The Touching Way Kobe Bryant a décrit le fait de tomber amoureux de sa femme Vanessa avant de mourir

Les décès les plus tragiques sont ceux qui sont sortis de nulle part. C’est pourquoi le monde n’est pas tout à fait au-dessus de la mort choquante de Kobe Bryant. La légende du basket-ball n’avait que 41 ans et était en très bonne santé à sa mort. Donc, personne n’a vu venir son décès.

Depuis l’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe, sa fille Gianna Bryant et sept autres victimes, les gens se souviennent de l’héritage de Kobe. Mais la plus grande chose que la légende du sport a laissée peut-être est sa relation amoureuse avec sa femme Vanessa Bryant et ses trois filles restantes.

Kobe Bryant et Vanessa Bryant | Frank Micelotta / .

Kobe Bryant parle de Vanessa Bryant

Kobe et Vanessa se sont rencontrés en 1999 sur le tournage d’un clip.

“Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, j’ai eu une carrière musicale en tant que rappeur”, a déclaré Bryant dans le documentaire de 2015, Muse de Kobe Byant. “Ça n’a pas duré longtemps, mais j’ai fait une vidéo. C’est sur le plateau vidéo que j’ai rencontré Vanessa pour la première fois. »

«C’était un tournage vidéo de deux jours, et je la cherchais toujours, comme si je voulais savoir où elle était. Je terminerais une prise et irais à ma caravane mais je me demanderais où elle était tout le temps », a-t-il déclaré. “Ensuite, je sortais de la bande-annonce et je voulais juste lui parler un peu plus, entre les prises et des trucs comme ça.”

Kobe a finalement demandé à Vanessa son numéro et les deux ont commencé à parler au téléphone pendant des heures.

En quoi la relation de Kobe et Vanessa était-elle différente des autres?

Lorsque Kobe et Vanessa se sont rencontrés, Kobe n’était sur les Lakers que depuis trois ans. Donc, il était toujours un débutant, essayant de se faire un nom. Mais il a quand même trouvé du temps pour Vanessa parce qu’il savait déjà qu’elle était différente de toutes ses relations passées.

“Elle était tout simplement magnifique”, a-t-il dit. «Nous avons littéralement tout fait ensemble. Et je pensais que j’étais un gros con parce que j’aimais Disneyland. J’ai adoré les films Disney et des choses comme ça, mais je n’ai jamais vraiment eu la chance d’aller au parc. Elle était aussi une grande fan de Disney, et nous traînions comme Disneyland, nous allions à Magic Mountain, elle est devenue ma meilleure amie. »

À l’époque, le basketteur n’était pas habitué à avoir un partenaire aussi intime.

“Pour moi, c’était très différent d’avoir quelqu’un dont j’étais si proche, parce que j’avais été tellement habitué à grandir dans l’isolement”, a déclaré Bryant. “Se déplacer d’un endroit à l’autre, se faire de nouveaux amis tout le temps, donc je ne me suis jamais vraiment ouvert à personne parce que je savais que j’allais inévitablement déménager.”

Le mariage de Vanessa et Kobe

Les deux n’ont pas perdu de temps et dès que Vanessa a eu 18 ans, ils se sont fiancés. Ils se sont mariés le 18 avril 2000, malgré la désapprobation des parents de Kobe.

«Nous avons décidé de nous marier, j’ai proposé et elle a dit oui. Nous sommes tous les deux si jeunes, non? », A déclaré Bryant. «Nous nous réveillons et faisons ce que font les enfants. Je l’emmènerais dans la cage de frappeur, j’allais frapper quelques balles, nous jouerions au golf miniature, irions au cinéma, sortir manger, ce serait juste un beau moment, mec. “

Les deux sont restés mariés jusqu’à la mort de Kobe.

Comment Kobe Bryant est-il mort?

Kobe est décédé le 26 janvier alors qu’il se rendait à la Mamba Academy de Thousand Oaks, en Californie. L’hélicoptère du basketteur s’est écrasé et a pris feu, tuant les neuf personnes à bord.