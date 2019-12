The Rise of Skywalker 'sera-t-il disponible pour le streaming sur Disney +?

La force est forte avec le service de streaming de Disney, intitulé Disney +. Volonté La montée de Skywalker être sur le service d'abonnement de Disney? Quels films Star Wars seront disponibles pour une frénésie avant la première du film? Voici ce que nous savons sur Disney + et les émissions de télévision et films Star Wars disponibles sur la plateforme de streaming.

Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Keri Russell, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Oscar Isaac, John Boyega, Daisy Ridley, producteur Kathleen Kennedy, et réalisateur / producteur / scénariste J.J. Abrams de «Star Wars: The Rise of Skywalker» | Photo de Jesse Grant / . pour Disney

Tout le contenu de Star Wars est-il disponible en streaming sur Disney +?

Que vous soyez fan de la trilogie originale, que vous soyez un Reylo stan, ou un peu des deux, de nombreux contenus Star Wars sont disponibles sur Disney +. La trilogie préquelle, ainsi que la trilogie originale, sont toutes deux diffusables sur cette plateforme. Il existe également quelques séries dérivées sur Disney +, notamment Star Wars Rebels et LEGO Star Wars: Droid Tales.

Il y a Rogue One: une histoire de Star Wars et Solo: une histoire de Star Wars. L'un des seuls films non disponibles sur Disney + est Star Wars: The Last Jedi. Selon Screenrant, Star Wars: The Last Jedi sera disponible sur Disney + à partir du 26 décembre 2019. Cela survient moins d'une semaine après la sortie du troisième film de la trilogie suite de Star Wars, La montée de Skywalker. Pour les fans qui souhaitent regarder le prochain long métrage sur la plate-forme de streaming, vous pouvez attendre encore un peu.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=mml9IGoDia8 (/ intégré)

Il y aura probablement quelques mois avant la première de «Star Wars: The Rise of Skywalker» sur Disney +

The Rise of Skywalker sera disponible dans les salles en décembre. On ne sait pas si, ou quand, il sera disponible sur Disney +. Jusque-là, les fans peuvent diffuser des épisodes de la première émission télévisée en direct de Star Wars. De nouveaux épisodes de la première de The Mandalorian sur cette plate-forme de streaming presque tous les vendredis, détaillant l'histoire d'un seul tireur après la chute de l'Empire. La première saison de cette série est disponible exclusivement sur Disney + et a été réalisée en partie par Jon Favreau.

«Je voulais faire un Guerres des étoiles Émission de télévision, comme Le Mandalorien, et leur a lancé et ils étaient très ouverts à cela », a déclaré Favreau, selon Collider. «J'ai même écrit quatre épisodes avant même d'être embauché pour le faire parce que j'étais excité en tant que fan de voir ce que pourraient être ces histoires et de voir si elles étaient intéressées à faire ce qui m'intéressait, ce qu'elles étaient. Et j'écrivais la saison 2 ce matin avant de venir ici. »

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=8Qn_spdM5Zg (/ intégré)

Disney + teste toujours son calendrier de sortie pour les longs métrages

On ne sait pas exactement quand Rise of Skywalker sera disponible sur Disney +. Disney cherche toujours les meilleures dates pour publier de nouveaux contenus sur son service d'abonnement. Le meilleur exemple de cela est le blockbuster de Marvel 2019, Avengers: Fin de partie. Alors que le film devait initialement être sur Disney + en décembre, la société est passée de la date de sortie à la date de lancement de la plateforme de streaming.

Il y a encore des films Disney sortis en 2019 qui ne sont pas disponibles sur la plateforme. Cela comprend leur adaptation en direct de Aladdin et leur adaptation photo-réelle de Le roi Lion, ainsi que Disney et Pixar Toy Story 4. De plus, il y a beaucoup de contenu original de Star Wars à espérer. Cela comprend une série exclusive Obi-Wan Kenobi, avec Ewan McGregor.

Star Wars: The Rise of Skywalker premières en salles le 20 décembre 2019.