Théories et prédictions des fans à propos du salon Netflix

Il a peut-être finalement réussi à ouvrir son casino fluvial, mais Marty Byrde (Jason Bateman) ne va pas plus loin. Le comptable tordu au centre d’Ozark fait face à plus de problèmes dans la saison 3 de la série Netflix, y compris une relation de plus en plus tendue avec sa femme Wendy (Laura Linney).

À un moment donné dans la bande-annonce de l’émission, il semble que Wendy tire une arme à feu sur son mari. Plus tard, Marty semble avoir été kidnappé par le cartel de la drogue pour lequel il blanchit de l’argent. Il semble que beaucoup de choses se passent dans la saison 3, et avec 10 nouveaux épisodes qui devraient sortir le 27 mars, les fans d’Ozark ont ​​beaucoup de théories sur ce qui attend la famille Bryde.

Wendy et Marty se tournent-ils l’un contre l’autre?

Au cours des deux dernières saisons, Wendy – une ancienne consultante politique devenue mère au foyer – a joué un rôle plus actif dans les affaires illicites de sa famille. À la fin de la saison 2, elle était à l’aise pour commander un coup sur la gênante Cade Langmore (Trevor Long), ce qui lui a valu le respect de l’avocate du cartel Helen (Janet McTeer). Elle est également frustrée par Marty et les décisions qu’il prend. Bien qu’il se soit un peu adouci depuis qu’il a tué Mason Young (Michael Mosley) pour sauver Wendy, l’expérience semble l’avoir rendue plus impitoyable.

La bande-annonce montre clairement que le mariage de Bryde sera au centre de la saison 3. Et certains fans pensent que leur relation pourrait bientôt devenir très sombre, obligeant peut-être les téléspectateurs à prendre parti. Sur le forum Reddit de l’émission, ils pensent que le couple pourrait se retourner. Une affiche a émis l’hypothèse que «l’un d’eux tuerait l’autre».

Il est difficile d’imaginer Ozark sans Wendy et Marty, car leur dynamique fait tellement partie du spectacle. Mais la saison 2 a vu Darlene Snell (Lisa Emery) assassiner son mari Jacob (Peter Mullan) après que les deux ne se soient pas entendus sur la façon de répondre aux demandes du cartel, donc un précédent a été établi pour le meurtre conjugal.

Certains pensent que Wendy va «casser»

Laura Linney en tant que Wendy Byrde | Steve Deitl / Netflix

Les comparaisons Ozark / Breaking Bad sont inévitables. Après tout, les deux émissions se concentrent sur un homme de famille de banlieue typique qui se retrouve impliqué dans une entreprise meurtrière liée à la drogue. À Ozark, c’est Marty qui a initialement impliqué sa famille dans l’entente. Mais certains fans pensent que c’est Wendy qui ressemble le plus à Walter White, tandis que Marty ressemble désormais davantage à l’épouse de Walt, Skyler.

Pourtant, d’autres fans pensent que c’est une autre femme qui deviendra la meilleure chienne de la saison 3: Ruth Langmore (Julia Garner). Une fois que Ruth se rendra compte que Wendy est celle qui a ordonné la mort de son père Cade, pourrait-elle se venger, en tuant Wendy, Marty, ou peut-être les deux?

Une chose que nous savons avec certitude, c’est que la relation de Ruth avec la famille Byrde s’approfondira – et se compliquera – dans la saison 3.

“Ruth est de plus en plus sûre d’elle, mais elle est reconnaissante à Marty d’avoir été la première personne à croire en elle et à lui confier ses responsabilités”, a déclaré le showrunner Chris Mundy au Hollywood Reporter en août 2019. “En entrant dans la saison 3, nous la voyons très désireux d’être membre de la famille Byrde. Cependant, alors qu’elle s’approfondit de plus en plus dans l’entreprise, elle commence à se demander si être un Byrde est la meilleure chose à faire. »

Ozark Season 3 est en streaming sur Netflix à partir du vendredi 27 mars.

