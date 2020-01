This Is Us Recap Saison 4, épisode 10: Diagnostic, amour et lumière de Rebecca

Il y avait deux grandes séquences de ce retour de mi-saison pour “C’est nous.” Il y a eu tout l’épisode, puis il y a eu ces dernières secondes. Chacun était aussi puissant que l’autre.

Oui, nous accordons du crédit à une seule scène, à un seul échange silencieux, comme étant tout aussi puissant et percutant que l’ensemble de ce qui l’a précédé, mais c’est exactement ainsi que cela s’est déroulé. “This Is Us” adore nous lancer des bombes et des amortisseurs, ainsi que de nombreux rebondissements, et c’est l’un de ses plus grands.

Avant cela, il y avait encore beaucoup à digérer. Les teasers nous ont posé deux questions majeures auxquelles sont confrontés les Pearson ici et maintenant. L’un d’eux a emprunté le chemin de l’inévitabilité, tandis que l’autre a trouvé une nouvelle tournure qui ne fait que rendre son chemin encore plus trouble.

Et puis un Pearson a eu un voyage latéral qui a été joué presque pour rire avant d’arriver à une fin poignante et peut-être prophétique de tout cela.

Mais avant de pouvoir déballer tout cela, nous devons respirer et commencer à traiter ce dernier moment, résumant l’une des plus grandes craintes que nous partageons probablement tous. Quand tu es seul la nuit et que soudain tu ne l’es plus.

Comme nous le faisons chaque semaine, nous allons souligner les moments les plus puissants de l’émission, en les marquant par le nombre de tissus que nous avons déchirés juste pour les regarder. Croyez-nous, ce sont des larmes heureuses d’angoisse.

“Vous ne me dépasserez pas”

D’accord, nous avons totalement triché et pris cette ligne du teaser pour l’épisode de la semaine prochaine, mais cela se rapporte toujours à ce dernier moment bouleversant lorsque Randall est descendu et a vu un homme dans leur maison. Son cœur s’est arrêté, tout comme le nôtre. Nous venions de le regarder alors qu’il vérifiait toutes ses filles, ses enfants et sa femme, avant de descendre les escaliers.

Son monde entier est à la hauteur de ces étoiles, et c’est l’un de ces moments de combat ou de fuite où il fait face à sa mort possible ou à ses blessures graves et pourtant il n’y a que de la résolution. C’est une situation terrifiante, mais où il fera tout ce qu’il faut pour protéger ce qui lui est le plus précieux. Le silence dans ce moment de clôture était palpable et magnifiquement joué.

0 tissus (parce que nous ne pouvons pas pleurer quand nous ne pouvons pas respirer)

“Il cherche les lumières”

Il est étrange que cet énorme moment dans la vie de Kate, Toby et le petit Jack ait eu moins d’impact qu’il n’aurait dû l’être, mais nous ne savons toujours pas comment le prendre. D’une part, nous pouvons voir à quel point il est excitant pour Kate et Toby que Jack puisse maintenant voir la lumière, mais nous savons déjà comment son histoire se termine.

Si nous sommes censés ressentir une once d’espoir qu’il retrouvera plus de vue, nous savons qu’il est encore effectivement aveugle à l’avenir sur la base du flash-forward. Et donc, ce moment qui illumine absolument Toby est juste cela: un moment. C’est merveilleux qu’il gagne même autant, mais nous ne savons pas comment le traiter, tout comme Kate l’est (mais pour une raison différente … plus à ce sujet plus tard).

1 tissu (nous sommes heureux que Jack puisse voir la lumière, mais je ne sais toujours pas comment se sentir dans l’ensemble)

“Assurez-vous qu’il vous donne une très belle histoire d’amour”

Quel beau moment entre mère et fille. Nous avions déjà vu comment le père de Rebecca pouvait être une bite en disant à Jack qu’il ne serait jamais assez bon pour elle et en essayant de le repousser. Alors que Jack luttait pour faire un loyer cette semaine, il a suivi les conseils du vieil homme et a suggéré une pause.

C’était la mère de Rebecca, qui était d’accord avec son père sur le plan purement logistique, qui avait la force et le courage de croire que Jack était si spécial pour Rebecca qu’il valait la peine de se battre. Et donc, elle a dit à Rebecca ce que son père avait fait et lui a dit de se battre pour son homme, seulement pour s’assurer qu’il en valait la peine. “Assurez-vous qu’il vous donne une très belle histoire d’amour. Une pour les âges.”

2 tissus (pour un amour et un soutien inconditionnels)

“Ça me rend juste triste”

La peur dans cette heure était que Toby et Kate pourraient avoir des ennuis, que Toby allait la rejeter maintenant qu’il était en forme, que Lady Kryptonite était intervenue entre eux. Eh bien, c’était en partie vrai (LK a essayé de bouger, mais Toby a changé de salle de gym à la place). En vérité, Toby gardait un plus grand secret.

Nous avions vu peu de temps après la naissance de Jack que Toby avait du mal à se connecter avec lui en tant que prématuré, et cette lutte s’est poursuivie avec un enfant aveugle. Et il se déteste clairement d’avoir ressenti cela, sachant qu’il devrait aimer son fils sans condition. Et bien qu’il l’aime, il est submergé de pitié et de tristesse pour la vie que Jack aura sans vue.

Et c’est pourquoi le moment des lumières perd autant de son impact. Soudain, Toby se reconnecte avec Jack, mais il l’a fait quand Jack est sorti du ventilateur. Lorsque Toby peut se convaincre que tout peut être bon et «normal», il semble capable de se connecter. Kate voit le problème plus profond ici, et nous ne sommes pas encore sortis du bois avec ce couple.

2 tissus (celui-ci est tellement compliqué)

“Je vais m’occuper d’elle”

Nous pensions que le moment était où Randall a réprimandé Miguel pour ne pas avoir vu que quelque chose n’allait pas avec Rebecca avant que le médecin ne le confirme. Mais ce n’était pas ça. Cela est venu plus tard lorsque Miguel a révélé que bien sûr il l’avait vu, mais il avait peur de le laisser devenir réel. “Je le promets,” dit-il à Randall, jurant qu’il s’occupera de Rebecca à chaque étape de la prochaine étape.

C’était peut-être le meilleur travail de Jon Huertas à ce jour, alors qu’il s’effondrait légèrement devant Randall, effrayé pour la femme qu’il aime (même si son amour pour lui ne correspondra jamais à son amour pour Jack). Miguel a été un rocher pour cette famille pendant tant d’années, et a même été abattu par cet épisode, donc c’était puissant de voir ce côté de lui. Son amour est plus profond que quiconque ne lui a donné de crédit.

3 tissus (Rebecca a eu deux hommes qui l’aiment autant)

“Je parle, tu écoutes.”

Parfois, quelqu’un d’autre que Jack peut avoir le grand discours et le geste. Nous adorons que Rebecca ait d’abord dit “je t’aime”, et nous aimons qu’elle le dise au mépris de sa tentative de la larguer pour apaiser son père et parce qu’il en était venu à croire qu’elle méritait mieux. Rebecca n’avait besoin que personne lui dise ce qui était bon pour sa vie.

Elle était prête à faire un amour “pour les âges” avec lui, et sachant que c’est exactement ce qui se passait, il était important que nous voyions que les verres roses de leur amour ne venaient pas tous du roi des over- des gestes romantiques et des envolées fantaisistes, mais que sa femme plus pratique était tout aussi impliquée. Cela rend leur histoire d’autant plus douce.

3 tissus (les imperfections rendent leur amour encore plus pur)

[Sophie]

Quel étrange épisode pour Kevin, qui a découvert qu’il était le “laissez-passer” pour une femme qu’il a ramassée dans un café. Espérant pour le même genre de kismet qui a réuni ses parents, Kevin pensait que le destin l’avait peut-être amené “l’un”, mais à la place, il se sentait juste sale et stupide lorsqu’elle a révélé qu’elle était mariée, mais avait la bénédiction de son mari.

Le camée de John Legend a même ajouté à la surréalité du segment qui n’a été mise au point que dans les derniers instants quand il a déploré sa détresse sur le plateau avant de remettre son téléphone à un assistant. Au moment où il a dit: “Peut-être que ce n’est pas dans les cartes pour moi”, le téléphone s’est allumé avec le nom de Sophie. Ce n’est pas le genre de destin qu’il recherche, mais c’est peut-être un autre genre de destin.

3 mouchoirs (Kevin est enfin prêt pour ça, est-ce qu’elle a été tout ce temps?)

“N’oubliez jamais”

Avec tout l’accent mis sur Miguel et Randall sur le diagnostic de Rebecca, il était facile d’oublier que c’était son diagnostic. Les flashbacks de cette semaine, quand elle a dit à Jack qu’elle l’aimait, sont devenus plus clairs vers la fin de l’heure, quand il est devenu clair que nous les recevions comme Rebecca se souvenait. Nous partagions ses souvenirs.

Lorsque Jack est revenu, “Je t’aime”, il a ajouté: “Ne l’oublie jamais.” Alors que Rebecca actuelle regardait dans le miroir, vous pouviez voir le poids de ces mots assis sur elle alors qu’elle faisait face à la possibilité très réelle de faire exactement cela.

Et non seulement oublier que Jack l’aimait, mais aussi oublier complètement Jack. Miguel. Sa famille. C’est une perspective terrifiante.

Mandy Moore a été impeccable à travers les âges dans cet épisode, apportant cet amour jeune et écarquillé à la jeune Rebecca dans les flashbacks, puis à la Rebecca plus âgée et effrayée face à l’un des moments les plus effrayants de sa vie. Ce dernier, elle en a fait plus avec son physique qu’avec le dialogue, et c’est une masterclass en comédie.

Sérieusement, comment Emmy ne fait pas attention aux performances au-delà de Sterling K. Brown dans cette émission. Ont-ils arrêté de regarder après la première saison? Ces acteurs et actrices ne font que s’améliorer et méritent beaucoup plus de respect et d’éloges de la part de l’industrie, même s’ils sont sur un réseau de diffusion.

Des performances plus étonnantes et sous-estimées sont en route alors que la trilogie Big Three de cette saison a chacun fait face à sa plus grande peur, à commencer (évidemment) par Randall mardi soir prochain à 22 heures. ET sur NBC.

