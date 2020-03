This Is Us Finale Recap Saison 4, épisode 18: Randall et Kevin’s Big Fight

Après une saison sauvage et parfois sinueuse sur “This Is Us”, tout – enfin presque tout_ – a bouclé la boucle dans une finale très dense et très dramatique qui a emballé tant d’action autour des hôpitaux et des bébés au fil des décennies, nous sommes toujours tout traiter.

Il y a eu des voyages à l’hôpital dans le passé, y compris une visite de retour très bienvenue avec le Dr K, pour le premier anniversaire des Big Three, ainsi que dans le présent, alors que le bébé Jack a célébré son propre premier anniversaire. Puis, dans un avenir lointain, Jack et sa femme amoureuses, Lucy, ont également fait leur chemin vers l’hôpital pour la naissance de leur fille.

Mais ce n’était pas le seul grand bébé à révéler ou à surprendre la nuit, car nous avons finalement obtenu d’autres réponses dans un avenir proche (celui où Rebecca semble mourir) pour combler plus de lacunes dans la vie de Kevin et famille.

Et au milieu de tout cela, dans l’une des séquences émotionnelles les plus compliquées et les plus stratifiées que nous ayons jamais vues, Randall et Kevin ont finalement frappé.

Oh, ce n’était pas le genre de poings, bien que cela aurait pu être mieux à long terme. Ce sont les types de coups qui atterrissent avec les mots que vous ne pouvez jamais reprendre et ils ont volé brutalement dans les deux sens. Et tout cela parce que Randall pensait que Rebecca avait finalement décidé d’investir dans son avenir pour lui faire répéter ces mêmes mots à Kevin plus tard.

Le plus gros problème, à part la manière très problématique avec laquelle Randall a manipulé émotionnellement sa mère pour accepter cet essai clinique de neuf mois à Saint-Louis, est le fait qu’ils ont tous deux choisi de mentir à ce sujet à la famille. Rebecca protégeait clairement Randall, mais il n’aurait jamais dû l’accepter. Qu’il ait fait montre simplement qu’il sait qu’il a franchi une ligne. Il n’a peut-être aucun regret à ce sujet, mais c’était toujours faux.

Ce n’est pas nécessairement faux qu’il l’a convaincue de faire le procès, car il avait le droit de se battre pour cela. C’est juste comme ça qu’il a fait, c’était bas et sale. Et puis mentir à ce sujet aux visages de ses frères et sœurs. Il n’est pas étonnant que Kevin était à bout de souffle au moment où leur combat atteignait ses derniers résultats.

Bien sûr, il était également sous le choc d’une révélation qui est arrivée au milieu du combat d’une source entièrement différente.

Sur une note connexe, l’épisode a essayé de suivre le cadrage de la première de la saison, en nous présentant quelques nouveaux visages que nous pourrions suivre. Il y avait une belle conservatrice d’art qui avait rencontré une célèbre star de cinéma ainsi qu’un duo père-fille essayant d’apprivoiser un cheval sauvage.

Les paroles de sagesse de la fille résonnèrent dans les oreilles du père et de la sienne à celle de sa patiente alors qu’elle luttait contre une grossesse surprise et que faire à ce sujet. Ouaip, cette troisième grossesse. Nous ne savions pas comment l’homme et sa fille allaient s’intégrer dans le récit global, mais d’une certaine manière, ils agissent comme l’équivalent moderne du Dr K, avec des conseils avisés au moment opportun.

“Vous ne lui avez même pas encore donné la chance d’être lui-même.” Ces mots parlaient au cheval sauvage qui voulait juste courir librement, mais aussi au père, qui ne sait même pas qu’il en sera encore un.

Comme chaque semaine, nous allons souligner les moments les plus puissants de l’émission, en les marquant par le nombre de tissus que nous avons déchirés juste pour les regarder. Croyez-nous, ce sont des larmes heureuses d’angoisse.

Je pense que c’est une publicité pour votre mamelon

Oh Nicky, comme tu nous as manqué. Nous avons eu quelques scènes amusantes avec Oncle Nicky, ainsi qu’une reprise de son apparition dans le futur au chevet de Rebecca. Et c’est formidable de voir qu’il semble toujours bien se porter, assister à des réunions, éblouir Kevin pour son annonce de Cologne (et à juste titre) et maintenir des relations humaines. C’était également agréable de revoir Cassidy, bien que brièvement, alors qu’elle arrivait pour accompagner Nicky à cette réunion. Ces deux représentent la croissance continue de Kevin en tant qu’être humain; il a eu une influence positive et durable dans leurs deux vies.

1 tissu (pour une croissance personnelle et durable)

Les tactiques que vous avez utilisées … sont mmm

Cela devra être déballé la saison prochaine, mais Beth a clairement indiqué qu’elle n’approuve pas la façon dont son mari a manipulé Rebecca pour qu’elle accepte de faire le procès. Mais elle a également choisi de ne pas le soutenir ou de faire face aux retombées lorsque Kevin l’a compris. Elle n’a pas carrément crié avec lui à ce sujet, et a même dit qu’il savait généralement ce qu’il faisait, mais elle lui a quand même permis de s’en charger. Et sa décision de nettoyer la maison pour que Kevin et Randall puissent hacher cela indiquait qu’elle sentait qu’il avait fait ce lit et qu’il devait s’y allonger lui-même.

1 tissu (nous sommes l’équipe Beth pour toujours)

Miguel et moi avons fait la recherche

Un moment vraiment déchirant, et pourtant qui sonnait très vrai, alors que Rebecca choisissait de mentir à ses enfants et peut-être même à toute sa famille pour expliquer pourquoi elle avait soudainement changé de cap et décidé de faire le procès à la place. Même si elle ne semble clairement pas ravie de s’incliner devant la manipulation de Randall, elle a quand même choisi de le protéger de la colère potentielle de ses frères et sœurs, et surtout de Kevin. Mais ce mensonge pèse lourd, comme Beth et Randall savent qu’elle le fait. Nous ne savons pas encore ce que Rebecca a dit à Miguel de sa décision, mais c’est un moment qui ressemblait à une mère protégeant ses enfants, même les uns des autres et même si cela lui fait mal.

1 tissu (l’amour d’une mère est multiforme et sans fin)

Mais il est là, et je suis là

Un mini-flashback puissant a joué un rôle important en nous rappelant à quel point Toby était investi et engagé dans l’histoire de Kate et Jack. C’était essentiel parce que l’histoire du couple cette semaine avait besoin que nous soyons complètement de retour pour qu’ils soient follement amoureux, sur la même page et Toby étant le super-papa et le super-mari qu’il a été à peu près depuis son apparition. Il a peut-être faibli cette saison un peu aux prises avec la cécité de Jack, mais il était là dès la naissance en mode de soutien complet pour sa mariée et son bébé. Toby a le droit d’être humain, tout comme le père de Kate, Jack, s’est révélé être loin d’être parfait, et cela ne le rend pas moins merveilleux dans l’ensemble.

2 tissus (amour inconditionnel même aux moments les plus difficiles)

Je me suis retrouvé à chanter cette même chanson

Aux prises avec l’anniversaire d’un an de la perte de leur troisième triplet, les jeunes Jack et Rebecca sont retournés voir le Dr K pour d’autres conseils. Et bien qu’il ait déjà utilisé son excellent discours sur les citrons, il a fait un très bon travail pour rappeler au jeune couple que vous ne pouvez pas essayer de séparer la joie et la tragédie, car la vie est pleine de hauts et de bas et tout cela compte. Il a raconté comment il a chanté “Blue Skies” au bébé que lui et sa femme ont perdu, puis à nouveau à la fille qu’ils ont gardée et même à son mariage. C’était le bon message au bon moment pour les aider à gérer leur perte et à embrasser chaque expérience.

2 tissus (le Dr K est le meilleur)

Il vient d’une longue lignée de grandes histoires d’amour

Madison est lentement devenue l’un de nos personnages préférés, passant du relief comique à une personne authentique et complète. Découvrir qu’elle était enceinte des enfants de Kevin – oui, des enfants comme des jumeaux – a été le plus grand choc de la semaine, et pourtant nous sommes d’accord. Quand elle a parlé à ce médecin (avec le cheval) de la façon dont elle ne lui en avait pas encore parlé, sa raison était qu’elle croyait que Kevin méritait le type de “grandes histoires d’amour” qui définissent sa famille. Nous avons même eu des aperçus de Sophie et de Cassidy pendant cette heure pour montrer le genre de femmes avec lesquelles il partageait de vrais liens.

Kevin et Madison se connaissent à peine, ayant partagé une nuit ensemble. Mais les problèmes de santé antérieurs de Madison avec la boulimie la rendent même quelque peu miraculeuse, donc elle était déterminée à avoir le bébé. Et elle n’a absolument fait aucune pression sur Kevin pour qu’il s’implique de quelque façon que ce soit. Mais, bien sûr, il n’avait rien de tout cela en lui disant: “Je suis tout à fait”.

Maintenant, il y a beaucoup – beaucoup – à déballer avec Kevin en ce moment, étant donné que c’est le même événement qui s’est produit au milieu de son combat contre Blowall avec Randall, mais nous savons également qu’il le pense. Il est également révélateur qu’il lui ait dit que l’amour de sa vie serait peut-être son enfant, ce qui indique que cette version plus évoluée de Kevin n’essaierait pas d’incorporer Madison dans ce rôle romantique de sa femme de rêve. Ils se connaissent à peine. Quand il dit qu’il est là, il veut dire en tant que père. Le timing est terrible, mais il veut des enfants depuis un moment maintenant, et peut-être qu’il est réconcilié avec le fait qu’il peut le faire sans être marié.

Et pourtant, nous savons qu’il ne sera pas célibataire à l’avenir. Madison pourrait-elle devenir la femme de ses rêves? Honnêtement, nous espérons que c’est ce qui se passe. Sophie et Cassidy ont toutes deux des vies et des maris – même si Sophie ne semble pas particulièrement heureuse – et Madison est de bonnes personnes. Les deux se rapprocheront probablement tout au long de la grossesse, donc une histoire d’amour organique pourrait se produire à mesure qu’ils se connaissent. Ou ce sera sa “grande histoire d’amour” et finalement ce sera Sophie, après tout. Nous devrons simplement attendre et voir.

3 tissus (pour la maturité montrée par les deux)

Je le veux toujours … moi aussi

Comme nous l’avons déjà dit, nous reconnecter avec Toby en tant que grand mari et père était la clé pour mettre en place sa révélation qu’il aime tellement la dynamique des Big Three qu’il veut avoir un autre enfant pour que Jack grandisse. Et c’est là que l’autre mystérieuse nouvelle figure est entrée en scène, car la conservatrice d’art Hailey qui a couché avec une star de cinéma n’a aucun lien avec Kevin, mais est plutôt la sœur adoptive de Jack.

Quelle belle façon de révéler que l’adoption va se produire, que Kate et Toby réalisent leurs rêves, construisent leur famille et persévèrent dans l’adversité. Randall et Rebecca sont des objectifs relationnels à bien des égards, mais Randall est trop contrôlant et manipulateur en ce moment pour que nous soyons pleinement dans son équipe. Kate et Toby ont été ouverts, honnêtes et vulnérables l’un avec l’autre d’une manière que Randall refuse de faire encore, donc ce sont nos nouveaux objectifs de couple pour cette émission pour l’instant.

3 tissus (nous sommes amoureux de leur amour)

Il est mort de honte

Les frères et sœurs se battent et parfois cela peut devenir moche, mais nous ne nous attendions pas à la profondeur à laquelle Kevin et Randall iraient dans ce combat. Bien que Kevin ait été là pour Randall au cours des attaques de panique au fil des ans, il était surtout assez affreux pour son frère. Et le ressentiment de Randall que Kevin ait quitté la famille pour poursuivre ses rêves hollywoodiens n’a apparemment jamais disparu. Sans parler de son ressentiment que Kevin traînait avec Sophie la nuit où Jack est mort.

Apparemment, Kevin pense qu’il aurait couru pour sauver Jack s’il avait été là. Mais il ne l’était pas. Et c’est là que réside le ressentiment des deux hommes, dans la façon dont ils ont chacun perçu que l’autre a échoué Jack la nuit de sa mort. Honnêtement, c’est quelque chose de bien au-delà de l’une ou l’autre de leurs responsabilités en tant qu’enfants et pourtant ils assument mutuellement cette responsabilité perçue.

Le coup bas de Randall disait à Kevin que Jack était mort de honte de lui, tandis que Kevin répliquait que le pire jour de sa vie était quand leurs parents avaient ramené Randall à la maison. Les deux sont au cœur de certains des problèmes internes de l’estime de soi de l’autre. C’était moche de part et d’autre.

Pouvons-nous également ajouter, en passant, que cette scène a été magnifiquement tournée et réalisée, avec un plan continu suivant Kevin alors qu’il tournait d’un coup à l’autre, et même s’attardant sur son visage dans un moment auquel nous pensions vraiment aller commercial mais pas. Au lieu de cela, ils nous ont laissés nous asseoir dans l’inconfort silencieux de Kevin avec lui jusqu’à ces derniers coups verbaux. C’était vraiment magistral.

Randall semble avoir du mal à justifier ses actions en manipulant Rebecca, mais plutôt que de reconnaître que c’était une sale tactique, mais il n’en a pas honte, il semblerait qu’il en ait honte. Mais plutôt que de traiter cela en interne, il s’en prend à Kevin, pour qui il a tant de ressentiment tout au long de sa vie.

Kevin, d’autre part, est sous le choc non seulement de ce que Madison vient de laisser tomber sur ses genoux, mais aussi de ne jamais être pris au sérieux dans la famille, même s’il a nettoyé son acte et fait des suggestions sonores et vraiment être là et écouter à Rebecca. Randall ne voit pas la croissance de Kevin parce qu’il est trop enveloppé dans sa peur de perdre sa mère et a trop d’amertume envers son frère.

Et Kevin ne peut pas voir la peur et la douleur de Randall à propos de Rebecca parce qu’il est tellement absorbé par le sentiment qu’il est enfin quelqu’un à prendre au sérieux et pourtant Randall – qu’il a considéré comme quelqu’un qui a rassemblé et a formé la famille parfaite – refuse de vraiment le voir tel qu’il est maintenant. Le passé hante les deux hommes et ils ne savent pas comment y faire face alors ils attaquent.

Il y a un long chemin à parcourir pour eux, et bien qu’ils semblent au moins chaleureux dans l’avenir du chevet de Rebecca, nous ne savons pas s’ils sont à nouveau amicaux ou s’ils ont permis à cette amertume de creuser un fossé entre eux qui déchire cette famille. pendant des années. Mais ces réponses ne viendront pas de sitôt car c’est tout ce qu’elle a écrit pour cette saison.

Heureusement, “This Is Us” sera de retour à l’automne pour nous faire essayer encore plus de larmes. Espérons que nous pourrons faire le plein de tissus avant cela.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Toutes les célébrités relèvent le défi #IStayHomeFor tout en se distanciant socialement