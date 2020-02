This Is Us Recap Saison 4, Épisode 12: Kate’s Troubled Road with Mark

La conclusion de la dernière trilogie “Big Three” sur “C’est nous” s’est avéré ne pas être la conclusion de l’histoire que nous redoutions depuis plus d’un mois maintenant.

En fait, toute la trilogie était une mise en place pour la confrontation climatique de la semaine prochaine à la cabine sur deux chronologies distinctes. Eh bien, ce n’est peut-être pas tant une confrontation qu’un soulagement du stress bien nécessaire à l’heure actuelle, bien qu’il puisse y avoir des tensions car Randall, Kate et Kevin doivent faire face à leurs propres démons.

Mais ça va certainement être une sacrée confrontation dans la séquence de flashback que nous avons mise en place depuis le début de cette trilogie. Le petit ami du magasin de disques de Mark, Mark, a été une bombe à retardement depuis que nous l’avons rencontré pour la première fois dans cette émission, et nous nous sommes retrouvés à redouter ce qu’il pourrait avoir en réserve pour la jeune Kate quand ils seraient arrivés.

Il s’est avéré que nous n’avions même pas à attendre qu’ils arrivent pour avoir un meilleur aperçu de ce dont il était capable, et ce n’est certainement pas joli. Jusqu’à présent, ce n’est pas aussi horrible que nous l’imaginions, mais c’est quand même vraiment horrible et c’est vraiment une personne terrible qui mérite tout ce qui se présente.

Et cela arrive, alors que nous avons approfondi la conversation que Rebecca a eue avec Kate au téléphone, ce qui l’a incitée à l’action, sans hésitation de Randall et Kevin. “Jack avait raison dans les flashbacks les plus profonds alors qu’il laissait Kate lui dire l’heure du coucher histoire qui était tout au sujet de son amour pour sa mère. Rebecca est celle qui est le vrai super-héros.

Jack est peut-être la figure du père flashy avec les grands gestes et était certainement génial à sa manière, mais Rebecca est la colle qui lie cette famille, et elle le fait avec une force, une compassion et un instinct incroyables sans pareil.

Comme chaque semaine, nous allons souligner les moments les plus puissants de l’émission, en les marquant par le nombre de tissus que nous avons déchirés juste pour les regarder. Croyez-nous, ce sont des larmes heureuses d’angoisse.

Tu es grosse, je suis ancienne, nous sommes magnifiques

Avec Toby hésitant à faire la retraite aveugle, Kate l’a simplement invité (juste en face de lui), puis a pris Rebecca sur son offre de rejoindre. Leur relation a toujours été compliquée. Mais à mesure que Kate vieillit et devient mère, elle gagne une nouvelle appréciation pour Rebecca.

Et pourtant, Rebecca ne cessera jamais d’être dans le coin de Kate, la pressant de sortir de sa zone de confort et d’être la femme forte que Rebecca sait qu’elle est capable d’être. Cela s’est produit à nouveau lorsque Kate a parlé des difficultés de Toby à être père d’un enfant aveugle et que Rebecca savait exactement quoi faire. Elle avait besoin de remettre Kate à l’eau car la piscine était toujours son endroit préféré en grandissant.

Et elle savait comment convaincre Kate de se débarrasser de ses insécurités et de ses angoisses, en reconnaissant simplement la réalité de leur situation et en s’assurant que Kate comprenne que ce n’est pas parce que c’est mauvais. C’était une déclaration puissante pour Kate d’avoir à entendre autant de fois qu’il le fallait … et au moins cette fois, cela a fonctionné.

2 tissus (le travail d’un parent n’est jamais fait)

Il trouvera son chemin vers la maison

Dans le même temps, Rebecca a fait preuve d’une grande confiance en Toby, qu’elle sait être probablement le meilleur homme que Kate ait jamais fréquenté (certainement mieux que Mark!). Elle comprend également que parfois les gens ont du mal et qu’il est normal d’être sévère avec eux, vous avez besoin d’eux pour qu’ils interviennent et soient là pour vous.

Les gens peuvent se perdre tellement en eux-mêmes qu’ils oublient la réalité des autres autour d’eux. Toby, perdu dans sa tristesse et ses craintes pour Jack, perd de vue Kate en tant qu’individu, en tant que partenaire et en tant que co-parent. Il a besoin de s’en sortir, et parfois il faut une main sévère pour y arriver. Mais on a balancé avec amour.

C’est le message que Rebecca a donné à sa fille, qu’il est normal de donner à Toby un amour dur et de lui dire qu’il doit intensifier. Vous devez également être prêt à faire face à toutes les conséquences, mais Rebecca a une bonne impression de Toby. Et elle s’est avérée avoir un assez bon instinct pour les hommes que Kate ramène à la maison.

2 tissus (amour dur)

C’est une idée

Quelle situation impossible Rebecca s’est retrouvée lorsque Kate a évoqué publiquement l’idée d’ouvrir la cabine pour la saison avec Mark. Elle avait raison de suggérer à Rebecca qu’il était injuste d’être plus strict sur sa vie amoureuse avec Kevin marié et Randall vivant pratiquement avec Beth.

Mais Rebecca voyait des choses que Kate ne voyait pas, aveuglée par ses propres insécurités et son faible estime de soi au point que Mark disant simplement qu’il l’aimait était suffisant pour ignorer toutes ses lacunes, car qui l’a jamais aimée avant, et qui le ferait jamais?

Tout au long de l’épisode, nous avons vu des drapeaux rouges du comportement de Mark envers Kate, avec lui la honte de la graisse tout en mangeant du chocolat devant elle et pire. Rebecca n’a vu que les bords de son tempérament rapide et de sa colère quand il a révélé qu’il avait quitté son emploi au magasin de disques, mais c’était suffisant. Mais les adolescents sont provocants par nature, et têtus dans leur certitude, ils ont raison, il n’y avait donc aucun moyen de gagner celui-ci.

2 tissus (scénario parental non gagnant)

J’ai fini d’être triste

Nous aimons que la réaction de Rebecca à son diagnostic de déficience cognitive légère soit un nouveau sentiment de joie de vivre. Plutôt que d’être triste ou inquiète pour l’avenir, elle a décidé d’embrasser la vie au maximum. C’est un bon regard sur elle, et c’est celui qui l’a aidée à inspirer Kate à entrer dans ce bassin (après les heures!) Et à s’ouvrir sur ses propres difficultés.

“Je ne transpire pas les petits trucs”, a déclaré Rebecca à Kate après avoir révélé son diagnostic. C’est aussi bien qu’elle ait profité de ce moment pour s’ouvrir à Kate à ce sujet, plutôt que de le garder juste entre elle et Randall. Cela signifie qu’elle a accepté que c’est sa réalité et qu’il n’y a plus de raison de s’en cacher.

3 tissus (pour vivre la vie)

Tu ne vas pas quitter?

Nous savions que Mark avait des ennuis et nous savions qu’il semblait beaucoup en colère contre Kate, mais nous n’avions aucune idée de la profondeur de ses problèmes de rage. Ce n’est pas seulement qu’il a abandonné Kate sur le bord de la route au milieu de nulle part sur le chemin de la cabine, mais c’est pourquoi il l’a fait.

Si Mark veut quitter son travail impulsivement parce qu’il est boiteux et que Terry est nul, c’est son choix. Mais devenir furieux contre Kate parce qu’elle n’est pas sûre de vouloir arrêter, aussi, est insinuant et incroyablement égoïste. Et cela semble être le nœud de la colère de Mark.

L’appel téléphonique en colère dont nous avons eu un aperçu dans les deux premiers épisodes de cette histoire était sur Kate qui savait quelque chose de plus sur une chanson que lui. Il était gêné, alors bien sûr, c’est de sa faute. L’orgueil et l’ego fragile sont au cœur de tant de rage masculine.

3 mouchoirs (on nous permet notre colère)

J’ai besoin de passer du temps avec mon fils

Eh bien, cela ressemble aux conseils de Rebecca et son instinct à propos de Toby pourrait être vrai. Après que Kate lui ait dit qu’elle avait besoin de lui pour intensifier – avec un “ou sortir” fortement impliqué – il lui a dit qu’il garderait Jack quand elle irait au chalet avec ses frères. Toby, malgré toutes ses insécurités et ses peurs, est un homme décent dans l’âme.

Et autant que les mots de Kate ont piqué, vous pouvez voir dans son langage corporel tout au long de l’épisode qu’il savait qu’il échouait dans son rôle en ce moment. Il avait probablement peur de perdre Kate dans le processus, mais ne savait pas quoi faire. C’est pourquoi il était si silencieux quand Rebecca est intervenue pour partir en retraite.

Mais ici, Kate lui a donné un ultimatum et une issue. Ce n’est pas le chemin facile car il doit faire ses preuves auprès d’elle, mais c’est un moyen. Et nous sommes tellement heureux que Toby ne choisisse pas seulement la voie, mais lui demande de pouvoir intervenir comme l’a dit Kate. C’était également essentiel, car il lui a demandé, presque imploré, de lui donner l’occasion de faire ce qu’il fallait.

3 tissus (il y a de l’espoir)

Tu ne veux pas savoir ce qu’elle veut?

Peut-être le plus doux des flashbacks de la trilogie à la jeune enfance des Big Three, celui-ci a vu Kate raconter à Jack une histoire au coucher d’une petite fille dans une vaste forêt. C’était si révélateur que l’histoire a commencé avec un prince, mais il a disparu avant que la petite fille ne trouve ce qu’elle cherchait.

D’une part, cela préfigurait la perte de Jack dans la vie de Kate, mais cela révélait également la véritable relation qui était la plus profonde pour elle. Pendant des années, elle a pensé que sa relation avec Jack était le centre de son monde familial, mais ça ne l’a jamais été. Aussi important soit-il, c’est le lien de Kate et Rebecca depuis le début qui a fait de Kate la femme qu’elle est en train de devenir.

4 tissus (à travers les yeux des bébés)

Tout va bien

Si nous avions besoin de plus de preuves, cela est venu dans la révélation des deux côtés de la conversation qui a poussé Rebecca à agir. Après avoir été jetée sur le bord de la route, Kate s’est dirigée vers un téléphone public et a appelé à la maison. Lorsqu’on lui a demandé si tout allait bien, Kate a répondu “Non”.

Mais Mark est arrivé et elle a essayé de dire à Rebecca que tout allait bien. Elle n’avait pas révélé qu’il l’avait abandonnée au bord de la route, et elle n’était pas obligée de le faire. Ce seul mot, et le ton de Kate tout au long de la conversation était suffisant pour envoyer Rebecca en mode super-héros.

Elle a immédiatement annulé son dîner d’anniversaire et a dit à Kevin que Kate avait des ennuis. Elle faisait confiance à son instinct et Kevin faisait confiance au sien implicitement (une énorme déclaration sur son influence dans leur vie et à quel point ils croient en elle). Randall a fait confiance à Kevin et la famille est rapidement sortie.

Il s’agit d’une déclaration monumentale sur le pouvoir de l’amour, non pas comme un sentiment mais comme une action. Ces trois personnes abandonnent tout dans leur vie pour se rendre à la cabine en fonction de leurs instincts intestinaux et de leur inquiétude et de leur amour pour Kate. C’est toujours le genre d’amour que vous voulez dans votre coin. Et c’est le genre d’amour que nous devrions tous avoir pour les plus proches de nous. L’amour de tout laisser tomber et de partir.

5 tissus (sans hésitation)

