The Rise of Skywalker ’Right Now

Si vous n’avez pas encore vu Star Wars: The Rise of Skywalker, ou si vous êtes juste d’humeur à le revoir pendant que vous êtes coincé à la maison, il y a de bonnes nouvelles. Le film final de la saga Skywalker est disponible sur plusieurs plateformes numériques. Et vous pouvez le diffuser en ce moment.

«Star Wars: la montée de Skywalker» | JC Olivera / .

À propos de «Star Wars: The Rise of Skywalker»

Star Wars: The Rise of Skywalker est le troisième et dernier épisode de la saga Skywalker. Les deux derniers films de la série – The Force Awakens et The Last Jedi – présentent de nouveaux personnages Rey (Daisy Ridley), Kylo Ren (Adam Driver), Finn (John Boyega) et Poe Dameron (Oscar Isaac).

Les trois films suivent la relation de Rey et Kylo Ren avec la Force et leurs combats qui s’ensuivent. Ils racontent également l’histoire finale du combat entre l’Empire et la Résistance, tout en résumant les scénarios de Leia (Carrie Fisher), Luke (Mark Hamill) et Hans Solo (Harrison Ford).

Dans The Rise of Skywalker, Rey, Finn et Poe se retrouvent à la tête de la Résistance dans son combat final contre Kylo Ren, Palpatine et le Premier Ordre. Rey, dont les origines ont toujours été un mystère, découvre enfin d’où elle vient. Et alors qu’elle embrasse sa place dans la Force, Rey aide la Résistance dans sa dernière bataille contre l’Empire.

Où vous pouvez le diffuser

Star Wars: The Rise of Skywalker est disponible sur un certain nombre de services de streaming différents. Vous pouvez acheter le Blu-Ray ou le téléchargement numérique pour 19,99 $ sur Amazon Prime Video, ou le louer pour une période de 48 heures pour 5,99 $. Le film est également disponible à l’achat numérique sur Youtube, Vudu, AppleTV et Google Play Movies pour 19,99 $.

The Force Awakens et The Last Jedi sont également disponibles à la location et à l’achat sur ces streamers, ainsi que sur iTunes. Mais avec un abonnement Disney +, vous pouvez diffuser les deux films sur l’application ou le site Web Disney + sans frais supplémentaires.

Quand «Star Wars: The Rise of Skywalker» arrivera-t-il sur Disney +?

En raison des précautions de sécurité contre les coronavirus. les cinémas ont dû fermer. Maintenant, pour accueillir le public, des studios comme Disney apportent des modifications à leurs calendriers et formats de sortie.

Frozen 2, qui a été créé un mois avant The Rise of Skywalker, est arrivé au service de streaming de Disney avec trois semaines d’avance le 15 mars. Pixar’s Onward a ouvert ses portes le 6 mars mais a été publié en téléchargement numérique achetable deux semaines plus tard. Il devrait maintenant sortir sur Disney + le 3 avril.

Avec ces films populaires qui arrivent plus tôt que prévu, beaucoup se demandent quand The Rise of Skywalker sera disponible sur Disney +. Mais, malheureusement, LucasFilm et Disney n’ont pas annoncé de date de sortie. Certains ont émis l’hypothèse que le film serait disponible sur Disney + cet été, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Cependant, le streamer propose un certain nombre d’autres titres populaires de Star Wars. Vous pouvez regarder les huit premiers films de la saga Skywalker sur Disney +, ainsi que des séries à succès comme The Clone Wars et The Mandalorian.