The Rise of Skywalker ‘apporte le cercle complet de la saga Skywalker de la pire façon possible

En tant que dernier épisode de la saga Skywalker, Star Wars: The Rise of Skywalker avait beaucoup à faire. Après les succès consécutifs de The Force Awakens et de Rogue One, Lucasfilm a commencé à se retrouver dans une mauvaise passe. D’abord vint la réponse de division au dernier Jedi. Puis, quelques mois plus tard, Solo a sous-performé, amenant Lucasfilm à repenser toute sa stratégie.

The Rise of Skywalker devait restaurer l’ancienne gloire de la saga, trouver une fin satisfaisante à la trilogie de la suite et lier les trois trilogies ensemble. Sur à peu près tous les fronts, J.J. Le film d’Abrams a tragiquement échoué. Alors qu’il approche d’un box-office mondial d’un milliard de dollars, le film a mérité les critiques les plus faibles de l’histoire de la série. En fait, il partage cet honneur douteux avec un autre film de Star Wars.

Un panneau «Star Wars: The Rise Of Skywalker» | Michael Tullberg / .

“Star Wars: The Rise of Skywalker” a divisé les fans et les critiques

Ce qui aurait dû être le moment brillant de Star Wars a été tout sauf. Si quoi que ce soit, The Rise of Skywalker a creusé le fossé entre les fans et les critiques. Des sujets critiques comme la véritable identité de Rey (Daisy Ridley) et le retour de Palpatine (Ian McDiarmid) soulignent à quel point la trilogie suite a été mal conçue depuis le début.

The Last Jedi a tenté de s’appuyer sur The Force Awakens et de mener la saga dans de nouvelles directions. Que ces directions soient ce que les fans veulent ou non est une autre histoire. Dans le processus, le fandom a été divisé en ceux qui préfèrent l’approche d’un film à l’autre. Donc, The Rise of Skywalker essaie de plaire à tout le monde et, en substance, se termine sans un focus narratif propre.

En fait, tout comme The Last Jedi a frustré les fans et ravi les critiques, l’inverse est vrai avec The Rise of Skywalker. Juste au moment où la saga Star Wars est censée réparer de vieilles blessures, elle refuse de laisser le passé mourir. Le résultat est une entrée loin du sommet du plus grand triomphe de la saga.

L’entrée finale de la saga est aussi sa pire revue

En fait, les critiques sont tellement mécontents de The Rise of Skywalker qu’il se trouve tout en bas de la liste des films Star Wars les mieux notés. Avec seulement 53% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, le film d’Abrams est Rotten. Mais au moins ce n’est pas seul. Outre le film d’animation Star Wars: The Clone Wars, The Phantom Menace est le seul autre film pourri de la saga, également avec une note de 53%.

Ce film, bien sûr, est connu pour son scénario de mauvaise qualité, ses performances en bois et le tristement célèbre Jar Jar Binks. Cela en dit long sur ce que les critiques pensent de The Rise of Skywalker pour le voir au même niveau que The Phantom Menace. Même Attack of the Clones et sa romance dégoulinante ont une note plus élevée, avec 65 pour cent de Fresh.

Pour des raisons de comparaison, les deux autres films de la trilogie suivante – The Force Awakens et The Last Jedi – sont parmi les mieux notés. Le premier est lié à A New Hope avec une note de 93% sur Fresh, tandis que le second affiche 91%. Rogue One, Revenge of the Sith et Solo suivent avec 83 pour cent, 80 pour cent et 70 pour cent, respectivement.

Bien sûr, le film Star Wars avec la note la plus élevée de Rotten Tomatoes est L’Empire contre-attaque des années 1980 avec 94% de fraîcheur. Cet épisode a longtemps été considéré comme un favori des fans et est sans doute le plus aimé de la saga. Il va donc de soi que le consensus critique soutiendrait cette conclusion.

“Star Wars” a toujours une tache lumineuse en ce moment

Ces critiques moins que brillantes de The Rise of Skywalker pourraient ne pas être ce que Lucasfilm espérait. Cependant, cela ne fait que souligner le besoin de la saga de faire une petite pause. Même le casting du film pense que la franchise doit ralentir à l’avenir. Et j’espère que Star Wars pourra revenir au grand écran rafraîchi et prêt à l’emploi.

Quant à l’avenir, Lucasfilm a encore de quoi être excité. Après tout, l’avenir de Star Wars, pour l’instant, repose sur Disney +. Et si la note de 95% de The Mandalorian Fresh sur Rotten Tomatoes est une indication, la saga pourrait être sur la bonne voie. En espérant que la «galaxie loin, très loin» soit beaucoup plus proche de cette marque la prochaine fois qu’elle explosera dans les salles.