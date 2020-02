The Weeknd est seul

The Weeknd passe la plupart de ses jours “seul”, car il dit qu’il aime s’enterrer au travail pour “se distraire de la solitude”.

The Weeknd se sent seul.

Le chanteur de 30 ans – dont le vrai nom est Abel Tesfaye – a apprécié des romances avec Bella Hadid et Selena Gomez, mais est actuellement célibataire et a révélé qu’il passe la plupart de ses jours “seul”, car il aime se plonger dans le travail “distraire de la solitude”.

S’adressant au numéro 10 du magazine CR MEN, qui sortira en kiosque le 12 mars, il a déclaré: “Je passe la plupart de mes journées seul maintenant. Je n’aime pas trop quitter ma maison. C’est un cadeau et une malédiction mais cela m’aide accorder une attention indivise à mon travail. J’aime être un bourreau de travail, je pense, ou j’en suis simplement accro. Même quand je ne travaille pas, je travaille toujours d’une manière ou d’une autre. Cela distrait de la solitude, je suppose. ”

Les commentaires du hitmaker “ Starboy ” viennent après que son ancienne flamme, Bella, aurait récemment ressenti des sentiments pour lui, des sources affirmant qu’ils pourraient raviver leur romance à l’avenir.

Un initié a déclaré: “Bella ne sort avec personne pour le moment. Elle est tellement occupée à voyager et à travailler sans arrêt et elle se concentre principalement sur sa carrière en ce moment.

“Elle a toujours des sentiments pour The Weeknd et il y a toujours une possibilité qu’ils se remettent ensemble sur la ligne, mais pour le moment, elle est célibataire.”

Le duo de célébrités a commencé à sortir ensemble en 2015, mais ils ont décidé de se séparer l’année suivante.

Bella, 23 ans, et l’étoile en tête du classement ont donné un nouvel essai à leur relation en 2018, mais encore une fois, ils se sont séparés en 2019.

Et bien qu’ils ne soient pas actuellement ensemble, le couple est toujours ami.

La mère de Bella, Yolanda Hadid, a déclaré en octobre: ​​”Je veux dire, évidemment, Abel est avec notre famille depuis quoi, Bella a 17 ans. Vous savez ce que je veux dire? Ils sont toujours amis. Il est toujours proche de la famille et nous ne savons pas ce qui va se passer dans 10 ans. Maintenant, tout le monde doit se concentrer sur sa carrière et essayer, vous savez, de faire ce qu’il a à faire et les amis de tout le monde! “

