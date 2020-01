‘The View:’ Ce que Joy Behar a dit à propos de la sortie soudaine de cet ancien co-animateur du spectacle

Le légendaire talk-show d’ABC The View est à nouveau moins un co-animateur. Avec le récent départ d’Abby Huntsman, le panel actuel – Whoopi Goldberg, Joy Behar, Meghan McCain et Sunny Hostin – est à la recherche de la prochaine personne pour occuper le siège à la table.

Plusieurs panélistes ont brusquement quitté la série au fil des ans avec peu d’explications. L’annonce par un coanimateur de poursuivre son action est intervenue dans la foulée d’une entrevue de haut niveau avec une personnalité politique bien connue.

«The View’s» Sunny Hostin, Joy Behar, Sara Haines et Jedediah Bila | Heidi Gutman / Walt Disney Television via .

Faire face à l’exode le plus récent

Plus tôt ce mois-ci, Huntsman a annoncé son départ de The View, affirmant qu’elle aiderait son père Jon Huntsman, Jr. dans sa prochaine campagne politique. “Après de longues délibérations pendant les vacances, j’ai décidé de quitter la série pour me consacrer à plein temps à soutenir mon père et sa campagne pour le gouverneur de l’Utah”, a expliqué Huntsman, selon People.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’exode de Huntsman était en partie dû à des tensions avec son ami et co-animateur McCain, bien que le co-hôte conservateur ait récemment parlé de la question à Andy Cohen sur Watch What Happens Live. “Je pense qu’elle était vraiment en conflit avec le fait que son père se soit présenté au poste de gouverneur et qu’elle ne l’aidait pas, et c’est la raison pour laquelle elle est partie”, a déclaré McCain à Cohen.

La star de View a ensuite révélé qu’elle avait eu une dispute avec Huntsman à un moment donné, mais les médias ont déclaré que les propos étaient démesurés: «nous nous sommes bien disputés, ce qui est un tout petit combat et un ami bats toi. Et toutes les amitiés ont des hauts et des bas », a déclaré McCain à Cohen.

Elle pense que les médias ont mis une fausse lumière sur son amitié avec Huntsman juste pour créer des ragots. «C’était un peu bizarre pour moi, et je pense bizarre pour elle, d’avoir – le fait que nous nous soyons battus pendant les deux années où nous avons travaillé ensemble sur la série, d’être mis en dissection dans les médias, d’être armé », A-t-elle déclaré à propos de l’histoire divulguée. “Je ne pense pas que ce soit une secousse tout à fait juste en utilisant notre amitié de la manière dont elle a été utilisée.”

Un autre conservateur quitte la table

Selon Closer Weekly, la co-animatrice conservatrice Jedediah Bila a obtenu un siège à la table de The View en 2016, mais a soudainement annoncé son départ à l’automne de l’année suivante.

«C’est donc mon dernier jour à The View, et je tiens à remercier ces dames», a-t-elle déclaré à ses collègues panélistes en septembre 2017, faisant référence à Goldberg, Hostin, Behar et Sara Haines. “Ce que vous ne savez pas sur nous, ces dames, nous sommes amis. Les textes de Sunny, Sara, Whoopi, tu es mon inspiration. Joy, quand j’ai besoin de soulagement comique, c’est là que je vais. Nous allons donc être amis quoi qu’il arrive. “

Avec une sortie aussi hâtive, les spéculations sur les raisons du départ de Bila ont commencé à indiquer une certaine interview qui avait été menée la semaine avant son annonce. Lorsque Hillary Clinton est apparue dans l’émission pour promouvoir son livre «What Happened», Bila lui a posé des questions difficiles.

«Vos anciens substituts à la campagne, d’anciens collecteurs de fonds ont déclaré:« Ce livre nous replonge dans le passé et nous voulons aller de l’avant, nous voulons savoir où organiser cette fête, comment réussir à l’avenir. Et cela nous place dans le passé. »» Bila a posé à Clinton. Comment répondez-vous aux Démocrates qui se sont également exprimés en vous critiquant? »

“Je pense qu’ils devraient d’abord lire le livre”, a répondu Clinton.

Prise de Behar

Avec le moment de l’interview et les nouvelles de Bila selon lesquelles elle allait de l’avant, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les deux circonstances étaient en quelque sorte liées, ce qui implique que Bila a été licenciée pour avoir donné à Clinton des enquêtes percutantes. Lorsque Joy Behar est apparue sur Watch What Happens Live en 2017, elle a abordé les rumeurs sur le buzz entourant la sortie de Bila.

“Je sais qu’il se passe cette chose que Jedediah a perdu son emploi parce qu’elle a posé une question difficile à Hillary”, a déclaré Behar. «C’est tellement le contraire… ils veulent qu’elle pose une question difficile. Ils ne se débarrasseraient jamais d’elle pour quelque chose comme ça et pourtant cette chose tourne comme si elle était vraie… Ce n’était pas complètement faux, mais c’était une question stricte. »

Bila a clairement quitté le talk-show de la journée ABC avec son concert co-animateur à Fox News. Elle a récemment accueilli son fils Hartley avec son mari Jeremy en novembre et profite de son nouveau rôle de maman.