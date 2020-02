‘The View:’ Deux co-hôtes décrivent le jour de leur licenciement

Le talk-show de jour d’ABC The View a eu son lot de dramatiques à la fois sur et hors caméra. Avec des co-animateurs renouvelables tous les deux ans depuis le lancement de la série en 1997, le programme semble enfin avoir une certaine stabilité avec Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et Meghan McCain à la table.

Après que la créatrice de la série, Barbara Walters, a pris sa retraite en mai 2014, plusieurs membres du panel et de l’équipe ont été licenciés en raison de la décision des administrateurs du réseau de vouloir apporter des modifications à The View. Dans un livre publié l’année dernière qui a exploré les problèmes en coulisses de l’émission, deux anciens co-animateurs ont partagé leur expérience lorsqu’ils ont découvert qu’ils recevaient la hache.

«The View’s» Whoopi Goldberg, Jenny McCarthy, Sherri Shepherd et Star Jones | Jeff Neira / Walt Disney Television via .

Walters prend sa retraite

En mai 2014, Walters a été accueillie par de nombreux journalistes légendaires pour lui souhaiter au revoir et bonne chance dans sa retraite dans un épisode spécial sur The View. Des nouvelles de Diane Sawyer et Connie Chung à Kathie Lee Gifford et même le magnat des médias Oprah Winfrey sont apparues dans l’émission pour le départ spécial de Walters.

Avant d’annoncer sa retraite, Walters avait décidé de revendre sa propriété de 50% de The View à ABC. Selon Ramin Setoodah dans son livre Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View », Walters a regretté plus tard la décision car elle l’a privée de ses droits décisionnels sur la série, y compris qui reste et qui part.

«The View’s» Jenny McCarthy, Bill Geddie, Sherri Shepherd et Barbara Walters | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

“Elle a vendu sa participation”, a déclaré l’ancien producteur exécutif à Setoodah. «Au fait, aucun de nous ne le savait. Au moment où elle n’avait plus son mot à dire, le spectacle, tel qu’il était, était essentiellement terminé. Je pense qu’aucun d’entre nous n’a réalisé cela. Je pense que nous avons découvert trop tard qu’elle n’était plus l’un des patrons. “

«La vue» en mode de réduction de taille

Setoodah a rapporté que l’été suivant le dernier spectacle de Walters, Geddie et les producteurs de spectacles essayaient de réfléchir à des moyens de relancer The View, ce qui comprenait d’essayer des co-animateurs masculins qui avaient une célébrité limitée comme Mario Cantone et Bill Rancic.

La co-animatrice Jenny McCarthy était enthousiasmée par le changement. «Ça avait une énergie amusante», a-t-elle déclaré à Setoodah. “C’était un peu plus ma température.”

Pourtant, l’idée n’a pas décollé et fin juin, tout le monde à l’exception de Whoopi Goldberg a été convoqué pour une réunion mystère. “Tout d’un coup, tout le monde reçoit un appel téléphonique qui dit:” Allez à cette adresse “”, a déclaré McCarthy. “Bill est, comme,” je vais être viré. “”

Selon le livre de Setoodah, Geddie s’est rendu à la réunion et a été informé qu’il devrait partager son travail et son titre avec un autre producteur exécutif. Geddie a immédiatement voulu sortir.

“Bill est revenu, est entré dans son bureau, a fermé la porte, a passé 30 minutes là-dedans et n’est jamais revenu”, a révélé McCarthy. “Puis [co-host] Sherri [Shepherd] a appelé son agent et lui a dit: “Je ne vais pas dans ce f ******.”

Maison de nettoyage

Après Geddie, la productrice Alexandra Cohen a également été relâchée et Shepherd et McCarthy ont reçu les nouvelles de leurs agents. “J’étais avec Jenny lorsqu’elle a reçu l’appel téléphonique”, a déclaré Shepherd. «Elle était vraiment bouleversée. Elle avait spécifiquement demandé [network executive] Lisa Hackner, «Si vous ne renouvelez pas mon contrat, faites-le moi savoir.» »

Shepherd a été le prochain destinataire des mauvaises nouvelles. “Je suis réconfortant [Jenny] et mon téléphone explose », se souvient l’ancien co-animateur. “Mon manager m’a appelé et m’a dit:” Ils ne renouvellent pas votre contrat. “”

Bien que Shepherd ait été en négociations contractuelles pour un salaire plus élevé, elle se sentait aveugle à la cessation d’emploi sans même une conversation. Pourtant, apparemment, le réseau pensait que son prix était trop élevé. “La demande de Sherri était astronomique et n’était pas financièrement possible pour l’émission”, a déclaré un initié à Variety.

D’autres chez ABC ont été également stupéfaits par la réduction des effectifs. «Je ne sais pas vraiment pourquoi ces décisions ont été prises, mais je ne pense pas que ce soit un appel intelligent pour faire exploser un programme et recommencer à zéro», a commenté un haut responsable du réseau à Variety.

Shepherd, McCarthy et Geddie étaient compatissants de leur chômage soudain et Goldberg était le dernier à se tenir debout sur The View. La série passera par plus de combos de coanimateurs au cours des années suivantes, qui incluront le retour de la tumultueuse Rosie O’Donnell. Malgré les débats houleux et les tempéraments évasés habituels pour lesquels le spectacle est réputé, le panel actuel sur The View semble être sur une base solide … pour l’instant.