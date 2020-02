‘The Witcher’ ajoute un nouveau personnage pour la saison 2

La saison 1 de The Witcher a adapté des histoires écrites par Andrzej Sapkowski, avec quelques surprises ajoutées. Les personnages sont modifiés des livres et de nouveaux personnages tels que Dara, l’elfe qui se lie d’amitié avec Ciri pendant la première saison, sont ajoutés. Il semble que la saison 2 de The Witcher continuera dans cette tradition d’adapter les livres tout en y ajoutant des aspects originaux, notamment des personnages. Un nouveau personnage et une actrice devraient rejoindre le spectacle.

Un nouveau visage sera dans “The Witcher” saison 2

L’actrice qui devrait rejoindre le casting de The Witcher dans la saison 2 est Carmel Laniado. Selon une interview accordée au magazine Schön, elle est une actrice britannique de 15 ans. Elle dit que «être actrice a toujours été une énorme aspiration [hers]». Elle décrit également avoir vu la pièce School of Rock et regarder des enfants jouer et réaliser« que [she] voulait faire partie de cette industrie désespérément. ”

Et jusqu’à présent, elle a pris un bon départ avec des rôles dans A Christmas Carol, une mini-série BBC / FX 2019 et Dolittle, avec Robert Downey Jr. décrivant le personnage principal. Et maintenant, la série fantastique à succès de Netflix The Witcher. Dans son interview avec Schön Magazine, Laniado parle de ce qu’elle a appris lors du tournage de Dolittle. Pendant le tournage du film, elle a réalisé qu’elle avait besoin “de simplement profiter du processus”.

Elle a appris à ne pas se soucier de savoir si chaque scène était parfaite ou non. Selon une interview avec ., «il y avait tellement de choses autour [her] cette [she] pourrait apprendre de. »Elle a également appris« tellement de choses sur l’éclairage, le son, le maquillage et les costumes. »Être à Dolittle lui a également permis« de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et parler à de nouvelles personnes. »

Et maintenant, elle pourra rencontrer encore plus de nouvelles personnes avec son rôle dans The Witcher.

Rencontrez le nouveau personnage «intelligent» et «sadique» dans «The Witcher»

Selon Deadline, le personnage de Laniado sera secondaire. Son nom est Violet et elle semble être un personnage complexe. Deadline la décrit comme «une jeune fille dont le comportement ludique et fantaisiste est un front pour un personnage plus intelligent et plus sadique».

Des sons comme ce personnage s’intégreront bien dans le monde sombre et dangereux de The Witcher. Violet jouera un rôle dans «un minimum de trois épisodes», rapporte Deadline. Quant à savoir qui ou quoi elle sera, on ne sait pas pour le moment. Cependant, IGN suggère qu’elle pourrait jouer un rôle dans l’histoire de Ciri.

Étant donné que la saison 2 de The Witcher sera beaucoup plus linéaire que la saison 1, Violet rencontrera probablement Geralt également. C’est si elle rencontre Ciri du tout. Elle pourrait également jouer un rôle dans le scénario de Yennefer, qui est encore quelque peu distinct de celui de Geralt et Ciri. Violet est également, selon IGN et Redanian Intelligence, un personnage original créé pour le spectacle.

Réactions des fans au casting de Violet dans la saison 2 de “The Witcher”

Bien que nous n’ayons pas encore vu Violet en action, les fans ont encore des sentiments à propos du personnage. Un fan sur Twitter “ne peut pas attendre de voir ce qu’est Violet.” Ce fan “aurait [their] des doutes sur un personnage original dans une histoire établie mais “le fan estime que le showrunner Lauren Schmidt Hissrich” a gagné [their]…confiance.”

Alors qu’un autre fan est “inquiet” parce que ce fan sent que Hissrich “n’a pas gagné [their] faites confiance. “Pendant ce temps, les fans de Reddit spéculent sur l’identité du personnage. Un utilisateur de Reddit a ceci à dire: “s’il s’agit d’un autre personnage original, cela signifie qu’elle prendra du temps précieux sur des choses plus importantes.” Cet utilisateur de Reddit dit que “[inventing] les personnages originaux… se feraient au prix de l’histoire existante. »

Un autre utilisateur de Reddit suggère que le personnage n’est pas original, mais plutôt une combinaison de plusieurs personnages des livres. Cet utilisateur suggère que Violet sera amie avec Ciri mais qu’elle sera “jalouse et méfiante envers elle”. Un autre utilisateur de Reddit espère “qu’elle sera plus significative que Dara”.