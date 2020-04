The Weeknd & # 039; s & # 039; le temps le plus sombre & # 039;

The Weeknd s’ouvre sur le “moment le plus sombre de [his] toute sa vie “sur son nouvel album” After Hours “et réfléchit sur ses problèmes passés, y compris la drogue.

Le dernier album de la star de 30 ans présente la chanson “ Faith ”, que The Weeknd – dont le vrai nom est Abel Tesfaye – dit qu’il parle de ses luttes avec les drogues, la douleur, la prière et la mort après sa première renommée en 2013.

Il a dit à Variety: “Donc, c’est la période la plus sombre de ma vie, vers 2013, 2014. J’étais vraiment, vraiment énervé et je vivais beaucoup de choses personnelles. J’ai été arrêté à Vegas. C’était un vrai ère rock star, dont je ne suis pas très fier. Vous entendez des sirènes à la fin de la chanson – c’est moi à l’arrière de la voiture du flic, à ce moment-là.

“J’ai toujours voulu faire cette chanson mais je ne l’ai jamais fait, et cet album semblait être le moment idéal, car [the character] cherche une évasion après un chagrin ou quoi que ce soit. Je voulais redevenir ce type – le type ‘Heartless’ qui déteste Dieu et perd sa religion f ** king et déteste à quoi il ressemble dans le miroir afin qu’il continue de planer. Voilà qui est cette chanson. ”

Cependant, The Weeknd a admis qu’il était difficile de revisiter son passé pour son nouvel album,

Il a expliqué: “Je ne voulais pas. Mais parfois, vous essayez de fuir qui vous êtes, et vous revenez toujours à cet endroit. À la fin de cet album, vous voyez: ‘Je ne suis pas cette personne. ” Je l’étais, mais je grandis et deviens plus sage, et je vais avoir des enfants un jour, et je vais leur dire qu’ils ne doivent pas être cette personne. ”

Il aborde également sa consommation de drogue passée dans la chanson ‘Snowchild’, qui présente les paroles, “J’avais l’habitude de prier quand j’avais 16 ans / Si je ne le faisais pas, alors je ferais probablement saigner son poignet … Je chantait des notes tandis que mon n – comme joué avec six touches [kilos]…

N – comme il n’y avait pas de maison, nous vivions dans les rues mortes. ”

À propos de cette période de sa vie, il a déclaré: “C’était difficile de grandir d’où je venais. J’ai eu beaucoup de problèmes, j’ai été renvoyé de l’école, j’ai déménagé dans différentes écoles et j’ai finalement abandonné. Je pensais vraiment que le film était va être ma sortie, mais je ne pouvais pas vraiment faire un film pour me sentir mieux, vous savez? La musique était une thérapie très directe; elle était immédiate et les gens l’aimaient. Elle m’a certainement sauvé la vie. ”

