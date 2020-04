The Masked Singer Recap Season 3, Episode 12: Sharon Osbourne et Rock Star Unmasking

Sharon Osbourne est venu avec confiance, et un peu excité, en tant que panéliste invité sur “Le chanteur masqué.” Elle est également venue avec une certitude à cent pour cent qu’elle connaissait l’un des candidats masqués.

C’était remarquable à quel point elle était sûre, quelques secondes après que cette personne ait atteint la scène. La voix, le langage corporel, tout le révélait tout de suite.

Avait-elle raison ou était-elle aussi mauvaise avec ses suppositions que Ken Jeong? Vous savez, le gars qui a deviné Larry le Cable Guy pour la banane souple et légère. Ce mec. Le roi des suppositions terribles sur ce spectacle.

Il n’a pas fait beaucoup mieux cette semaine, doublant les suppositions erronées et horribles tout au long de la nuit, y compris le retour de Banana, affrontant Rhino cette semaine. L’autre face-à-face a vu Frog affronter Kitty, qui est un joli duo dépareillé.

Après l’élimination de ce soir, nous en sommes aux six derniers interprètes, et cela devrait signifier que nous pouvons tous les voir chaque semaine à partir de ce moment, ce qui est passionnant. Il y a tellement de talent cette saison.

Le démasquage de cette semaine était encore une autre icône de l’industrie du divertissement, et grâce à l’étrange nouveau spectacle “After the Mask” de chez nous, nous avons pu voir encore plus d’interviews avec cette personne.

Bien que nous comprenions pourquoi Fox pompe une heure supplémentaire hors du spectacle, cet après-spectacle a été encore plus décevant que lorsque Joel McHale a souri en passant par l’après-spectacle “Tiger King” (fait amusant, il était ici, aussi et seulement légèrement moins narquois).

Si vous êtes un grand fan des after-shows, vous aimerez peut-être voir les retours de Kelly Osbourne ou JoJo Siwa, ainsi qu’une nouvelle performance exclusive de la chanteuse démasquée. Pour nous, cependant, c’était juste beaucoup de meh.

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer.

FACE-OFF 1: Frog vs Kitty

Grenouille

Grenouille avait l’air un peu dépassé par “Fireball” de Pitbull. Ce n’était pas une grande vitrine pour ses talents de rappeur et sa danse semblait souffrir alors qu’il luttait avec le contrôle de son souffle pour essayer de suivre le rythme. Aussi amusant qu’il ait été à regarder, cela ressemblait à sa performance la plus faible et à sa moins sûre d’elle. Kitty doit vraiment le faire vibrer.

Suppositions: Ken a emporté l’étiquette “TGIF” de Frog sur ses bagages cette semaine pour “Friday After Next” et Money Mike de Katt Williams (en lien avec un indice précédent). Cette semaine, d’autres indices sur les bagages incluent le drapeau japonais, des baskets, un bac à glaçons et un clavier.

Sharon pense que ce pourrait être Alfonso Ribeiro, tandis que Jenny a suivi Ken dans la franchise “Friday”, mais s’est plutôt tourné vers O’Shea Jackson, fils de Ice Cube qui a joué son père dans “Straight Outta Compton”.

Ces suppositions sont toutes mignonnes, mais Twitter a verrouillé cela il y a des mois avec leur supposition Bow Wow, et ils ne se sont pas éloignés du tout. Pour eux, ce n’est qu’une déclaration de fait à ce stade.

La grenouille est Bow Wow. L’indice était le Japon … et devinez qui vivait au Japon à Tokyo Drift … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/D6osmEOjI7 – retweet j o e l (@RetweetJoel) 23 avril 2020

Je regarde les panélistes une fois de plus ne pas deviner que la grenouille est Bow Wow 🤦🏽‍♀️ comme les baskets étaient évidemment un indice pour Like Mike #TheMaskedSinger pic.twitter.com/MImN39Ddu8 – eri ou sum like dat (@clerification) 23 avril 2020

D’accord, si vous ne saviez pas si la grenouille était Bow Wow auparavant, Fireball a prouvé le contraire … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Be1ymVbEvr – Caitlin (@kikabelle) 23 avril 2020

Minou

Minou encore une fois nous a époustouflés avec une performance puissamment tendre sur “True Colors” de Cyndi Lauper. C’est une chanson qui est si facile à superviser ou à faire sappy, mais Kitty s’est approchée avec la bonne délicatesse. Elle a une belle qualité de voix et un souffle qui fait vraiment briller son registre inférieur et ses tons plus doux.

Suppositions: Lorsque Kitty a dit “ Grease ” après la révélation de son sac, cela n’a fait que solidifier Vanessa Hudges dans l’esprit de Jenny, ce qui est une supposition populaire depuis un certain temps maintenant. Les autres contenus comprenaient une souris, un chapeau papal, un dragon et un collier d’ange.

Nicole pense à Emma Roberts, croupissant sur la supposition de Robin des semaines précédentes. Ken pense toujours à Kate Bosworth à cause de son dernier indice sur le fait que Robert Redford lui ait donné une grande pause, ce qui a bouleversé Sharon parce que c’était sa supposition.

Pour elle, elle s’est penchée sur le fait que Kitty a deux yeux de couleurs différentes, et Kate a également cette condition. Elle a obtenu de l’amour en ligne, mais Sarah Hyland reste la préférée d’Internet … et par préférée, nous entendons la deuxième plus devinée derrière “Je n’en ai aucune idée”.

Dites toujours que c’est Sarah Hyland et Kitty qui vont gagner #TheMaskedSinger #kittymask pic.twitter.com/KMeGGGAR99 – sean garcia (@ reloadedneo03) 23 avril 2020

Ne vous méprenez pas, j’aime Kitty, mais je veux savoir qui elle est #TheMaskedSinger pic.twitter.com/XTHjG5QTnF – San Juana (@_sjcpa) 23 avril 2020

Je ne pense pas qu’elle le fera mais je veux que Kitty soit démasquée car je suis confus !!!! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/7IRsDXJFkB – El Dot (@ RegalTay6) 23 avril 2020

RÉSULTATS FACE-OFF 1

Avec des styles aussi radicalement différents, il est difficile de dire qui est le vainqueur final dans l’ensemble entre ces deux artistes, mais ce public se base à peu près sur ce qu’ils ont vu ce soir.

Et ce soir, nous devons donner l’avantage à Kitty, qui a montré une vulnérabilité et une grâce qui dépassaient les performances les plus inégales de Frog à ce jour. Mais apparemment, le public ressentait l’énergie de Frog malgré tout cela, envoyant Minou au Smackdown dans ce que nous dirions est un énorme bouleversement!

FACE-OFF 2: Banane vs Rhino

banane

banane installé derrière le piano dans un “Masked Singer” d’abord, bien qu’il ne pouvait clairement pas vraiment jouer avec ces gants. Mais il y avait une attitude rock-and-roll diable-care-care sur cette performance, même s’il n’a jamais vraiment poussé sa voix trop loin. Soit il ne le peut pas, soit il cache un son de signature qui le rattacherait immédiatement.

Suppositions: Dans les premières lignes d’une version très Guns ‘N Roses de “Knockin’ on Heaven ‘Door” de Bob Dylan, Sharon a rapidement déclaré Bret Michaels. Avec son pedigree rock, et considérant que c’est la supposition préférée d’Internet, elle pourrait être sur quelque chose.

Jenny a vu le sac d’un chat (c’est un scan de chat) et a confirmé pour elle également qu’il s’agit de Bret Michaels, qui a subi un traumatisme crânien. Robin pense que le spray anti-insectes est Poison, ce qui indique encore Bret, mais Ken est allé dans un autre sens.

Sharon semblait complètement abasourdi, il se détourna de Bret pour trouver Keith Urban. Nicole a souligné que Kid Rock a un restaurant à Nashville, expliquant la star de Nashville Sheriff dans son sac tandis que toutes les références de cow-boy qu’elle pense indiquent son succès, “Cowboy”.

Twitter est là avec Sharon, cependant, ayant gagné en confiance à chaque performance que c’est Bret Michaels. Et avec la voix de ce soir, nous sommes à peu près là avec eux. Tout est là.

D’accord, mais comme Sharon Osbourne est ici depuis 5 minutes et a déjà deviné qui était la banane … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/2DZFsGJPl9 – Caitlin (@kikabelle) 23 avril 2020

Les juges à chaque fois que la banane se produit #TheMaskedSinger pic.twitter.com/1d0VUxao8j – Hayden Cashion (@hpcashion) 23 avril 2020

Nicole pense que la banane est Kid Rock? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/zcPfANDL7W – Matthew Antonio (@KaraokeMattSays) 23 avril 2020

Rhinocéros

Rhinocéros gardé discret et sexy sur les “10 000 heures” de Dan + Shay. Il n’a jamais vraiment élargi sa gamme, mais a conservé toute la performance dans une poche très apaisante avec le type de voix qui peut vous endormir dans un sommeil paisible. C’est un interprète et un chanteur accompli qui a apporté de la cohérence, mais a-t-il assez impressionné?

Suppositions: Maintenant que Rhino a éloigné le panel des athlètes, Robin pense peut-être à Sam Hunt, s’appuyant sur un ancien indice de Grand Ole Opry. Apparemment, aucun des nouveaux indices n’a fait grand-chose pour lui ..

Ceux-ci comprenaient un bas de Noël, un sceau, une maison et le drapeau de l’État du Tennessee. Nicole a sauté à bord de cette idée, notant que le charbon dans le bas représentait que Sam était connu comme le «mauvais garçon du pays».

Sharon était partout avec des suppositions terribles de Gary Busey à David Hasselhoff. Ken, cependant, est sorti du grand fond en voyant une clé de sol dans l’image pour trouver son chemin vers les “Property Brothers” et Jonathan Scott (attribuant le bas à “Elf” et à la petite amie de Jonathan, Zooey Descahnel). Il a dépassé Sharon!

Sam Hunt a obtenu un peu d’amour en ligne, mais Rhino peut avoir Twitter plus que quiconque cette saison (à l’exception de Sarah Palin). Sérieusement, les indices les ont menés partout et ils ne se stabilisent toujours pas.

Rhino ressemble un peu à Sam Hunt (j’aime Sam Hunt) mais je ne pense pas qu’il soit lui ou n’est-ce pas? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Rz7Im5XBSf – 💞Val💞 (@MolenaVal) 23 avril 2020

J’essaie de calculer les indices de Rhino #TheMaskedSinger pic.twitter.com/k10vDLKjUx – Jasmine Miller (@ jsmnmllr93) 2 avril 2020

Je suis déchiré. Rhino ressemble à Andy Grammer mais je reçois également des vibrations de Tyler Hubbard. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/IEndU4HEh3 – emily oldmixon (@EmilyOldmixon) 23 avril 2020

FACE-OFF 2 RÉSULTATS

Nous nous sommes déjà trompés une fois ce soir, mais nous pensions néanmoins que Rhino avait l’avantage sur celui-ci, sans parler de la concurrence. Il y a juste une telle facilité à ses performances et sa voix est si douce et soyeuse.

Cette fois, le public s’est rangé du côté de nous et a maintenu Rhino dans la compétition, envoyant Bret –ahem– banane dans le Smackdown pour affronter Kitty. Maintenant, c’est un match qui devrait être une véritable morsure d’ongles. Nous donnerions l’avantage à Kitty, mais nous avons essayé une fois auparavant!

SMACKDOWN: Banana vs Kitty

Minou était vraiment “imparable” sur cette piste de Sia, montrant encore plus de puissance dans sa voix qu’elle ne l’avait fait lors de son premier tour. Ce n’était pas la performance la plus excitante, mais elle a l’une des voix les plus pures, les plus fortes et (après la chute de Night Angel la semaine dernière) les plus cohérentes dans la compétition.

banane est allé dans une direction très étrange en prenant “La maison en briques” des Commodores. Nous ne sommes pas sûrs que cela montre vraiment quoi que ce soit qu’il peut faire vocalement, mais il a apporté une énergie amusante à sa performance. Mais peut-elle gagner les juges?

RÉSULTATS DE SMACKDOWN

Encore une fois, nous devons donner une longueur d’avance au Kitty, ce qui signifie que le public a probablement mieux aimé l’énergie de Banana que les belles voix de Kitty. Heureusement pour nous, le public ne vote pas dans ce tour; le panneau fait.

En même temps, Sharon est convaincue que Banana est Bret Michaels et elle l’adore, alors pourrait-il obtenir des votes en fonction de qui les gens pensent qu’il est? Nous pensons qu’il ne mérite pas de rester avec Kitty, et les juges ont accepté.

Elle est l’un des concurrents les plus puissants dans ce domaine, et malgré la probabilité qu’il soit une légende moderne du rock (est-ce vous, Bret?), banane n’a tout simplement pas apporté de façon cohérente.

DÉMASQUER

Pour sa dernière supposition, Jenny est restée sur cette supposition de Bret Michaels basée sur son bracelet ‘Nineties’ d’il y a quelques semaines. Quant à Ken, il s’est rapidement éloigné de Keith Urban et s’est installé sur Brad Paisley.

“Je sais que c’est Bret Michaels”, a insisté Sharon. “Je connais si bien sa voix.” De plus, elle a reconnu une partie de son langage corporel, lui disant: “Nous nous connaissons depuis 35 ans!”

Nicole était à bord avec Brad Paisley, mais a perdu sa confiance en raison de la confiance de Sharon que c’était Bret, alors elle a quitté le navire et a rejoint le parti Bret. Robin était là aussi, ne laissant que Ken comme l’homme étrange.

Pauvre Ken, il était le seul à se tromper, car évidemment c’était Bret Michaels sous ce masque. Sharon l’a reconnu immédiatement, et c’était suffisant pour presque tout le monde. Si vous avez connu quelqu’un aussi longtemps, vous le connaissez.

L’Internet, bien sûr, était partout aussi Bret dès le premier jour, donc une autre victoire pour eux. Et en toute honnêteté, c’est une victoire pour “The Masked Singer”, parce que la très méritante Kitty continue son voyage.

“The Masked Singer” n’a plus que six interprètes, se poursuivant les mercredis à 20 heures. ET sur Fox.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Distanciation sociale

Instagram

JoJo Siwa donne un aperçu de ses cheveux sans arc et queue de cheval de marque