frits, des lèvres, des réservoirs, des boomerangs et parle d’abonnements et qu’elle est une perfectionniste qui ne fait pas de jours fériés. Avec autant d’énergie, comment pourrait-elle?

Son lien avec les juges était par Will, qu’elle a dit qu’elle connaissait grâce à son rôle de Lego Batman. Will a suivi son athlétisme et sa discipline jusqu’à Gabby Douglas, mais JoJo est bien plus grand que ça.

Jenny a suivi l’indice du Nord-Ouest et les boomerangs sur la chanson “Boomerang” de JoJo Siwa, qui est évidemment la bonne réponse. Nicole était d’accord, mais Ken était loin de sa supposition Honey Boo Boo. Nous sommes désolés, mais nous avons vu “Dancing with the Stars: Juniors” et Honey Boo Boo n’a pas eu ces mouvements!

Bien que nous n’ayons pas parcouru Internet dans son intégralité, nous allons aller de l’avant et dire qu’il n’y a littéralement aucune supposition autre que JoJo Siwa. Parce que c’est qui c’est.

Je suis 100% garanti que le t-rex est jojo siwa #TheMaskedSinger pic.twitter.com/muNkUGZjwN

Je pense que T-Rex (JoJo) rentre chez lui. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/01OIzL8v4S

#themaskedsinger si le T-Rex n’est pas JoJo Siwa. … Idk qui d’autre a cette énergie. pic.twitter.com/XZL3R2qgNz

RHINOCÉROS

INDICES: Semble extérieur difficile, géant, scène centrale, toxicomanie, thé glacé, grand ole opry, vélo / balade, rampe de foi, papillons, biplan, hauts et bas, sud, chute libre à travers la vie, épouse a enseigné l’équilibre, la stabilité, la gravité défiée, inspiré pour poursuivre d’autres passions, sandwich coupé, tennis, diamant géant, n’aime pas les longues promenades au bord de l’eau, critique, camion rouillé, surfeur, 3 trimestres, roi du Missouri,

GUESSES: Jason Aldean, Tim Tebow, Tim McGraw, Chris Pratt, Ryan Lochte

Rhinocéros a donné une performance douce et émotionnelle sur “Tracks of My Tears” de Linda Ronstadt qui a fait ressentir les dames au panel et au public. Il a un ton country naturel à sa voix, avec une forte qualité de narration. Ce fut une performance impressionnante; il savait qu’il n’avait pas besoin de ceinture pour attirer la foule; ce qui nous dit qu’il sait ce qu’il fait sur scène et en tant que chanteur.

Suppositions: Son camarade de chambre a mis un accent “mec” surfer pour parler de la façon dont son copain a appris à conquérir les vagues. Les images comprenaient une couronne sur l’État du Missouri, les trois quarts et un camion rouillé, qui ne fait que crier le pays.

Son indice Lego l’a lié à Robin avec le mot «1000». Il a en outre déclaré qu’ils étaient sur la même piste, littéralement et qu’ils pensaient de la même manière. Ont-ils collaboré? Mais Will Ferrell? Non! Cette supposition était encore pire que la supposition de David Hasselhoff de Ken.

Will a suivi un flot ridicule d’indices pour conclure que peut-être, juste peut-être, c’est lui sous ce masque. Vraiment, cependant, ils n’ont absolument aucune idée de qui c’est.

Avec les derniers indices, Twitter a soudainement commencé à avoir une idée de Rhino, avec l’ancien lanceur de A (et l’artiste de musique country plus récent) Barry Zito émergeant comme un concurrent sérieux.

RHINO est Barry Zito, sa femme est l’ancienne Miss. Missouri et il est sur un album intitulé “mille mots” avec Robin thicke. Les indices étaient 1000, “sur la même piste que Robin” et le Missouri avec une couronne. #TheMaskedSinger

3 quarts dans le paquet d’indices = 0,75. Le rhinocéros est Barry Zito #TheMaskedSinger #RhinoMask pic.twitter.com/HFkepmsrjF

J’ai vu des gens deviner Barry Zito pour un rhinocéros et c’est sans doute pour lui .. ancien joueur de baseball, marié à Miss Missouri, chante et sonne comme un rhinocéros. Je ne sais pas qui il est, mais je pense que c’est lui 😂😂 #themaskedsinger #maskedsinger @MaskedSingerFOX

DÉMASQUER

Écoutez, même si Astronaut était paralysé par des nerfs, il a quand même réussi à toucher les cœurs. Nous avons vu auparavant que ce public aime les gens qui les touchent, et il y a eu des moments émotionnels de trois des quatre candidats restants.

Le quatrième était T-Rex, qui est bien trop câblé pour ralentir et devenir émotionnel. Oh, et elle était terrible. S’il y a une justice, elle ira jusqu’à l’extinction de son homonyme et se révélera au monde. Nous avons déjà un tigre blanc dans le Super Nine, entachant le groupe d’élite. Nous n’en avons pas besoin d’un autre!

La bonne nouvelle est que ce public a à la fois suivi son cœur et a bien fait les choses, car c’était en effet la fin de la route pour T-Rex. Avons-nous mentionné qu’il s’agit de JoJo Siwa? Cela doit être vrai?

Jenny se tenait près de sa supposition de JoJo Siwa, Nicole soutenant sa pièce parce qu’ils voulaient bien faire les choses cette semaine. Ken, le roi du mal en titre, a refusé de monter à bord et est allé avec le choix de Robin de la semaine dernière, Liza Koshy.

Mais même Robin ne ressentait plus cette supposition, au lieu de s’en remettre à Jenny et Nicole et de sauter dans le train JoJo. Cela a laissé Will, qui a choisi une autre athlète beaucoup trop courte, la patineuse Tara Lipinski. Pense-t-il que Nick Cannon mesure 5 pi 3 po?

Oh, et quand elle a démasqué c’était bien sûr JoJo Siwa. Bien sûr que ça l’était!

Et puis les gens se sont réjouis, car ils n’avaient pas hâte de devoir supporter à la fois White Tiger et T-Rex dans le Super Nine … principalement parce qu’il n’y avait aucun moyen qu’ils puissent tous deux rentrer chez eux en même temps!

La semaine prochaine, c’est un super épisode de “The Masked Singer” alors que nous atteignons enfin le Super Nine, mercredi à 20h. ET sur Fox.

