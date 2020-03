‘The View’ taquine le retour d’Elisabeth Hasselbeck et les fans ont une réaction négative

Elisabeth Hasselbeck revient à The View en tant que co-animatrice invitée. La voix conservatrice partagera la table des “Hot Topics” avec les autres femmes pendant une journée. Meghan McCain est heureuse de voir son retour car elle est fan de son travail dans le talk-show de jour. Cependant, si vous demandez aux fans sur les réseaux sociaux, les réactions ne sont pas du tout positives.

Elisabeth Hasselbeck | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Les fans réagissent au retour d’Elisabeth Hasselbeck

Avant le retour de Hasselbeck à The View en tant que co-hôte invité, l’émission a provoqué son retour sur Twitter.

«Demain: notre ami [Hasselbeck] nous rejoint à la table des “Hot Topics” en tant que co-hôte invité “, a indiqué le compte vérifié.

La réaction des fans du talk-show de jour était inattendue et il y a eu beaucoup de commentaires négatifs à propos de Hasselbeck.

“Sérieusement? Meghan et Elisabeth? Pourquoi le tourment? Qu’avons-nous fait de mal pour mériter cela? » questionna un fan.

“Je ne peux pas la supporter. Je ne regarderai pas. Elle était l’une des raisons pour lesquelles j’ai arrêté de regarder il y a des années », a ajouté un spectateur.

«Merci pour l’avertissement. Bonne journée pour trouver autre chose à regarder », a commenté un utilisateur de Twitter.

«Je dois regarder Meghan. Pourquoi diable voudrais-je ajouter Hasselbeck à ce cauchemar? » réfléchit un autre fan.

“Huer! Elle était tellement excitée quand elle a été licenciée. S’ils la ramènent définitivement, je ne regarderai plus jamais l’émission », a écrit un autre téléspectateur.

“Non merci. Passe difficile. L’auto-isolement pour moi », a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

Whoopi Goldberg confirme le retour d’Elisabeth Hasselbeck

La semaine dernière, Nashville a été dévastée par une épidémie de tornade. Hasselbeck vit dans la région et Whoopi Goldberg a envoyé ses pensées et ses meilleurs vœux pour l’ancienne coanimatrice et sa famille.

“Je dois commencer sur une note très sérieuse”, a déclaré Goldberg en haut de l’heure. «Hier soir, un certain nombre de tornades ont ravagé Nashville et le Tennessee rural, faisant jusqu’à ce jour la vie d’au moins 19 personnes. Nous pensons à tout le monde face à cela. »

Goldberg a poursuivi: «Notre amie Elisabeth vit là-bas et je voulais m’assurer qu’elle et sa famille allaient bien, et ils vont bien. Lissie, nous vous verrons la semaine prochaine lorsque vous serez co-hôte invité. “

Dans le même temps, Goldberg a déclaré que Hasselbeck serait co-hôte invité le 11 mars.

Meghan McCain se retire

McCain s’est déployé lorsque Goldberg a confirmé que la voix conservatrice OG du panel serait sur le spectacle.

“C’est la seule femme pour laquelle j’abandonnerais ma chaise”, a déclaré McCain. «Elle peut s’asseoir sur la chaise conservatrice à tout moment. Elle est l’OG. Je l AIME.”

L’analyste politique républicain a eu une réaction similaire lorsque Hasselbeck avait visité le plateau en mars 2019. À l’époque, l’ancienne co-animatrice faisait la promotion d’un livre qu’elle avait écrit. McCain avait une grande question en tête en tant que nouvelle voix conservatrice.

«Comment au nom de Dieu avez-vous fait cela pendant 10 ans? Être le seul conservateur de cette émission est… J’ai toujours eu du respect pour vous. Quand je suis arrivé pour la première fois le premier jour, j’ai dit: «Je veux imiter Elisabeth», parce que vous étiez vraiment l’OG de ce siège », a déclaré McCain.

Hasselbeck a dit que tout le monde a une voix et en tant que co-hôte, vous tenez vos amis d’une main et vos valeurs de l’autre.

“Le but est de continuer la conversation parce que vous devez revenir le lendemain et en avoir une autre”, a ajouté Hasselbeck.

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).