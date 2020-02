«The Pioneer Woman», les moments les plus drôles de Ree Drummond

La star de Pioneer Woman, Ree Drummond, est connue pour ses plats réconfortants, ses sommités fleuries et son sens de l’humour original. Si vous suivez la star de Food Network sur les réseaux sociaux, vous serez séduit par ses blagues et ses réflexions amusantes sur la vie. Il y a aussi beaucoup de photos de ses recettes et d’animaux mignons. Voici quelques-uns des moments les plus drôles de Drummond.

Ree Drummond dit qu’elle voterait pour le beurre s’il se présentait à la présidence

Ree Drummond avec les Property Brothers | Michael Loccisano / . pour Hearst

Dans un drôle de billet sur elle

amour du beurre, Drummond a indiqué combien elle adore le condiment. Elle est allée

en ce qui concerne l’écriture: «Si le beurre se présentait à la présidence, je voterais pour.» Beurre

obtiendrait facilement le vote de Drummond s’il entrait dans la prochaine élection présidentielle.

Dans le même article de blog, elle a en outre exprimé son éternité

dévouement et amour pour le beurre. «J’adore le beurre. C’est un fait

bien établi, bien connu, bien prouvé et bien démontré », a écrit

Drummond. «Mon frigo est rempli non pas de bâtonnets de beurre, mais de livres. En tant que

ingrédient, je crois au beurre. “

Ree Drummond admet qu’elle a faufilé un chat dans un avion

Vous avez entendu parler de serpents dans l’avion, mais qu’en est-il des chats? Dans un

Post Instagram, Ree a avoué à ses fans qu’elle avait une fois glissé un chat sur un

avion. Elle a commencé ses aveux en disant qu’elle avait fait un rêve

chat dans un avion, mais elle a ensuite révélé que cela lui était également arrivé dans la vraie vie.

Voici ce que Ree a posté:

Hier soir, j’ai rêvé que je faufilais un chat dans un avion. Cela venait d’une expérience réelle: je l’ai fait en neuvième année. Ma maman était vraiment folle. Histoire vraie. (J’avais besoin d’une légende pour accompagner ce selfie, alors j’ai juste écrit la première chose qui m’est venue à l’esprit. Je ne sais pas pourquoi j’en ai rêvé tant d’années plus tard.) Peut-être que je partagerai l’histoire de chat / avion dans détail parfois. Peut être pas. (Son nom était Tiger. Il pensait que c’était amusant!)

La star de Pioneer Woman plaisante en disant qu’elle porte une tonne d’eye-liner

L’un des articles de maquillage préférés de Drummond est l’eyeliner. Elle

plaisante souvent qu’elle en porte beaucoup trop. Dans l’une de ses publications Instagram,

Drummond mentionne qu’elle va rendre visite à Ladd. Sur la photo, il est facile de voir qu’elle

a beaucoup d’eye-liner, mais elle plaisante en disant qu’elle ne portait pas assez. “Titre

voir Ladd dans les enclos », a écrit Drummond. “Je ne pense pas en avoir assez

eye-liner pour cette occasion. “

Dans une autre publication Instagram, Drummond se moque de

son amour de l’eye-liner. Elle dit qu’elle porte plus d’eye-liner qu’elle ne devrait. “Cette

photo me résume: cuisiner, sourire, porter plus d’eye-liner que je ne le pense probablement

devrait, légèrement en sueur. J’ai chaud depuis le jour de ma naissance, et je n’ai pas

signifie le [fire emoji] gentil. Oh! Et une manche bouffante! Au revoir.”

Lire la suite: ‘Le

Ree Drummond, une femme pionnière, partage le secret pour sortir les bovins de la route

