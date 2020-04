The Masked Singer Recap Season 3, Episode 11: Qui n’a jamais chanté avant ce spectacle?

Yvette Nicole Brown rejoint la folie cette semaine sur “Le chanteur masqué” pour une nuit épique de face-à-face et de smackdowns où l’un des visages les plus célèbres de la télévision a été démasqué.

C’était un autre démasquage épique qui a envoyé Twitter à la fois chancelant et se tapotant dans le dos qu’ils devinaient quelqu’un que personne d’autre sur le panneau n’avait même envisagé. Mais comme l’ont souligné Yvette et d’autres invités, c’est beaucoup plus difficile lorsque vous n’avez pas Internet dans votre coin et votre canapé confortable dans le dos.

Nous avons également eu la révélation stupéfiante que l’un des favoris pour remporter toute cette compétition n’avait jamais chanté avant personne avant de monter pour la première fois sur la scène “Masked Singer”. Cela signifie qu’ils ont été assis sur ce talent en secret toutes ces années? Allez donc!

Est-ce que c’était Astronaut, Kangaroo, Night Angel ou Turtle qui n’avait jamais joué avant ce spectacle? Et quels deux ont dû affronter au retour du Smackdown? Et peut-être le plus important, qui a choqué le monde cette fois avec la plus grande révélation depuis Gouverneur Sarah Palin?

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger première. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer.

FACE-OFF 1: Night Angel vs Kangaroo

Ange de la Nuit

Ange de la Nuit a repris le tempo de “Man! I Feel Like a Woman” de Shania Twain et même si cela prouvait toujours qu’elle pouvait chanter, nous pensons que cela aurait pu être sa plus faible performance. Il manquait d’authenticité et de la force que nous attendions d’elle. C’est comme si elle ne ressentait pas la chanson et qu’elle ne traduisait donc pas cette connexion pour nous. Elle a réussi à se faufiler dans quelques gémissements pour nous rappeler de quoi elle était capable.

Suppositions: Pour les indices de ce soir, nous avons pu voir une analyse TSA des bagages des chanteurs. Pour Night Angel, il a révélé une autruche, une abeille (guêpe?), Une couronne et un globe de neige avec elle en elle. Le sac était également étiqueté «This Bag Is Mine» et «Boss».

Ken pense toujours que ce pourrait être Taraji P. Henson, mais les nouveaux indices ont poussé Nicole à passer à Keke Palmer à cause de “Scream Queens” et “Akeelah and the Bee”, tandis que Yvette a craché la couronne pourrait signifier la reine de beauté Vanessa Williams.

Internet, cependant, a été solide comme s’il s’agissait de Kandi Burruss depuis la première semaine, et c’est vraiment tout ce que nous pouvons entendre. Ils sont tellement sûrs qu’ils ne se sont même pas donné la peine de deviner cette semaine, se demandant plutôt ce qui s’est passé avec cette performance.

yikes night angel c’est un choix de chanson vraiment mauvais #TheMaskedSinger pic.twitter.com/19RlFpNBUe

– iliana 🖤 (@mmithstylinson) 9 avril 2020

Ne vous méprenez pas, j’aime le Night Angel, mais euh Shania Twain n’est pas pour vous fille #TheMaskedSinger pic.twitter.com/a3Phvrbywu

– ᴷᵉᴸˡʸ ʲᴼ⁷ (@RufflesMcGee) 9 avril 2020

Le choix de chanson de Night Angel ce soir. Oui. J’étais endormi et je l’ai manqué #TheMaskedSinger pic.twitter.com/eysMuY6ixK

– DMV Rebuild (@dmvrebuild) 9 avril 2020

Kangourou

Kangourou a en fait prouvé qu’elle n’était pas Jordin Sparks en chantant «No Air» de Jordin Sparks. Elle a toujours un beau ton, mais elle n’a pas tout à fait le même niveau de puissance et de contrôle. Cela dit, elle a frappé une belle gamme et des notes avec cette longue prise. Elle a un vrai talent, mais nous ne sommes toujours pas sûrs qu’elle soit une chanteuse professionnelle ..

Suppositions: Le sac de Kangourou était étiqueté “First” et comprenait un tourne-disque de la vieille école, Big Ben, du rouge à lèvres et un bateau dans une bouteille. Kangourou a ensuite confirmé notre théorie en admettant que “Masked Singer” est la première fois qu’elle chante devant quelqu’un! C’est un talent remarquable à garder si enterré.

Il lance également de nombreuses suppositions par la fenêtre. Robin Thicke a suivi les indices de La La Anthony, tandis que Ken était tout excité de deviner à tort Keira Knightley. Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais nous le savons, non?

Nicole pense que cela pourrait avoir un lien avec les Kardashian et est allé avec Blac Chyna. Nicole pense que ce pourrait être Ayesha Curry, mais nous n’achetons pas celui-là non plus. Ce n’est pas un ballon de basket au milieu de ce record.

Bien qu’elle ne l’ait jamais entendue chanter, Twitter réclame chaque semaine de plus en plus fort que les indices pointent vers l’ancien ami de «Kardashian» Jordyn Woods, et ils ont été impressionnés que la supposition de Nicole se soit rapprochée.

lorsque vous réalisez que Nicole suppose que Blac Chyna est le plus proche, les juges pourront jamais deviner correctement Kangaroo aka Jordyn Woods #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Nxy2uRViZF

– ✿ (@thatsrach) 9 avril 2020

Nicole a deviné Blacc Chyna pour le kangourou … #TheMaskedSinger #maskedsinger pic.twitter.com/S0OWWhZnRp

– Dominique (@DomoSchon) 9 avril 2020

Ça doit être Jordan Woods, et elle est le kangourou #TheMaskedSinger. pic.twitter.com/mhvvJSZBrP

– Nicholas_Sye (@ NicholasSye1) 9 avril 2020

RÉSULTATS FACE-OFF 1

Celui-ci serait un nailbiter s’il était basé sur ces deux seules performances – ce qui, techniquement, nous supposons qu’il considère que le public n’a pas vu d’épisodes antérieurs. Mais sur la base de la saison générale, Night Angel devrait gagner cela, ce qui est un coup de cœur comme nous sommes d’accord avec Ken, Kangaroo est la favorite sentimentale et elle était plus forte ce soir. Night Angel vient juste de laisser tomber la tête ..

Hélas, ça ne s’est pas bien passé pour Kangourou, qui se retrouva dirigée vers le Smackdown. La réalité est qu’aucun d’entre eux n’est mauvais à ce stade, donc ça va être un coup de touche chaque semaine quand quelqu’un est éliminé. Kangourou peut-il survivre à la nuit?

FACE-OFF 2: Astronaut vs Turtle

Astronaute

Astronaute a de nouveau montré ses nerfs cette semaine lorsque cette piste a commencé. Il était en fait beaucoup plus fort dans son fausset que sa voix normale. C’était peut-être la chanson la plus uptempo, mais encore une fois, nous ne ressentions pas le lien fort avec lui et cette performance comme nous l’avons fait par le passé. Et les problèmes de souffle qu’il nous a fait se demander s’il se débattait un peu là-bas.

Suppositions: Son sac comprenait un avion, la Maison Blanche, un accordéon et une ampoule. Mais il n’y a aucun moyen que ce soit Weird Al Yankovic, non? Il a ensuite dit aux juges de “découvrir” qui il était, et a dit qu’il était un “livre ouvert”.

Cela a suffi à envoyer Jenny penser à Ben Platt, star du “Livre de Mormon”. Mais Ken ressentait la synergie du petit gars et n’a absolument personne à bord de sa supposition Seth Green. Nick lui a dit de s’asseoir et Nicole a dit qu’il traînait dans “Stretch City”.

Nicole pense que c’est peut-être Austin Mahone, qui a joué à la Maison Blanche et avait une chanson intitulée “The Secret”. Donc, encore une fois, ils ne sont tout simplement pas sûrs, alors que Twitter est toujours confiant – comme dirait Ken – sait exactement qui c’est.

Ils n’ont pas bougé depuis des semaines que c’est Hunter Hayes et chaque performance ne fait que les rendre plus sûrs. Mais surtout, ils étaient cochés qu’il était opposé à Turtle aussi tôt qu’ils ne voulaient pas non plus le voir partir.

D’accord, l’astronaute DOIT ÊTRE Hunter Hayes #TheMaskedSinger pic.twitter.com/18FOGWsh20

– Kimberly (@infamousKIM) 9 avril 2020

Pourquoi voudriez-vous tous opposer Astronaute et Tortue si tôt? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/9bddSNKvdc

– 𝔟𝔞𝔟𝔶𝔤𝔦𝔯𝔩 🖤 (@chroniclesofz) 9 avril 2020

Moi quand les juges ne pensent pas que Hunter Hayes est l’astronaute #TheMaskedSinger pic.twitter.com/jpjGYfkTdj

– Amanda Curry (@ amandac826) 9 avril 2020

Tortue

Tortue à peu près verrouillé cela avec sa première note haletante sur “Let It Go” de la Baie James. En fait, il vient de donner à Night Angel une course pour son argent pour le vainqueur prédit de toute cette saison, et l’a même devancée la nuit. Ce fut l’une des meilleures performances de toute la saison, sincère, passionnée et absolument magnifique.

Suppositions: Eh bien son sac étiqueté “Never Keep Open This Bag” donne une référence claire NKOTB (New Kids on the Block), mais est-ce trop évident, un hareng rouge? Il y a aussi une flèche, ce qui pourrait signifier One Direction. Peut-être qu’il fait allusion à d’énormes groupes de garçons.

Le panel a pensé cela de toute façon. Jenny l’a emmené suggérant que les indices «iraient comme un gant» et le passeport de la reine à Adam Lambert, qui a définitivement une grosse vieille voix. Nicole, cependant, ne pouvait pas laisser NKOTB partir, et est allée avec Joey McIntyre.

Ken a non seulement deviné Niall Horan à cause de sa chanson “Slow Hands”, mais il a également révélé qu’il était dans une vidéo qui a été rejetée pour être “trop ​​bizarre” et maintenant nous devons voir cette vidéo. C’est tout ce à quoi nous pouvons penser!

Comme Astronaut, Internet a été partout sur Tortue comme de la cire depuis le premier jour. Ils sont convaincus que c’est Jesse McCartney, et si c’est le cas, il a caché des pipes encore meilleures que celles qu’il avait partagées au cours de sa carrière.

Vous tous si quelqu’un ne devine pas Jesse McCartney lorsque Turtle chante … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/iPHdfD6870

– Caitlin (@kikabelle) 9 avril 2020

Images en direct des producteurs qui planifient Astronaut vs Turtle … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/wVB8SgiC74

– Caitlin (@kikabelle) 9 avril 2020

Je veux dire si vous ne vous en sortez pas maintenant que la tortue est Jesse McCartney … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/gsSO7dXmkq

– Caitlin (@kikabelle) 9 avril 2020

FACE-OFF 2 RÉSULTATS

Autant nous avons aimé Astronauter son cœur chaque semaine dans cette émission, Turtle a toujours eu l’avantage sur lui. Et cette semaine, il a essuyé le sol avec son adversaire laissant Turtle trembler dans sa carapace. C’était la différence entre un professionnel et un amateur talentueux (et nous disons que je n’ai aucune idée de qui ils sont).

Le public était également entièrement d’accord avec nous, envoyant Astronaute d’affronter Kangourou dans ce qui ressemblait certainement à une confrontation difficile sur le papier.

Les deux chantent avec leur cœur et tous deux sont des favoris sentimentaux qui ont touché le panel et le public avec leurs voix à plus d’une occasion. Celui-ci revient aux juges, et ils pensaient déjà qu’il pourrait gagner. At-il l’avantage?

SMACKDOWN: Kangaroo vs Astronaut

Kangourou n’a pas tout à fait atteint le niveau d’énergie de Donna Summer sur “Hot Stuff”, car elle semblait glisser juste derrière le rythme à travers beaucoup. C’était comme si son combativité n’était tout simplement pas là, malgré les gants. Ce n’était pas une bonne soirée pour elle, mais elle a un joli ton naturel. Avec une certaine confiance, elle peut vraiment être impressionnante.

Astronaute a également pris du retard sur l’énergie de * NSync sur “Bye Bye Bye”, mais il a apporté un peu plus de peps que Kangaroo. Avons-nous entendu sa voix trembler, cependant? Est-ce une qualité naturelle pour sa voix ou est-il aussi nerveux à chaque fois qu’il joue?

RÉSULTATS DE SMACKDOWN

La vérité est que ni l’un ni l’autre n’était brillant dans ce Smackdown. L’astronaute semblait un peu mieux adapté vocalement à sa chanson que Kangaroo, qui ne pouvait tout simplement pas vendre cette fièvre disco avec son ton plus mélancolique. Pourtant, pour la durée du spectacle, elle est notre préférée des deux.

Cela dit, nous sommes également désespérément curieux de savoir qui c’est maintenant que nous savons qu’elle n’a jamais chanté publiquement avant ce spectacle. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si cette curiosité s’est également introduite dans l’esprit des juges parce que Kangourou perdu ce match. Ce fut une bataille serrée, cependant, à nos yeux qui aurait vraiment pu aller dans les deux sens.

DÉMASQUER

Ken a fait un voyage intéressant ici en pensant que le mannequin britannique Cat Deeley aurait pu étonner tout le monde avec un talent secret ici. Robin pense toujours que La La Anthony est sa dernière supposition, mais Nicole ne peut ignorer toutes ces références Kardashian.

Après tous les twerks sur scène, elle est encore plus sûre que Kangaroo est Blac Chyna. Jenny, cependant, a un peu mélangé les choses tout en restant Kardashian à côté. Elle s’est enfermée dans les projecteurs pour les mauvaises raisons et a trouvé la meilleure estimation d’Internet, Jordyn Woods.

Nicole aimait la supposition de Jenny, mais n’était pas prête à abandonner la sienne, alors elle est restée avec Ayesha Curry, mais cela pourrait bien être un autre dans la colonne des victoires pour Jenny.

Le gars avec sa mâchoire grande ouverte a confirmé que Jenny et Twitter avaient raison. Jordyn Woods a émergé après nous avoir montré au cours des semaines un tout nouveau côté pour elle. Cette fille a un vrai talent pour le chant. C’est encore brut, mais si elle le poursuit, elle pourrait vraiment aller quelque part avec ça.

Comme le révèle le film, celui-ci a peut-être cassé Internet encore plus grand que Sarah Palin, car les fans de “Kardashian” et les fans de téléréalité ne peuvent pas croire que Jordyn Woods faisait cette émission et pouvait chanter comme ça.

Kris Jenner regardant Jordyn Woods se faire éliminer ce soir et réalisant qu’elle doit obtenir un Kardashian / Jenner lors de la prochaine saison de #TheMaskedSinger pic.twitter.com/y8aP4vvsoR

– Charles A. O’Keefe (@CharlesAOKeefe) 9 avril 2020

Jordyn Woods? Quelqu’un à côté des Kardashian a du talent. Qui aurait pensé? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/DznEijoezH

– Two Thousand Hunty (@RufusDeWayne) 9 avril 2020

* Jordyn Woods retirant son masque *

Moi même si je savais que c’était elle: #TheMaskedSinger pic.twitter.com/G3ijUu4o9C

– San Juana (@_sjcpa) 9 avril 2020

Le fait que Jordyn Woods ait prouvé qu’elle a plus de talent que les Kardashian après avoir tenté de l’annuler m’envoie! 🤣 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/EOQ1f3Atps

– Morgan ♉️ (@ MorganBerner22) 9 avril 2020

alors attendez … jordyn woods peut chanter ?? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/6Asw0tIzLR

– Gennyy 🥰 (@genebene_) 9 avril 2020

Omg, je suis choqué, je n’aurais jamais pensé que c’était Jordyn Woods

Je suis secoué # TheMaskedSinger pic.twitter.com/PVQLbZdher

– 🖤❄️Mona Carletta 🖤❄️ (@ BlackMermaid34) 9 avril 2020

La folie continue alors que “The Masked Singer” prend une pause de la compétition pour une édition spéciale “à chanter” mercredi prochain à 20 heures. ET sur Fox. Ouais, nous ne savons pas non plus, mais nous voulons vraiment qu’il inclue “Slow Hands” de Ken Jeong.

