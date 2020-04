The Masked Singer Recap Season 3, Episode 13: Country Superstar Unmasked

Gordon Ramsay est venu crier après les concurrents pour leurs indices alimentaires “dégoûtants” et la pression des pairs Nick Cannon pour manger un insecte!

Gordon Ramsay apporté sa saveur unique à l’heure la plus compétitive de “Le chanteur masqué” Pourtant, le Top 6 a vraiment mis le feu à cette scène.

Il n’y avait pas une seule faible performance parmi eux, ce qui signifiait que c’était à cause de petites choses qui faisaient la différence quant à savoir qui avait survécu aux quarts de finale de la semaine prochaine et quelle célébrité avait été démasquée.

Renard

Remarquablement, il reste encore quelques artistes dans cette compétition qui ont non seulement embarrassé les panélistes tous ces mois, mais ont laissé Internet brouiller et se gratter la tête. Nous sommes loin de la saison 1 lorsque Twitter connaissait absolument tout le monde après la diffusion du premier épisode.

Des célébrités comme Kitty et Rhino continuent de faire deviner tout le monde, et avec la façon dont elles effectuent, ces suppositions pourraient durer un certain temps. En fait, absolument tout le monde a intensifié son jeu cette semaine, y compris le favori de facto qui a échoué la dernière fois, Night Angel.

Pourrait-elle devenir la première femme “Masked Singer”? Kitty pourrait lui donner une course pour son argent, mais les dames sont plus nombreuses que Rhino, Turtle, Frog et Astronaut. Leur premier ordre du jour était juste de survivre à tous les gars cette semaine!

D’un moonwalk masqué à Nick Cannon sur écoute, ce fut une heure pour les âges. Après l’élimination choquante de cette semaine, nous allons juste devoir nous résigner à être indignés chaque semaine d’ici à la fin alors qu’un grand interprète se succède.

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger première. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer.

.

Minou

Minou a apporté une voix montante à un standard de Marilyn Monroe alors qu’elle se transformait encore une fois vocalement, nous laissant tous deviner. Elle a une voix si puissante avec tellement de couches et de textures différentes, nous allons de plus en plus convaincus qu’elle doit être chanteuse … non?

Suppositions: Cette semaine, elle nous a même dit qu’elle canalisait des solistes avec lesquels elle avait joué auparavant (alors faisait-elle partie d’un duo ou d’un groupe?). Elle a également montré beaucoup d’images étranges comme une pomme d’argent, une boîte à musique cymbales, “Mind Your Manners” et “Small Sisters” sur un disque et a suggéré qu’elle se soit produite sur plusieurs scènes dans de nombreux rôles. Broadway?

Le candidat le plus mystérieux de la saison laisse tout le monde deviner, faisant ressortir un gâteau en couches qui, selon le chef Ramsay, ressemblait à un style décadent sur un plat en argent brillant. Il a suivi ces indices pour Charlotte Church, ce qui a vraiment laissé le panel stupéfait.

Ken a pris l’indice de jouer avec des solistes et des scènes de la star de “Glee” Lea Michele, ce qui n’est pas une supposition terrible non plus … étonnamment. Jenny a apporté l’opéra et le porte-savon et la pomme d’argent aux “Desperate Housewives” d’Eva Longoria.

Twitter devient tellement frustré qu’ils ne peuvent pas identifier qui est Kitty au point qu’ils ont presque cessé de deviner. Il y a la plupart des messages qui expriment leur frustration que de jeter des noms comme Emmy Rossum et Sarah Hyland. Elizabeth Gillies commence également à se chauffer en ligne.

Je pense que le minou peut être Emmy Rossum, la boîte à musique de singe (ft. Dans Le fantôme de l’opéra) dans les indices, en plus elle peut chanter #TheMaskedSinger @RemikEsq

Quelqu’un d’autre pense que le minou est @Sarah_Hyland à cause de tous les indices de célibataire? ## TheMaskedSinger pic.twitter.com/zX7YbBPkZl @vivian_v_

Je reconnais, Et la personne qui est le minou est Elizabeth Gillies mieux connue sous le nom de Jade West de victorieux #TheMaskedSinger. pic.twitter.com/IQpddeCiDa @ NicholasSye1

Youtube

Rhinocéros

Rhinocéros sait exactement ce qu’il fait sur cette scène et avec cette foule. C’est une véritable superstar de la musique country, ou il fait une sacrée bonne impression. Le twang subtil, la richesse, la narration, le cœur et le lien émotionnel (même à travers un rhinocéros), c’était juste magistralement fait.

Suppositions: Il a laissé de nouveaux indices cette semaine, comme le fait qu’il a une femme et des enfants et aime rechercher la sérénité dans la nature et même, peut-être, avec du yoga. Il a également montré des choix de guitare colorés, ajoutant simplement au pedigree du musicien professionnel.

Son indice alimentaire était des spaghettis et des boulettes de viande recouverts de fromage. “Mon nom est-il sur le bout de ta langue?” il a demandé et ce n’était absolument pas. Gordon Ramsay pense que ce pourrait être Charles Kelley de Lady Antebellum à cause des tabourets de bar.

Robin l’aimait aussi, mais Jenny ne peut pas surmonter le Missouri avec une couronne et a ignoré ses affirmations précédentes selon lesquelles il n’était pas un athlète pour revenir à Barry Zito comme elle le devine.

Twitter, quant à lui, continue de se concentrer sur le genre de la musique country, et bien qu’ils ne soient collectivement prêts à s’engager envers personne, Sam Hunt reste le favori dominant, bien qu’Andy Grammer recueille plus de suppositions. Mais la plupart du temps, ils creusent totalement son ambiance.

#TheMaskedSinger m’a fait googler des trucs bizarres comme “des chanteurs country qui aiment les spaghettis” #rhino pic.twitter.com/uPJxIX3enL @ neeners724

Grenouille

Grenouille sait mettre en scène un spectacle, taquinant les fans avec un moonwalk, un rap rapide et même un peu de chant rythmique alors qu’il transformait Imagine Dragons en une piste hip-hop. C’était frais et actuel et très cool, ce qui est un énorme pas en avant étant donné qu’il a apporté une ambiance old-school à de nombreuses performances jusqu’à présent.

Suppositions: Gordon Ramsay a relié son plat de poisson-chat “Masked Munchies” aux chocolats à “Ms. Chocolate” à Lil Jon, alors bien sûr Nick a dû dire: “Quoi?! D’accord, ouais !!”

Robin Thicke a pris le 23 en arrière sur un maillot de basket-ball et a finalement accepté ce que l’internet dit depuis le premier jour. Il retourna à de nombreux autres indices pointant vers Bow Wow et ils pourraient enfin l’avoir.

Nicole a ignoré tout cela, cependant, pour rester forte sur Omarion mais allez, c’est Bow Wow. Nous ne sommes peut-être pas certains de plusieurs de ces finalistes, mais nous sommes assez sûrs de celui-ci, non? Twitter est presque sûr. En fait, ils sont fâchés contre tous ceux qui ne sont toujours pas sûrs, c’est à quel point ils le sont!

Comment Nick Cannon doit être à chaque fois que The Frog se produit et que personne ne devine Bow Wow #TheMaskedSinger pic.twitter.com/YJSy8ZnnLG @ ChuckTaylor516

La grenouille est Bow Wow! Comme référence Mike! Référence Toyko Drift! Nous vous voyons Twinkie !!! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/jZAJhhKXNo @ jsmnmllr93

Bow Wow est originaire de l’Ohio (d’où les chocolats buckeyes) et a sorti son premier album à l’âge de 13 ans. The Frog est définitivement lui. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/J1Zb8EYS9S @RedHeadedScot

Ange de la Nuit

Ange de la Nuit était en fait un peu fragile au début de cela, mais a totalement racheté sa performance inférieure à la fin. Elle a une telle prestation vocale à pleine gorge, elle a clairement eu beaucoup d’expérience en chantant au fond de la pièce et en ceinturant vraiment. Cela dit, nous devons dire que cet ancien favori ne semble pas aussi imparable ces derniers temps.

Suppositions: Jenny était un peu trop enthousiaste à propos de cette performance – ce n’était pas la meilleure jamais … même pas proche! Ses “Masked Muchies” ressemblent à des grillons ou des insectes sur un bâton et w-w-quoi? Non, merci!

Lorsque Gordon a suggéré que certaines cultures plongeaient des bogues dans le chili, Ken a sauté sur l’idée qu’il s’agissait du Chili de TLC (il avait quelques autres indices pour le sauvegarder). Jeny pense aux quatre mamies et au thé sucré selon Kandi Burruss.

Nicole pensait que Kandi tournait en ce moment, alors elle a emmené “Free Your Mind” chez En Vogue et Dawn Robinson. Cette semaine, d’autres nouveaux indices incluent un briquet et des hameçons. Quant à Internet, ils sont toujours convaincus qu’il s’agit de Kandi Burruss.

Ils sont également convaincus que Jenny était loin dans sa déclaration que cette performance était comme la meilleure performance de “Masked Singer”. Ce n’était même pas la meilleure performance de Night Angel!

Nous savons tous que Night Angel est une pêche de Géorgie … 😂 # TheMaskedSinger pic.twitter.com/2vUbnp4oqp @kikabelle

Jenny a dit que la performance de Night Angel était la meilleure de tous les temps! (Son avis, mais quand même) #TheMaskedSinger pic.twitter.com/7zbf3lySsC @gramfurn

@ FOX2News #TheMaskedSinger L’ANGLE DE NUIT EST KANDI D’ÉVASION / RHOA VOUS N’ENTENDREZ PAS JE SAIS SA VOIX, CHANTEZ KANDI YAAAAAASSSSSS 🍷🍷🍷🍷🍷🍷 pic.twitter.com/Wt3Y83EfXC @ tyrastarr6

Astronaute

Astronaute vraiment connecté avec les paroles et mettre sa propre tournure subtile sur “Histoire de ma vie” de One Direction. C’est une chanson sur l’amour et la croissance et la transformation, et il continue de répondre à l’occasion chaque semaine. C’est peut-être sa voix la plus confiante et la plus raffinée à ce jour.

Suppositions: Il a offert de nouveaux indices étranges dans son paquet comme quatre as et une carte joker, une balle de foin, un avion en papier et même une photo de lui en train de pêcher du homard. Son plat préféré était un gâteau au roi Mardi Gras, qui, promit-il, était rempli de sucre et d’indices.

Ken a suivi le roi à “Hamilton” et “Frozen” avant d’atterrir sur Jonathan Groff, mais Nicole l’a immédiatement arrêté et a pensé que c’était peut-être sa co-star “Rent” (et la star de “Pitch Perfect”) Skylar Astin.

Gordon Ramsay, cependant, pense que le gâteau du roi fait référence à la renommée de JTT aka Jonathan Taylor Thomas de “Lion King” et “Home Improvement”.

#TheMaskedSinger Je suppose que l’astronaute est Hunter Hayes tout le chemin! pic.twitter.com/e1q3Uhyojl @DANhotman

Hunter Hayes rend aussi évident que possible qu’il est l’astronaute et qu’ils ne reçoivent toujours pas ce 😳 King Cake. Écrevisse. A Lei (LA). Allez maintenant #TheMaskedSinger @ kylieq1027

Comment ces juges ne savent-ils pas que cet astronaute est Hunter Hayes ?? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/GwqOSPnny5 @autumnopadgett

Tortue

Tortue est sorti plus cool que nous ne l’avons jamais vu, avec une performance vocale très forte qui était la plus forte à ce jour. Tout le monde a vraiment réussi son match cette semaine. En plus de cela, son mouvement de danse de groupe de garçons brillait alors qu’il prouvait qu’il avait beaucoup d’expérience sur scène.

Suppositions: Il a de nouveau parlé de son manque de confiance, mais il le tue chaque semaine.Il a également parlé de l’élaboration de stratégies car son forfait montrait un jeu d’échecs vivant, un cœur avec une couronne dessus et des horloges réglées à 9h14.

Son plat “Masked Munchies” était des chips colorées avec une salsa aux pommes, que Gordon ne pouvait tout simplement pas gérer comme concept. “Voulez-vous les courses?” Il a demandé.

Robin est allé faire un bond en arrière à Gavin DeGraw, mais Gordon Ramsay pense que l’indice de la reine de cœur était une référence à la reine du groupe, le conduisant ainsi à une supposition précédente Adam Lambert.

Pendant ce temps, Ken a simplement changé d’alun 1D de Niall Horan à Zayn Malik parce que Gigi Hadid est la “reine” de top model et quelques bêtises sur les échecs. C’est juste ridicule d’essayer de suivre ses pensées alors qu’elles déraillent encore et encore.

Quant à Twitter, ils ne doutent pas depuis longtemps qu’il s’agit de Jesse McCartney, et ses pas de danse ce soir n’ont fait que confirmer leurs soupçons. Sérieusement, ils sont prêts à mourir sur cette colline, et tous ces devineurs de Drake Bell peuvent simplement le sucer!.

Appelons-le maintenant, l’astronaute est Hunter Hayes et Turtle est Jesse McCartney. Ce que Gordon Ramsey a confondu avec une référence à Queen, ce cœur avec une tiare est une référence à Kingdom Hearts, un jeu dans lequel Jesse exprime Ventus et Roxas. #TheMaskedSinger @ArcticPKTTV

PERSONNE N’EST GONNA ME CONVAINCENT AUTREMENT QUE LA TORTUE EST MON MARI D’ENFANCE JESSE MCCARTNEY #TheMaskedSinger pic.twitter.com/JjINOJeLzC @myilesmorales

Je jure à ce rythme que ma pierre tombale se lira “La tortue est Jesse McCartney …” 😂 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/8wykaWX7yl @kikabelle

RÉSULTATS

Ce Top Six est en fait assez sacrément impressionnant, car il n’y avait pas de chanteur vraiment faible parmi eux. Cela dit, quelqu’un doit encore prendre la botte et révéler le célèbre visage derrière sa voix impressionnante.

Alors que nous pensons que Night Angel a légèrement faibli, le panel l’a félicitée tellement cette semaine, nous pensons qu’elle est probablement en sécurité. Frog fait quelque chose de si différent, vous ne savez jamais comment cela va se traduire.

La dernière fois, Kitty était en quelque sorte en danger malgré la puissance de sa performance, ce qui signifie qu’elle pourrait également être à risque cette semaine. Pour nous, cependant, nous irions probablement avec Astronaut perdant d’une fraction de décimale.

C’est une compétition vraiment serrée, mais nous pensons qu’il vacille juste assez régulièrement tout au long de la compétition pour que cela l’ait finalement fait trébucher ici. C’est soit ça, soit le rap de Frog a confondu cette foule et l’a coulé.

En fin de compte, le public a entendu ce que nous avons fait, ce qui signifie que c’était la fin du voyage pour Astronaute. Il était génial cette saison, mais n’a souffert qu’en confiance, ce qui a gâché ses performances par rapport à sa compétition.

DÉMASQUER

Jenny est allée loin en pensant que c’était un “plateau de gâteau” pour faire de Ben Platt sa dernière supposition. Robin n’était pas du tout là pour ça, aux côtés de Jonathan Taylor Thomas en raison de la litanie d’indices avant cela.

Gordon a déclaré avoir reconnu JTT immédiatement au début, et le gâteau a scellé l’accord pour lui, donc il reste fidèle à sa supposition précédente.

De nulle part, Nicole a dit qu’elle avait eu un moment “d’ampoule” et avait soudainement trouvé la supposition préférée d’Internet, Hunter Hayes. Elle dit que l’indice qui l’a révélé était quand ils se sont produits au Capitole ensemble pour le 4 juillet (le gâteau du roi n’est qu’une référence à ses racines louisianaises).

Ken a profité du changement de Nicole loin de Skylar Astin pour voler sa conjecture, ce qu’il a fièrement fait beaucoup cette saison.

Alors, Nicole et le rugissement collectif de Twitter au cours des derniers mois, non? Bien sûr qu’ils l’étaient. Bien sûr, c’était Hunter Hayes là-dessous. Alors la vraie question est pourquoi il était si nerveux là-haut?

Nous comprenons qu’il s’étirait artistiquement, mais le mec a les côtelettes pour y arriver. Il était certainement un favori sentimental des fans tout au long de sa course.

“The Masked Singer” en est à ses cinq derniers matchs, poursuivant les quarts de finale mercredi prochain à 20 heures. ET sur Fox.

