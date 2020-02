The Subtle Way Jennifer Lopez a rendu hommage à Kobe Bryant lors de son mémorial public

Des milliers de fans et de supporters se sont rendus au Staples Center le lundi 24 février pour assister à un mémorial public de la star de la NBA Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes tuées dans un accident d’hélicoptère en janvier.

Parmi les invités figuraient de nombreuses célébrités, dont Jennifer Lopez – une amie proche de la famille Bryant. Bien qu’elle n’ait pas pris la scène comme beaucoup d’autres invités célèbres, elle a quand même trouvé un moyen d’honorer Bryant et de lui rendre hommage.

(L-R) Jennifer Lopez et Kobe Bryant | Taylor Hill / FilmMagic; Dia Dipasupil / . Amérique du Nord

Comment Jennifer Lopez a rendu hommage à Kobe Bryant au mémorial public

Lopez a honoré la défunte star de la NBA grâce à sa manucure. Ses ongles étaient couverts de vernis à ongles beige avec des flocons d’or. Sur ses index se trouvaient les numéros de maillot respectifs de Kobe et Gianna, 24 et 2. Elle a partagé une photo du nail art sur sa page Instagram, le sous-titrant avec des émojis de cœur jaunes et violets en l’honneur des Los Angeles Lakers.

«Avec Jennifer et Alex [Rodriguez] assistant à la célébration de la vie de Kobe et Gianna, Jen voulait rendre hommage », a déclaré Tom Bachik, manucure de Lopez à E! Nouvelles. “Et pour célébrer, elle portait leur numéro pour les honorer.”

Elle n’est pas la seule à avoir honoré Bryant et Gianna avec un design d’ongle. Beyoncé, qui a inauguré le mémorial avec une performance de ses chansons «Halo» et «XO», avait également «Kobe» et «Gigi» gravées sur ses ongles.

Le mémorial a fait pleurer Jennifer Lopez

Lopez s’est assis tranquillement avec Rodriguez pour l’intégralité du mémorial. Mais alors que Vanessa Bryant montait sur scène et faisait l’éloge de son mari et de leur fille, Lopez est devenu ému.

Dans ses remarques, Vanessa a parlé avec fierté de Gianna et Bryant et a noté à quel point les deux étaient proches.

“Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette terre sans l’un l’autre. Il a dû les ramener au paradis ensemble », a expliqué en partie Vanessa. “Je ne verrai jamais ma petite fille marcher dans l’allée, faire danser un père-fille avec son papa, danser sur la piste de danse avec moi ou avoir des bébés à elle.”

Alors qu’elle parlait, Lopez a été vue sur vidéo avec des larmes aux yeux.

Jennifer Lopez a déjà publié un message émotionnel sur la perte sur son Instagram

En apprenant le crash du 26 janvier, Lopez est allé sur Instagram et a écrit une note émotionnelle sur Bryant et les huit autres victimes.

“Alors que je parcourais le fil de Kobe, et Alex et moi parlons des souvenirs et des moments dont nous nous souvenons de lui … c’est la vérité qui résonne le plus fort … la famille est ce qui compte le plus”, a-t-elle commencé.

“Nous ressentons tous de la tristesse à cause de cette perte, mais tout ce à quoi je peux penser, c’est que c’est un grain de sable par rapport à ce que Vanessa doit traverser en ce moment”, a-t-elle poursuivi. «J’envoie tout mon amour et je prie pour vous, vos enfants et les autres familles impliquées dans la tournure tragique des événements d’aujourd’hui. La chose la plus injuste dans la vie est de perdre un enfant et un mari le même jour. Vanessa, je prie pour votre force et pour que Dieu vous guide à chaque étape du chemin à travers ce chagrin inimaginable. »

“Kobe, tu comptais tellement pour beaucoup et tu nous manqueras pour toujours”, a-t-elle ajouté. «Merci pour votre éthique de travail, votre inspiration et votre cœur.»

Elle n’aurait pas pu saisir ce que beaucoup de gens ressentent mieux.