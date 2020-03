The Rocking Jimmy Page Single From 1965 That Featured Page on Vocals

Avant que Jimmy Page ne crée Led Zeppelin, il avait un long palmarès de guitare à des dates de studio à Londres. Alors, quand The Who est entré en studio pour la première fois, Page était là, prêt à jouer, à la demande de Shel Talmy, qui a produit le hit du groupe, “I Can’t Explain”.

Mais Page ne s’est pas contenté de sauvegarder des groupes qui ont fait leurs débuts dans le rock. En 1964, il a joué à la fois sur le thème de Goldfinger (la production de James Bond) et sur la bande originale du film des Beatles, A Hard Day’s Night. Et, cette même année, il a laissé tomber une partie de guitare sur “Downtown” de Petula Clark.

En 1965, il avait suffisamment d’influence pour produire ses propres séances. C’est ainsi qu’il a fini par prendre un groupe obscur appelé The Fifth Avenue pour enregistrer “The Bells of Rhymney”. La face B de ce single, «Comme tout le monde le ferait», a crédité Page comme auteur et producteur.

En effet, Page 21, alors âgé de 21 ans, avait commencé à composer son propre matériel. Et en février 65, il sort un single, «She Just Satisfies», sous son propre nom. Page n’a pas seulement joué de la guitare, de la basse et de l’harmonica sur ce disque; il a également chanté la voix.

Jimmy Page a tout fait sauf jouer de la batterie sur «She Just Satisfies»

Keith Relf et Jimmy Page de «The Yardbirds» discutent avec Andy Warhol lors de la soirée de presse annonçant que Page se joindra au groupe, le 8 septembre 1966, à New York. | Archives Michael Ochs / .

En dehors de quelques choeurs sur les enregistrements de Led Zeppelin, vous auriez du mal à trouver un exemple de chant de Page sur disque. Mais sur “She Just Satisfies”, les fans obtiennent Page en tant que groupe solo. Naturellement, c’est lui qui lance le riff de guitare d’ouverture.

Quand la basse entre en jeu, c’est aussi Page qui s’accompagne. Et puis vous entendez Page en tant que chanteur principal. “Je l’ai fait parce que je pensais que ce serait amusant”, a déclaré Page dans son interview de 1977 de Trouser Press. «J’ai joué de tous les instruments sauf la batterie, qui était Bobbie Graham.»

Depuis que Page a plus tard commencé sa carrière dans The Yardbirds en jouant de la basse, il n’est pas surprenant qu’il soit prêt pour la production sur cet instrument. Cependant, la compétence qu’il a montrée sur l’harmonica peut surprendre certains fans de Led Zep. (Robert Plant s’occupait de ces tâches dans le Zep.)

Du côté B de «She Just Satisfies», Page était encore une fois en contrôle total. En fait, il a ajouté un autre instrument sur la piste intitulé «Keep Moving».

“Keep Moving” était plus lourd que “She Just Satisfies”

Jimmy Page de “The Yardbirds” pose pour un portrait avant une exposition au Green’s Pavilion à Lakeview Park, MI le 10 août 1966. | Wilson Lindsay / Archives Michael Ochs / .

Sur la face B, Page a dirigé la table proverbiale – jouant de la guitare, de la basse, du chant, de l’harmonica – avec Graham de retour à la batterie. Mais il a également ajouté une partie d’orgue à ce numéro de blues exubérant.

Dans l’ensemble, «Keep Moving» frappe avec un coup de poing plus dur. Sans voix significative, Page se concentrait uniquement sur les lamentations à l’harmonica et à la guitare. Et les fans de son jeu de guitares solides dans le premier solo (à 0:46).

Quelque part au moment de cette session, Page a reçu une offre pour remplacer Eric Clapton à la guitare principale dans The Yardbirds. Mais être ami avec Clapton – et croire qu’ils étaient allés derrière Clapton – Page a décliné, laissant la place libre à Jeff Beck.

L’année suivante (66), alors que Beck était dans The Yardbirds, Page l’a amené, John Paul Jones et Keith Moon ensemble pour faire «Beck’s Bolero» en studio. Ce groupe, qui comprenait également Nicky Hopkins au piano, a failli lancer Led Zeppelin tout de suite.

Mais ce n’était pas censé l’être. Ils avaient tous des engagements à l’époque (tout comme Steve Winwood et Steve Marriott, qu’ils espéraient chanter dans le groupe). Page obtiendrait son Zeppelin assez tôt, cependant. Il a juste dû attendre encore deux ans.

