This Is Us Recap Saison 4, épisode 11: Randall fait face à la peur et à l’anxiété après son effraction

Encore une fois, “C’est nous” a décidé de diviser les “Big Three” pour une autre série d’épisodes de trilogie couvrant la même durée dans la vie de Randall, Kevin et Kate.

Randall était le premier, les événements reprenant immédiatement d’où nous les avions laissés – Randall affrontant un intrus chez lui. À partir de là, cela a été une brûlure lente à travers plusieurs époques alors que Randall continue de lutter pour gérer et contrôler son anxiété par lui-même.

De toute évidence, c’est une méthode qui ne fonctionne pas et pourtant Randall refuse obstinément de demander de l’aide professionnelle, et semble le faire depuis des années et des années. Est-ce que ça remonte à quand il était un enfant en bas âge dormant dans son propre lit pour la première fois et Jack lui a demandé d’être courageux?

Est-ce comme Darnell l’a suggéré, que les hommes de couleur sont plus susceptibles de mettre ces choses en bouteille et de refuser d’en parler et que Randall continue simplement cette tendance potentiellement auto-destructrice?

Il est au moins encourageant qu’il ait Kevin sur lequel s’appuyer, comme nous l’avons vu dans les épisodes précédents, remontant à leur enfance. Le problème est que, bien que Kevin soit attentif et déterminé à aider Randall, il est également au-dessus de sa tête dans ce domaine. Il peut apporter de l’amour et être là, mais il n’a pas les connaissances ou la formation pour vraiment aider Randall de la façon dont il a probablement besoin.

Ce fut une chose énorme pour cette émission d’explorer la santé mentale d’une manière si réaliste, et pour Sterling K. Brown être disposé à montrer ce côté vulnérable à un personnage que beaucoup ressentent est un super-papa. Il est important qu’il représente cette complexité et montre que Randall n’est pas son anxiété, ni qu’il en est séparé.

C’est une énorme facette de son identité, comme en témoignent quatre coupes transversales de temps cette semaine qui ont montré à quel point il a été confronté à cela, à quel point les personnes qui l’entouraient étaient bien intentionnées, comment il a repoussé les tentatives de le faire cherchez des soins professionnels et comment cela mène inévitablement à une autre pause et à un appel frénétique à Kevin.

C’est l’autre partie pour Kevin, il n’intervient vraiment que lorsque Randall admet enfin qu’il y a un problème, qui ne se produit qu’à son point de rupture. Cela désavantage Kevin de manière distincte et injuste parce que Randall se décharge sur lui quand il le doit, et il doit le faire à ces moments, mais il n’y a pas de considération pour ce qui se passe dans la vie de Kevin à l’époque parce que Randall est tellement au-delà.

Bien qu’il soit difficile d’applaudir le fait que Randall continue d’essayer de gérer cela tout seul, devenant agressif avec Beth et Jae-Won (et même Darnell) quand ils essaient de le faire face avant qu’il n’atteigne une crise, c’est puissant car elle fait apparaître la façon dont la santé mentale est largement prise en compte et traitée dans ce pays.

Randall a été stupéfait de constater que Darnell va à la thérapie, et il refuse absolument d’envisager cela par lui-même. Il a repoussé la suggestion de Beth à l’université et près de deux décennies plus tard, il la ferme toujours. Pourquoi? C’est de la fierté? Randall ne le prend-il pas lui-même au sérieux, car il sait à quel point cela peut devenir mauvais?

La vérité est qu’on lui a dit, comme nous tous, qu’il devait simplement se durcir et s’en occuper. La santé mentale est dans votre esprit, alors changez simplement d’avis. La société dit que c’est aussi simple que cela, rien de tel qu’un bras cassé qui prend un médecin pour réparer.

C’est le mensonge que nous nous racontons et nous avons donc le sentiment d’être faibles ou moins que si nous ne pouvons tout simplement pas surmonter les maladies mentales ou les problèmes qui nous touchent. Et il n’y a pas de solution rapide ou de solution facile, et les pannes répétées ne suffisent pas à secouer cette fierté obstinée, cette conviction que cette fois je peux être assez fort pour simplement le réparer.

Mais ce n’est pas si simple. Nous ne pouvons qu’espérer que l’aide professionnelle est dans l’avenir de Randall, mais c’est trop douloureusement réel qu’il fait le très long chemin vers elle. Et autant qu’il aime Beth et qu’il aime Jae-Won et les chérit dans sa vie et apprécie même leur opinion, il ne peut tout simplement pas se plier et les entendre.

C’est admettre la faiblesse, c’est-à-dire admettre l’échec, ce qui le rend moins que l’homme qu’il veut être et doit croire qu’il est capable d’être, parce que sa valeur personnelle et sa valeur en tant que père, mari, ami et homme sont toutes liées à cette perception d’un contrôle mental parfait que les autres doivent voir à tout moment.

C’est une illusion, celle que Darnell a essayé de briser avec sa propre révélation qu’il va à la thérapie et l’a trouvée extrêmement utile pour décharger tous les fardeaux que la vie lui a imposés et qu’il s’est imposé en tant que père, mari, ami et homme . Quand suffira-t-il à Randall de voir et d’arrêter de courir?

Il est symbolique qu’il choisisse de courir littéralement pour traiter ses problèmes, car il les fuit littéralement plutôt que de les affronter. Dans le flash-back de l’université, nous l’avons vu s’ouvrir à Beth sur ses rêves et maintenant il ne le fait pas. Il ne veut pas être un fardeau pour elle, mais plus important encore, il sait qu’elle va inciter à un “grand discours” qui va devenir trop réel pour lui.

Poussez-le jusqu’à ce qu’il explose. Il a explosé sur ce voleur de sacs car il était très près de son point de rupture. Heureusement, il a pu s’arrêter mais la pause est survenue peu de temps après avoir été salué comme un héros. Probablement parce qu’au milieu de son angoisse et de sa culpabilité, il ne se sentait pas digne de ce nouveau titre honorifique.

Cette semaine, nous avons eu beaucoup moins de moments tissulaires parce que c’était un autre type d’épisode de “This Is Us”. Ce fut une lente exploration de l’anxiété de Randall au fil des ans, et jusqu’à présent, il n’y a pas de résolution. Au lieu de cela, nous répétons simplement ce que nous avons vu auparavant où il frappe le mur et Kevin est là pour lui.

Avant d’entrer dans les moments tissulaires que nous avons trouvés, il convient de se rappeler que le flash-forward dans un an montre que Kevin et Randall ne parlent plus. C’est un énorme départ de leurs échanges intimes cette semaine où Kevin était “ce gars” pour Randall en son temps de besoin. Que se passe-t-il entre ces deux?

La fierté haussière de Randall et son refus de résoudre ses problèmes à titre professionnel entraînent-ils des frictions entre lui et Kevin, qui a suivi la voie professionnelle et a connu une croissance significative? Ou est-ce autre chose entièrement? Je suppose que nous le découvrirons tous ensemble.

Comme chaque semaine, nous allons souligner les moments les plus puissants de l’émission, en les marquant par le nombre de tissus que nous avons déchirés juste pour les regarder. Croyez-nous, ce sont des larmes heureuses d’angoisse.

Si je dois faire du Body-Slam Jae-Won pour vous sortir du travail

Beth est tellement présente pour Randall et si forte pour lui, c’est une belle chose à travailler. Mais comme leur mariage fonctionne en ce moment, elle donne tellement plus qu’elle ne reçoit de lui. Elle sait également que son homme ne fait tout simplement pas face à son anxiété croissante et elle se fatigue donc à forcer le problème.

Beth a jeté les bases de cette conversation au cours des dernières semaines, Randall la fermant à chaque fois qu’elle en parle. Il est brusque et grossier, mais pas assez pour ralentir son amour, ses soins et son inquiétude pour lui. Mais ce n’est pas une bataille facile, comme cela a été prouvé quand elle cède (à nouveau) et le laisse simplement s’allonger et ragoût dans son esprit après sa fracture, plutôt que de forcer la conversation qu’elle avait programmée.

2 mouchoirs (l’amour est réel, vous tous, et maintenant toujours facile)

Mais c’est ça la thérapie … parler

Darnell s’est vraiment mis dans une situation précaire avec quelqu’un avec qui il n’a commencé à se lier d’amitié que récemment. En plus de cela, il s’est exposé d’une manière brute et vulnérable dans le but de passer à Randall en tant qu’homme et homme de couleur. Il sait ce à quoi Randall fait face dans ce rôle, et c’était puissant de le voir essayer de tendre la main.

Randall n’était tout simplement pas à un endroit pour l’entendre à ce moment-là, mais cela n’enlève rien à l’énorme déclaration que cela fait sur le caractère de Darnell en tant qu’ami et en tant que personne. Si rien d’autre, cela devrait mettre l’esprit de Randall encore plus à l’aise avec les rencontres avec Deja et Malik, parce que Malik est élevé par quelqu’un avec un si grand cœur et une telle compassion, il ne peut pas être tout mauvais, non?

2 tissus (si tout va bien, le début d’une amitié clé)

Je ne suis pas bien

Nous détestons que Randall en soit arrivé là, mais il est si difficile d’abandonner le contrôle et de se dire que vous ne pouvez tout simplement pas gérer cela par vous-même. Néanmoins, ce moment était palpable parce que Randall avait contacté quelqu’un dans son moment de crise, et pour la deuxième fois dans l’épisode, Kevin était si complètement là pour lui.

Kevin a toujours été là pour Randall, mais l’ancien secousse du lycée a tellement grandi au cours de la dernière année qu’il a vraiment l’impression d’être là d’une toute nouvelle façon en ce moment, même s’il a clairement affaire à quelque chose qui lui est propre (était-ce Sophie au lit avec lui ou quelqu’un d’autre?)

Ce moment pourrait-il être le fond de Randall dont il a clairement besoin pour changer son approche face à ses problèmes de santé mentale. Il est clair que courir ne suffit plus, car ses responsabilités et les pressions dans sa vie ont augmenté de façon exponentielle.

Sterling K. Brown a été sensationnel tout au long de cet épisode (tout comme Niles Fitch dans son jeune âge), mais jamais plus que lorsqu’il essayait même de ne pas tomber complètement en panne au téléphone avec Kevin, espérant que Kevin pourrait le garder de cela effondrement total. Vous pouviez sentir l’épuisement, la douleur et la lutte dans sa voix, avec Justin Hartley donner un retour compatissant.

4 tissus (pour l’amour fraternel)

_Kevin occupe le devant de la scène dans la deuxième partie de la trilogie “Big Three” alors que nous apprenons ce qui se passe avec lui alors qu’il revient dans la vie de Sophie, et nous ne sommes probablement plus taquinés que sur ce qui s’est passé entre Kate et Marc (dit avec mépris) ) dans les années qui ont suivi la mort de Jack, avant que l’histoire complète ne soit révélée dans la troisième partie.

“This Is Us” revient dans deux semaines, les mardis soirs à 21 h. ET sur NBC.

