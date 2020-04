The Walking Dead: Rencontrez la femme jouant à la princesse

Une semaine après sa première apparition sur “Les morts qui marchent,” nouvel acteur Paola Lazaro s’est finalement présentée comme Juanita Sanchez – mieux connue sous le nom de Princess – dimanche soir.

Le personnage décalé est arraché directement à la fin de la bande dessinée, apportant une légèreté bien nécessaire à la série alors qu’elle et les autres survivants se dirigent vers un territoire inconnu.

Quand Eugene, Yumiko et Ezekiel la rencontrent, elle est seule depuis un an. Elle est tellement affamée de connexions, elle n’est pas sûre que le trio soit réel. Elle a également passé tout son temps libre à organiser les marcheurs dans des scénarios quotidiens – les mannequins de la Will Smith dans “I Am Legend”.

Des cheveux violets à bascule, un manteau de fourrure rose vif et des lunettes de protection, son look est distinctif et arraché à la matière d’origine. En parlant avec TooFab, Lazaro a révélé comment elle se préparait à jouer le rôle préféré des fans, a dévoilé ce qui allait arriver dans la finale de la saison – qui sera diffusée plus tard cette année en raison des retards de production de la pandémie de coronavirus – et a partagé comment les fans ont déjà l’embrassa.

Lisez l’intégralité des questions et réponses ci-dessous.

Dans quelle mesure connaissiez-vous à la fois les bandes dessinées et le spectacle avant d’en faire partie?

Je suis écrivain et acteur, donc la plupart du temps je joue ou j’écris. Donc, quand j’ai des temps d’arrêt, j’aime simplement lire le Dalaï Lama, être avec ma famille ou mes amis et essayer de ne rien avoir à faire avec les affaires, juste pour que je puisse rester sain d’esprit. Donc je ne regarde pas beaucoup. Maintenant, j’ai commencé à regarder plus de télévision mais je ne l’avais pas vu. Je veux dire, je connaissais le spectacle et c’était génial et les gens l’adorent.

Donc ce que j’ai fait quand j’ai eu l’audition, c’est que j’ai passé environ deux semaines à regarder les dix saisons. Et chaque fois que je regardais un épisode, je devenais de plus en plus excité, de plus en plus pompé. Je me disais: “C’est tellement bon, tellement bon, je veux ce rôle, c’est tellement bon!” Et puis, quand j’ai vu la princesse dans les bandes dessinées, je me suis juste retourné. Cela vient de conclure l’accord pour moi. J’étais comme, ‘Oh, mon Dieu, je vais travailler si dur pour ça.’

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, vous avez fait un excellent travail pour lui donner vie. Pouvez-vous nous parler un peu d’essayer d’entrer dans cet état d’esprit de quelqu’un qui est seul depuis plus d’un an?

Pour moi, ce n’était pas si difficile parce que quand j’étais enfant, j’avais souvent des ennuis, donc j’avais l’habitude de me faire virer des réunions de Girl Scout tout le temps et des activités différentes à cause de mon niveau d’énergie et tout ça des trucs. Ce n’était pas si difficile d’y entrer. Je me disais: «Oh, j’y suis allé. J’ai compris.’ Il frappe tellement fort à la maison qu’il se fond magnifiquement dans mon cerveau.

Quelle a été la réaction sur le plateau quand tout le monde vous a finalement vu en costume pour la première fois? Son look est directement extrait des bandes dessinées.

Oh mon dieu, c’était génial. J’étais tellement excité. Je me promenais, je sentais les vêtements et j’entrais juste dans le personnage. Et tout le monde était pompé dans le département des accessoires et le costumier, toutes les personnes qui avaient quelque chose à voir avec l’apparence du personnage voulaient vraiment s’en tenir aux bandes dessinées. Nous étions tous sur la même longueur d’onde pour nous en tenir à la bande dessinée et lui rendre vraiment justice. Et je pense que nous l’avons fait et je pense que nous étions tous excités quand nous avons vu que nous l’avons fait.

Avez-vous eu l’occasion de faire des armes ou de vous entraîner pour vous préparer à cela?

Oui je l’ai fait. C’était fou. Je n’avais jamais tiré avec une arme à feu auparavant. Donc pour moi, c’était comme: “Oh mon dieu, c’est fou.” C’est juste très sûr. Ils sont très sérieux. C’est un environnement très sérieux. Et vous devez apprendre de nombreuses compétences pour la sécurité. Je viens d’apprendre beaucoup et je me sentais vraiment en sécurité avec eux. Pour moi, c’était vraiment utile.

Lorsque vous entrez dans un spectacle qui dure depuis tant d’années, le casting est déjà très serré, c’est un spectacle bien établi – qu’est-ce que cela vous fait?

Au début, bien sûr, vous devenez un peu nerveux et vous vous demandez comment je vais m’intégrer dans ce monde établi depuis si longtemps. Mais une fois que j’y suis arrivé et que les gens m’ont tellement accueilli, ce n’était même plus une question, pas un doute, ils m’ont accueilli à bras ouverts. Au sens propre. Au sens propre.

Avez-vous gardé un œil sur la réaction des fans? Les gens vous ont-ils contacté davantage sur les réseaux sociaux maintenant que Princess a fait ses débuts?

Absolument, ils l’ont fait. Et les gens ont été très gentils. Vous savez, il y a toujours des réactions mitigées, mais c’est la vie, et vous les acceptez et vous avancez. Mais les gens ont été très gentils et je suis heureux d’avoir pu répondre à beaucoup d’entre eux. C’est juste une très belle et la communauté latino-américaine était tellement excitée de voir une autre Latina dans l’émission. Les réactions ont été très gentilles et très accueillantes, comme ce fut le cas lorsque je suis monté sur le plateau.

Et qu’est-ce que cela fait de prendre cette sorte de responsabilité, d’être un visage pour la communauté latino-américaine?

Ça fait du bien. Je suis juste content de pouvoir répondre et être là et faire mes messages en espagnol et en anglais, faire mes messages en espagnol et en anglais. J’apprends le portugais brésilien, je réponds aux fans brésiliens en portugais parce que j’ai appris. C’est juste très excitant et ils ont été si gentils et je suis juste content de pouvoir répondre et d’être là pour eux.

Est-ce que quelqu’un dans le casting ou l’équipe vous a donné des conseils sur les fans? C’est une émission populaire et c’est un grand groupe.

Ils me disaient: “Oh, les fans sont hardcore.” Et je me suis dit “OK”. Mais je n’en connaissais pas le niveau. Mais jusqu’à présent, ça a été super. Surtout pendant cette période, lorsque nous étions tous à la maison pour rester en sécurité, pouvoir communiquer les uns avec les autres et être excités par quelque chose ensemble, être excités par le spectacle ensemble, a été un cadeau. J’ai hâte d’en rencontrer plus et d’être là pour eux.

Il s’agit du dernier épisode jusqu’à ce que la finale soit diffusée plus tard cette année, après son retard. Que pouvez-vous taquiner sur le dernier épisode pour nous enthousiasmer sur la fin de la saison?

Tout ce que je peux dire, c’est que cela nous laisse vraiment quelque chose à espérer. En tant que fans de la série, cela nous excite vraiment et nous laisse quelque chose comme: «Ouais! J’ai hâte! ‘

En ce moment, Princess est avec Eugene, Yumiko et Ezekiel, mais avec qui aimeriez-vous vraiment la voir interagir avec la saison prochaine?

Tant. J’adorerais voir la princesse avec Carol. J’ai peur, j’espère qu’elle m’aime tellement parce que c’est mon préféré. Et j’ai peur pour le moment, si cela arrive, que la princesse rencontre Negan parce qu’ils vont déchirer ce monde. J’ai peur pour le monde quand ils se rencontrent. Je veux juste les rencontrer tous. Carol est le gangster d’origine et j’aimerais avoir une scène avec Carol.

La finale de la saison de “The Walking Dead” sera diffusée plus tard cette année, date à venir.