«The Pioneer Woman» Ree Drummond et Ladd Drummond’s Sweetest Moments

Ree Drummond et Ladd Drummond, star de Pioneer Woman

1996. Le couple est marié depuis plus de deux décennies, mais leur amour

semble plus fort que jamais. Voici les moments les plus doux de Ree et Ladd Drummond.

Ree Drummond a un épisode de «Pioneer Woman» intitulé «10 Things I Love About Ladd»

Ree et Ladd Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Ree n’a jamais hésité à déclarer son amour pour Ladd. Elle a même filmé un épisode de l’émission “The Pioneer Woman” intitulée “10 Things I Love About Ladd”, qui a été diffusé au cours de la saison 22, épisode 2. Comme le titre le suggère, cet épisode était tout ce qu’elle aime de son mari. Elle dit que certaines des choses qu’elle aime chez lui incluent ses yeux, son rire, sa parentalité et sa beauté.

Pour cet épisode spécial, Ree a cuisiné certains des plats préférés de Ladd

nourriture. Le menu comprenait du poulet barbecue Spatchcock avec une sauce barbecue à la cassonade et aux pommes,

gaufres frites avec crème sure et trempette à l’oignon, et glaçage au chocolat à la cuillère.

Ladd a organisé une fête surprise pour le 50e anniversaire de Ree Drummond

Ree Drummond | Bryan Bedder / . pour Hearst

L’année dernière, pour le 50e anniversaire de Ree, Ladd a fait une surprise

fête pour la star de Food Network. Voici le message qu’elle a posté sur Instagram

à propos de sa soirée spéciale:

Ladd a fait une fête d’anniversaire surprise pour moi hier soir. J’étais vraiment surpris. Ma sœur était là de Seattle, mes amis de lycée les plus proches venaient de San Diego, Dallas, Kansas City et Atlanta, et mes amis d’enfance les plus âgés / les plus chers étaient là aussi. Des amis et des membres de la famille de Pawhuska se sont présentés et nos chefs et boulangers mercantiles ont préparé une large gamme de plats dont je rêvasserai pour le reste de ma vie.

À la fin de la soirée, nous étions réunis autour d’un feu de camp en riant si fort de vieilles histoires et de souvenirs que nos côtes nous faisaient mal. J’avais dit à mon mari que je voulais vraiment que toute la fête d’anniversaire saute cette année et prétends juste que cela ne s’était jamais produit. Je suis tellement contente que le petit booger ait décidé de ne pas m’écouter.

Ree Drummond a publié un doux message d’anniversaire pour Ladd

La femme pionnière Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Cette année, Ree a pris le temps d’honorer Ladd pour son anniversaire.

Il n’est pas rare qu’elle parle de combien elle adore le bien de son mari

regards. Dans son poste, Ree

ne pouvait pas s’empêcher d’écrire: «Les meilleures lèvres du monde. Je suis désolé, mais c’est

vrai. Je t ‘aime chéri. Bon anniversaire.”

Ladd Drummond dit qu’il aime travailler au ranch pour pouvoir être avec sa famille

L’hôte de Cattlemen to Cattlemen de NCBA a demandé

Ladd comment il se sentait d’avoir toute la famille dans le ranch et de pouvoir

voir ses enfants et travailler avec Ree chaque jour. Ladd a répondu en disant qu’être

avec sa famille, c’est ce qu’il aime le plus à travailler dans le ranch:

Nous sommes vraiment bénis. Travailler avec les enfants et avoir Ree dans les parages et nous sommes tous ensemble au ranch. C’est vraiment juste une bénédiction. C’est ce qui en fait vraiment le plus amusant, c’est de pouvoir travailler avec tout le monde. Je travaille avec mon frère, mon père. Comme beaucoup d’opérations d’élevage en ranch, nous avons beaucoup de familles impliquées, et c’est probablement vraiment la meilleure partie.

