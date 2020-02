The View dénonce Donald Trump pour avoir honoré Rush Limbaugh de la médaille de la liberté

Animateur de radio conservateur Rush Limbaugh a été honoré de la médaille présidentielle de la liberté mardi soir, au cours de Donald Trump Discours sur l’état de l’Union et presque tout le monde “La vue” a été offensé par la décision.

Le prix est décerné à “des personnes qui ont apporté des contributions exceptionnelles à la sécurité ou aux intérêts nationaux de l’Amérique, à la paix mondiale ou à des activités culturelles ou autres entreprises publiques ou privées importantes”. selon la Maison Blanche.

“Il y a aussi eu beaucoup de moments qui me semblent vraiment produits, son expérience télévisuelle est vraiment ressortie pour moi. Cela ressemblait au président de la télévision”. Meghan McCain dit le discours dans son ensemble. “Si ce n’était pas Trump, j’aurais probablement adoré. Si c’était un autre président prononçant ce genre de discours, je l’aurais probablement aimé.”

Elle a ensuite souligné qu’elle aimait voir le président de Tuskegee, âgé de 100 ans, Charles McGee, honoré pendant le discours, avant d’ajouter: “Si vous êtes quelqu’un de droite, vous avez probablement aimé Rush Limbaugh.”

Whoopi Goldberg laissa échapper un grognement audible, car McCain a dit qu’elle ne parlait que des gens “à droite” et “pas de cette table”.

DÉCLARATION DE L’ADRESSE DE L’ÉTAT DE L’UNION: De l’atmosphère hautement partisane et des surprises faites pour la télévision, les co-animateurs et co-animateur invité Alec Baldwin pèsent sur Pres. L’adresse triomphante #SOTU de Trump. https://t.co/NDCD2t1JF8 pic.twitter.com/toCLPceb1A

– The View (@TheView) 5 février 2020

Parmi les lauréats précédents, mentionnons Steven Spielberg, Muhammad Ali, Mother Teresa, Billy Graham, Rosa Parks et Martin Luther King Jr.

Au cours de son discours, Trump a déclaré que Limbaugh – qui a annoncé avoir reçu un diagnostic de cancer de stade 4 plus tôt dans la journée – était honoré “en reconnaissance de tout ce que vous avez fait pour notre nation, les millions de personnes par jour auxquelles vous parlez. et que vous inspirez, et tout le travail incroyable que vous avez fait pour la charité. “

Sunny Hostin a déclaré qu’elle était “offensée”, Trump “essayait d’utiliser le Tuskegee Airman comme accessoire”, avant de dire que le président n’avait “rien fait pour la communauté noire”.

Notant qu’elle était “très désolée” d’apprendre que Limbaugh était malade et ajoutant “vous ne voulez jamais souhaiter de mauvaises choses aux gens”, Whoopi est toujours allé sur Trump pour l’honorer. “Je suis désolée, je pensais que la Médaille de la Liberté était censée aller aux gens qui faisaient des trucs”, a-t-elle poursuivi.

Invité Alec Baldwin »intervint en plaisantant:« J’ai décidé que je voulais me présenter aux élections présidentielles pour pouvoir remettre la Médaille de la liberté à Louis C.K. »

“Je n’ai pas compris, vous avez un Tuskegee Airman assis là”, a poursuivi Goldberg. “Et si tu donnais la médaille de la liberté à quelqu’un qui a fait une différence, que dirais-tu de la donner à la femme d’Elijah Cummings pour un merci?”

“Parce qu’il joue dans sa base”, a répondu McCain. “[Limbaugh] a 30 millions d’auditeurs par jour. Pour mettre les choses en perspective, ce spectacle est en moyenne d’environ 3. Le degré d’influence qu’il a dans ce pays, en particulier auprès des conservateurs et des électeurs républicains. ”

La coupant, Whoopi a demandé, “Mais qu’a-t-il fait?”

“Il a complètement changé le paradigme de la radio”, a répondu McCain, ne gagnant personne. Lorsque Joy Behar a évoqué Rush en faisant référence à Barack Obama comme “Barack le nègre magique” en 2007, McCain a admis que Limbaugh avait “dit beaucoup de choses horribles”.

“Il est tellement raciste et misogyne au fil des ans”, a ajouté Behar. “Qui est le prochain, Roger Stone? Que diriez-vous de lui donner ou à Steve Bannon?”

“Je ne pense pas que la communauté noire ait perdu cet honneur pour Rush Limbaugh lors du Mois de l’histoire des Noirs, assis à côté d’un membre de la direction de Tuskegee, le jour de Rosa Parks”, a ajouté Sunny, “tandis que Rush Limbaugh était un birther de longue date. , a joué ce Barack le nègre magique [song]. “

La conversation vient après Représentant Alexandria Ocasio-Cortez – qui a sauté le discours en signe de protestation – a partagé des critiques similaires à propos de Limbaugh qui a reçu le prix sur Instagram Live hier soir.

“Tout d’abord, la Médaille présidentielle de la liberté est un prix extraordinairement sacré”, a-t-elle déclaré à ses partisans. “Nous parlons de mettre quelqu’un au même niveau que Rosa Parks … en termes de leurs contributions au progrès américain. Rush Limbaugh est un raciste virulent, mais même juste en plus de cela, pour le faire au milieu d’un État de l’Union et pas même la dignité avec sa propre cérémonie comme il l’a fait – il y a toutes sortes de normes qui sont violées, non seulement pour l’humanité des gens, mais aussi cela en réduit vraiment la valeur. “

“Pour le donner à Rush Limbaugh alors qu’il y avait beaucoup de gens dans ce public qui ont contribué positivement au tissu de la société américaine, beaucoup plus franchement que lui”, a-t-elle poursuivi. “Vous savez, mais c’est de la viande rouge à sa base, Trump sait ce qu’il fait et il veut affirmer que Rush Limbaugh est en quelque sorte au même niveau que Rosa Parks, et c’est vraiment nauséeux.”