The Masked Singer Recap Season 3, Episode 8: Ken Jeong Superfan démasqué et il n’avait aucune idée

Ken Jeong est nul pour autant de ses co-stars pourraient apparaître sur “Le chanteur masqué.” Bien qu’il se soit avéré capable de deviner certaines de ses stars sportives préférées, il ne semble pas reconnaître les personnes avec lesquelles il a partagé un set.

Cela s’est produit de nouveau cette semaine, et pour le rendre encore plus dur avec lui, cette star a professé leur amour pour lui dans la chanson et encore une fois que c’était fini, disant qu’il avait l’une des âmes les plus pures. Ce fut un véritable moment d’affection, Ken ne put s’empêcher de virer au rouge vif.

C’est juste dommage que tout le sang qui coulait sur sa tête ne l’a pas aidé à tirer quelques synapses supplémentaires pour rassembler qui c’était.

En fait, pour le temps tant de fois que nous avons perdu le décompte cette saison, personne dans le panel n’a jamais deviné cette célébrité, et cela inclut le juge invité de la célébrité Joel McHale. Une fois de plus, la saison 3 se révèle la saison la plus difficile à ce jour, les juges étant plus perplexes que jamais, et même Internet se débattant avec quelques-uns d’entre eux.

Comme toujours, l’interprète le plus faible a obtenu la botte, mais nous allons toujours vous faire passer au travers des suppositions terribles (et parfois bonnes) faites par notre illustre panel de Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger premier. Nous faisons cela parce que nous aimons … vous torturer.

ASTRONAUTE

Astronaute est sorti en tant qu’interprète différent cette semaine, confiant dès la première note et vraiment délivrant. Maintenant, nous pensons que c’est peut-être un chanteur professionnel, car il savait comment travailler la foule et même travailler avec des danseurs de soutien. En plus de cela, c’était une voix très accomplie et impressionnante.

Suppositions: L’astronaute a continué à marteler la maison qu’il avait commencé à un jeune âge, ajoutant dans l’imagerie de la ceinture d’Orion, des ballons et un cor français tout en supprimant des phrases comme «500 jours», «nouveau départ», «cercle de vie» et qu’il a parlé avec la langue des signes.

Aussi, est-ce que le mec a juste dit qu’il était de bons amis avec Stevie Wonder? Merde, c’est cool! A-t-il obtenu l’aide d’une famille du crime organisé? Ken Jeong a en fait utilisé une logique solide pour lier “Lion King” et Childish Gambino et même son travail sur “The Martian” pour trouver Donald Glover, qui serait tellement sauvage.

Joel McHale pensait peut-être à Corey Feldman, tandis que Robin suivait “500 jours” jusqu’à l’été de Joseph Gordon-Levitt.

Alors qu’Internet aime toujours Hunter Hayes, les nouveaux indices “Lion King” les ont fait se demander si c’était peut-être OG Simba, Jonathan Taylor Thomas.

OMG si l’astronaute est Jonathan Taylor Thomas … #TheMaskedSinger pic.twitter.com/TLGS8RZxnm

– Boy Band Queen (@ Samantita711) 19 mars 2020

L’astronaute est définitivement Hunter Hayes #TheMaskedSinger pic.twitter.com/WQnONRYObk

– Bailey Knight (@ baileybug1112) 19 mars 2020

Il y a des ballons? Voilà, l’astronaute est Pennywise.

😂😂 #MaskedSinger #TheMaskedSinger pic.twitter.com/P2wdfXeyCf

– Alex R. (@AlexTheGreatzz) 19 mars 2020

ANGE DE LA NUIT

Ange de la Nuit vient de se faire un favori pour toute cette compétition avec une interprétation magnifiquement nuancée de “Million Reasons” de Lady Gaga. Elle a manipulé les parties les plus douces et la voix la plus grosse sans effort. C’est définitivement un pro avec une voix et une gamme incroyables. Si elle n’est pas une chanteuse professionnelle … pourquoi diable pas?!

Suppositions: De nouveaux indices incluaient la suppression des barrières si elle souhaitait prêter une “aile”, aussi bien que l’expression “bang bang” et le fait qu’elle ait construit un empire. Son forfait comprenait également un château à côté d’une fraise et un pichet de thé sucré.

Nicole pensait peut-être à Regina King, tandis que Joel McHale pense que la connexion entre frères et soeurs pointe vers Jessica Simpson. Nicole, cependant, a suivi “empire” et “bousculade” à Cookie Lyon alias Taraji P. Henson.

Robin pensait à un groupe de filles, et Ken a même jeté le nom de Kandi – que Robin a fait caca immédiatement comme n’ayant pas le bon ton. Mais Kandi Burruss reste la meilleure estimation d’Internet. En fait, c’est à peu près leur seule supposition.

Allons Kandi … Je veux dire Night Angel #TheMaskedSinger pic.twitter.com/RVTr0edaPm

– Jasmine Miller (@ jsmnmllr93) 19 mars 2020

Kandi a construit un empire et elle est d’Atlanta. Elle est Night Angel. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/nxTgqpBWtj

– Lady Geni (@erjefferson) 19 mars 2020

D’accord @Kandi !!! Je sais que tu es l’ange de la nuit !! Vas-y meuf!!! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/eEXXJYLAT6

– Krystian King 👸🏾 ♥ ️ (@klassikrys) 19 mars 2020

T-REX

T-Rex Après avoir sucé en tant que chanteuse la semaine dernière, elle a montré son côté hip-hop avec “Push It” de Salt-N-Pepa. Elle est définitivement meilleure ici, car son énergie maniaque a bien servi la chanson et sa performance. Et elle n’a pas besoin de chanter. C’est une grande danseuse, alors concentrez-vous là-dessus.

Suppositions: Regardez, c’est JoJo Siwa, non? En discutons-nous vraiment? Elle ressemblait même à son rap cette semaine, où elle ne pouvait pas cacher sa voix autant. Sérieusement, qui n’est toujours pas sûr?

Eh bien, il s’avère que les juges ne sont toujours pas sûrs, mais peut-être qu’elle est trop loin de leur démographie? De nouveaux indices incluaient que son monde d’origine implosait en ne laissant que des simples et des doubles, et qu’elle cherchait à se diversifier pour ne pas être une «merveille à un coup».

Cela pourrait faire référence à ses débuts sur “Dance Moms”, qui se sont complètement effondrés, bien que plusieurs anciens aient réussi, dont JoJo.

Ken pensait que c’était peut-être la star de YouTube (et animatrice de fin de soirée) Lilly Singh, tandis que Robin a repris la même idée à l’hôte de “Double Dare” Liza Koshy, tandis que Joel est juste allé avec le volcan pour trouver la skieuse alpine olympique Mikaela Shiffrin.

Mais sérieusement, celui-ci n’est pas un jeu de devinettes. C’est JoJo Siwa.

Je sais pour un fait que Jojo swia est le T-Rex. Le panel est tellement frustrant lorsqu’il suppose ses suppositions! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/qP4MsEOpJT

– 𝓗𝓮𝓪𝓿𝓮𝓷 𝓡𝓸𝓭𝓻𝓲𝓰𝓾𝓮𝔃 👼🏻 (@ HeavenDestiny22) 19 mars 2020

#TheMaskedSinger la seule raison pour laquelle les juges ne pensent pas que Jojo pour le t-Rex est parce qu’ils sont trop vieux pour savoir qui est cet enfant😫😂 pic.twitter.com/dalx7C2dzb

– Gxbrielle.carter (@ Gabriel78220173) 19 mars 2020

S’il y a une chose que je sais en cette période d’incertitude, c’est que @itsjojosiwa est le T-Rex sur #TheMaskedSinger pic.twitter.com/d5Z8XqAPCW

– Brit (@BritniMDiaz) 19 mars 2020

CYGNE

Cygne était encore un peu décevant, même si elle a prouvé qu’elle pouvait porter une mélodie. Il n’y a tout simplement pas de passion dans sa voix, même si elle a essayé d’améliorer sa qualité de performance globale. C’est comme si elle était peut-être si réservée dans sa vie ordinaire, elle ne pouvait tout simplement pas se laisser déchaîner, malgré un vaillant effort. Elle a même déclaré son amour pour Ken à la fin de la chanson.

Suppositions: Elle a parlé des débuts modestes de cette semaine et de la façon dont le pouvoir de l’illusion a transformé sa famille. L’emballage comprenait également une étiquette “Made in Japan”, aussi bien qu’une grenouille bleue étincelante et ce qui semblait être du thé rose vif.

Joel pense que les indices se réfèrent à Mila Kunis, d’origine ukrainienne, qui a joué dans “Black Swan”, mais Jenny pense à Kristen Stewart avec “New Moon” et des indices sur les vampires. Mais Ken est allé avec l’une de ses anciennes co-stars Kristen Bell, qu’il avait déjà devinée pour Kitty.

Internet n’est pas plus sûr que le panel, avec plus de suppositions de leur part pour Ashley Greene, bien que nous ayons également vu des noms aussi variés que Winona Ryder et Ali Wong, ainsi que Kristen Stewart et certains des autres juges.

Ils étaient en fait plus intéressés à se disputer sur qui était pire entre Swan et T-Rex cette semaine.

Ashley Greene est Swan #SwanMask #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Z5xYp4TfkY

– sean garcia (@ reloadedneo03) 19 mars 2020

Kristian Stewart aucune émotion se montrant ne pourrait être le cygne … #TheMaskedSinger

– Rae Simone (@RaeTheVirgo) 12 mars 2020

Oh yikes Swan ce n’est pas ta chanson #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Fo2ArvWCRC

– connor ♡ s vanessa AND IRA FROM SWAT 🩸 (@madejmaniac) 19 mars 2020

RHINOCÉROS

Rhinocéros a de nouveau donné une performance à portée limitée qui a néanmoins été magistralement présentée. Il a une qualité très douce pour sa voix qui la rend très agréable à écouter avec une innocence sous-jacente. C’est une douceur qui ne peut pas être mise. C’est certainement un talent vocal, même si nous ne sommes toujours pas totalement convaincus qu’il chante comme sa carrière.

Suppositions: Rhino a laissé entendre que jouer pour un roi était dans son sang, tout en soulignant dans son colis que sa femme l’avait sauvé d’une chute libre dans sa vie personnelle avant de toucher le fond, il y avait un sandwich à couper, une énorme bague en diamant et un tennis au sommet d’un biplan aussi, donc tout était plutôt trippant.

Robin pense que les nouveaux indices l’ont seulement convaincu qu’il s’agissait de Tim Tebow, tandis que Ken a soudainement sorti Chris Pratt de nulle part. Nicole a suivi les papillons dans le paquet d’indices et ses moments difficiles à Ryan Lochte, ignorant les indices qui ne correspondaient pas ..

Internet est partout sur celui-ci aussi, bien qu’ils restent principalement dans la voie de la musique country, avec des suppositions comme Tim McGraw et Tyler Hubbard de Floria Georgia Line. Mais il y avait aussi quelques suppositions.

Le Rhino sonne comme un gars d’Allstate et il mesure 6 ‘4 “#themaskedsinger pic.twitter.com/Kri2jBYYLV

– Alice Cummings (@ aec822) 19 mars 2020

Rhino est Tim McGraw, vous ne pouvez pas changer d’avis. J’ai le béguin pour cet homme depuis que je suis enfant. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Pz3X2hfwrW

– connor ♡ s vanessa AND IRA FROM SWAT 🩸 (@madejmaniac) 19 mars 2020

Rhino is Tebow #TheMaskedSinger #RhinoMask pic.twitter.com/gqVqjInX8M

– sean garcia (@ reloadedneo03) 19 mars 2020

DÉMASQUER

Nous pensons toujours que Swan et JoJo – euh, nous voulons dire que T-Rex sont les chanteurs les plus faibles de la nuit. Swan est assez agréable, mais tellement ennuyeux.

Mais cette émission a prouvé qu’ils aiment le divertissement plutôt que le talent vocal, donc si nous devions choisir, nous soupçonnerions que Swan obtient la botte et JoJo-Rex continue son voyage de folie loufoque.

Au moins, Ken a eu l’occasion de découvrir qui l’aime tant, car c’était en effet Cygne qui s’est démasqué. Mais qui était sous ce long cou?

La dernière supposition de Robin est revenue à la supposition de Nina Dobrev de la semaine dernière, tandis que Ken pensait à une autre co-star née au Japon, Olivia Munn. Nicole pensait peut-être à Megan Fox pour “Jennifer Body”.

Joel était le seul panéliste qui se sentait suffisamment confiant dans sa supposition précédente pour s’en tenir à elle, aux côtés de Mila Kunis, tandis que Jenny pense toujours que c’est Kristen Stewart, qui a également joué Joan Jett et a joué dans “Charlie’s Angels”.

Qui aime tant Ken?

Eh bien, personne n’a bien compris celui-ci Bella Thorne était le visage révélé. Il s’avère que Ken la devinant comme Flamingo l’année dernière l’a convaincue de faire quelque chose de “si incroyable, si stupide” comme “The Masked Singer”.

Le voyage incroyablement stupide se poursuit la semaine prochaine dans les championnats du groupe C avant de frapper le Super Nine sur “The Masked Singer”, les mercredis à 20 h. ET sur Fox.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

