«The View:» L’ancienne co-animatrice Sherri Shepherd se souvient d’un acte généreux de Whoopi Goldberg qui l’a fait «brailler»

L’actrice Sherri Shepherd a fait partie de l’équipe de The View à la table de 2007 à 2014. Pendant qu’elle était co-animatrice de l’émission, elle a formé un lien étroit avec un autre panéliste et modérateur de l’émission Whoopi Goldberg et a précédemment partagé un geste réconfortant du lauréat d’un Oscar qui l’a émue aux larmes.

«The View’s» Whoopi Goldberg, Jenny McCarthy, Sherri Shepherd et Sunny Hostin | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Demandez conseil à Rosie

Lorsque les pourparlers ont commencé en 2007 pour avoir Shepherd en tant que co-animatrice à temps plein dans la série, elle a dû examiner attentivement l’offre initiale d’ABC car elle la trouvait un peu faible. Elle était en train de se séparer de son mari et de jouer le rôle de mère célibataire pour son fils, et ses factures juridiques augmentaient.

«J’avais probablement 600 000 $ dans le trou pendant cette bataille pour la garde.»

Dit Shepherd. “Je n’avais pas beaucoup d’argent.”

L’ancienne actrice de 30 Rock a trouvé un allié et un conseiller improbable dans l’ancienne co-animatrice Rosie O’Donnell. qui a commencé à envoyer des textos à Shepherd pour négocier des conseils. «Rosie était incroyable», a-t-elle déclaré à Ramin Setoodah, auteur de Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View. «Elle m’a dit:« C’est ce que j’ai fait. C’est ce que fait Joy. C’est ce qu’Elisabeth fait. “Ils m’ont offert un salaire inférieur à Elisabeth.”

Rosie O’Donnell et Sherri Shepherd dans «The View» | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

O’Donnell a encouragé Shepherd à demander plus d’argent, ce dont la star de Brian Banks est reconnaissante à ce jour. “Rosie a dit:” Vous êtes une actrice établie. Retournez et contre avec ce montant! », Se souvient-elle. «Ils sont venus [in salary]. … J’ai été très reconnaissante envers Rosie pour ce qu’elle a fait pour moi. »

S’habiller

Shepherd a eu un début un peu difficile une fois qu’elle a commencé son mandat sur The View en septembre 2007. Après une erreur majeure dans une conversation sur la géographie simple, l’actrice a été critiquée par des critiques qui ont remis en question son intelligence. Heureusement, Goldberg lui a donné le soutien dont elle avait besoin pour passer de la débâcle et Shepherd a commencé à améliorer son jeu en étudiant les gros titres et en restant informé de l’actualité.

Selon le livre de Setoodah, Goldberg faisait souvent office de mentor pour Shepherd et l’invitait un jour à la rencontrer pour une entrevue qu’elle menait avec Bill O’Reilly. Shepherd était heureuse de se joindre à elle et habillée de ses vêtements habituels à la maison.

“J’ai porté ce que vous portez normalement en Californie, qui est un débardeur Gap, une jupe en jean et des tongs”, a déclaré Shepherd à Setoodah. «Je me souviens qu’elle m’a présenté Bill, et il m’a regardé comme si des cafards sortaient de ma tête. Qui est cette personne qui représente The View? “

Goldberg comme marraine de fée?

Plus tard dans la journée, Goldberg a fini par être une sorte de marraine de fée pour Shepherd, l’aidant à échanger ses vêtements peu professionnels pour une toute nouvelle garde-robe dans une boutique de Manhattan Eileen Fisher.

“[Whoopi] se tenait à l’extérieur du vestiaire », a rappelé Shepherd à Setoodah. “Je regarde l’étiquette de prix, en disant:” C’est 300 $! “Le manteau d’hiver était de 800 $. Ma limite de carte de crédit était de 2 000 $. Je vais, “Je ne vais pas pouvoir me le permettre.” Nous montons au comptoir et je ne sais pas quoi leur dire quand ma carte sera refusée. Je pense, “je vais embarrasser Whoopi.”

Shepherd n’a pas eu à s’inquiéter car elle a rapidement découvert que Goldberg était venu pour la virée shopping. “Alors qu’ils annoncent, j’ai dit:” Je pense que je vais devoir remettre certains d’entre eux “”, se souvient l’ancien co-animateur de View. “Ils ont dit:” Oh, non, Mme Goldberg a déjà payé pour tout. “»

Accablée par la générosité de Goldberg, Shepherd était bientôt en larmes “Je l’ai serrée dans mes bras et je braillais”, a-t-elle expliqué. “[Whoopi] a dit: “Payez-le.” C’est tout ce qu’elle a dit. Après ça, j’étais chic. »

Depuis qu’elle a quitté The View en 2014, l’actrice a décroché plusieurs rôles dans des films tels que Ride Along 2 et Brian Banks. Shepherd est parfois co-hôte invité de temps en temps, mais il est maintenant heureux de profiter de The View à distance.