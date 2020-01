‘The View’ est revenu en direct et les fans veulent que Meghan McCain soit renvoyée

The View est revenu avec des épisodes en direct lundi après avoir pris congé. Il n’a pas fallu longtemps avant que les fans se déchaînent contre Meghan McCain et appellent à son licenciement. La co-animatrice conservatrice polarise avec des téléspectateurs à la maison qui ne correspondent pas à ses opinions politiques. McCain crée une telle division avec des fans qui écoutent le talk-show ABC qu’ils veulent qu’elle soit virée.

Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via .

Ce que Twitter dit

Alors que les dames parlaient des événements politiques, de nombreux fans se sont opposés aux vues de McCain. Les téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour demander que le contrat républicain ne soit pas renouvelé par le réseau après cette saison. Maintes et maintes fois, le nom d’Ana Navarro apparaît comme son remplaçant.

“Les commentaires de Meghan McCain sont tellement prévisibles”, a écrit un téléspectateur. “Il est temps de licencier l’Arizona Beer Princess et d’embaucher Ana Navarro à temps plein.”

“Je suis d’accord”, a répondu un autre téléspectateur. «J’espère qu’ils ne renouvelleront pas son contrat. S’ils ne se débarrassent pas d’elle, je vais devoir enregistrer pour pouvoir sauter le bull sh de Meghan **. “

«Une autre saison où Meghan McCain sort sur scène, l’air méchante et en colère, répand sa propagande Fox Noise, lit les points de discussion de son téléphone portable envoyé par son mari, crie et parle avec les autres co-hôtes et claque le public», a commenté un fan.

“S’il vous plaît, envisagez sérieusement de remplacer ce McCain immature et bouffant par quelqu’un qui est à égalité avec le reste de la distribution”, a ajouté un autre fan. “Elle est un dingue qui me fait réfléchir à deux ou même trois fois à regarder votre émission.”

“Partez Meghan”, a déclaré un utilisateur de Twitter. “Veuillez ne pas renouveler le contrat de Meghan.”

Meghan McCain et son partenaire d’entraînement Joy Behar

S’il y a une co-animatrice avec laquelle McCain se heurte constamment, cette dame est Joy Behar. Le comédien et le pandit républicain sont généralement en désaccord, car ils tombent sur des côtés opposés du spectre politique. Bien que beaucoup croient qu’ils n’ont pas de bonnes relations hors du plateau, ils ont prouvé que tout le monde avait tort.

“Ça fait vraiment mal à mes sentiments!”, A déclaré McCain dans une interview à ET sur des rumeurs opposées à Behar. “Cela fait vraiment mal à mes sentiments parce que nos vestiaires sont côte à côte et vous et moi avons la même réaction émotionnelle aux choses – parfois de différentes manières – mais nous sommes tous les deux bouleversés également, la même quantité de mêmes choses. Et je souhaite que les gens nous donnent une pause, pour de vrai. “

Behar a ajouté qu’elle pensait que McCain l’avait aidée à être plus modérée sur certaines questions.

“Nous devenons tous les deux un peu plus, euh, pas modérés, mais nous sommes en quelque sorte devenus … Comme, nous ne sommes pas si catégoriques sur nos positions”, a déclaré Behar dans la même interview. “Comme aujourd’hui, je parlais de la façon dont, vous savez, je pense qu’un modéré doit gagner les élections pour battre [President Donald] Atout. À l’origine, je dirais que je voulais Elizabeth Warren parce qu’elle était nouvelle et excitante. Mais je ne suis pas sûr qu’elle puisse réussir. Donc, maintenant je suis de nouveau en réalité et je pense que vous avez un peu changé vos positions, les modéré, modifié. “

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT.