This Is Us Recap Saison 4, épisode 12: Kevin prêt pour Sophie, mais trop tard?

D’une part, nous sommes plutôt heureux “C’est nous” prend congé la semaine prochaine, car nous ne lisons pas ce qui nous attend avec le chapitre Kate de la dernière trilogie des Big Three.

Cette semaine a été presque un détournement agréable de la tension croissante de l’effraction de Randall et de la rupture subséquente la semaine dernière, même si cela vient de brosser un tableau triste. En même temps, ce fut le meilleur épisode de Kevin que nous ayons jamais eu.

Il a fait tout ce que nous avions besoin de voir depuis la première pour l’humaniser dans tous les fuseaux horaires. En même temps, cela nous a montré une plus grande profondeur dans la relation entre Kevin et Sophie qui peint un tableau comme peut-être qu’ils sont la grande histoire d’amour de cette époque moderne (désolé Randall et Beth).

Ou peut être pas.

Mais revisiter cette grande vie à travers tous les meilleurs moments de Kevin a montré la profondeur de son cœur et sa capacité de décence; quelque chose qui manquait souvent avec sa propre famille. Et comme il l’a dit vers la fin de l’épisode, il est enfin prêt. Prêt pour Sophie, prêt pour l’amour et prêt à être le père qu’il a toujours voulu.

Il est prêt à être Jack, au fond, et il cherche sa Rebecca. Est-ce Sophie? Comme c’est toujours le cas sur “This Is Us”, c’est un peu plus compliqué que ça.

Comme chaque semaine, nous allons souligner les moments les plus puissants de l’émission, en les marquant par le nombre de tissus que nous avons déchirés juste pour les regarder. Croyez-nous, ce sont des larmes heureuses d’angoisse.

Je me suis enfermé sur toi

L’appel téléphonique de Sophie à Kevin pendant qu’il reprenait des photos avec M. Night Shyamalan devait lui dire que sa mère était morte. Perdue et à la dérive, elle a appelé Kevin parce qu’elle savait qu’il avait une certaine compréhension de ce type de perte. Son mari, a-t-elle dit, était super avec les trucs logistiques, mais pas tellement avec le cœur. En fait, tout au long de l’épisode, il semble que Sophie ait choisi la stabilité de son fiancé plutôt que la grande passion que quelqu’un comme Kevin offre (avec ses bons et ses mauvais côtés).

Et pourtant, quand elle a vacillé aux funérailles, c’est Kevin qui a aidé à la stabiliser avec un regard. C’est un témoignage de leurs années et années ensemble, ainsi que de sa relation intime avec sa mère, Claire. Il s’avère que son nouvel homme, Grant, connaissait à peine sa mère, et jamais comme la femme vibrante et vivante qu’elle était autrefois. Une femme qui partage en fait beaucoup de traits avec Kevin dans sa joie de vivre, sans toujours réfléchir aux choses.

2 tissus (liaisons incassables)

Ne vous contentez pas

Les scènes entre le jeune Kevin après sa blessure au football et Claire étaient palpables et puissantes pour montrer à quel point il avait besoin d’elle dans sa vie en ce moment. Alors qu’il avait cette angoisse et cette tension au sein de sa propre famille, Claire semblait offrir son amour et son soutien inconditionnels (semblait être la clé). Elle était sa plus grande pom-pom girl et elle croyait en lui plus que lui.

La beauté était qu’elle était capable de lui injecter un peu de cet amour et de cette croyance, comblant les lacunes où le doute avait rongé sa confiance en soi. Alors qu’elle avait du mal à s’entendre avec Sophie – en grande partie à cause de son insouciance avec l’argent – Kevin semblait l’adorer absolument. Elle était le roc émotionnel dont il avait besoin quand sa propre famille ne pouvait tout simplement pas l’être.

2 tissus (support incroyable)

J’en ai un

Jusqu’à ce moment, Sophie était en grande partie une ardoise vierge suspendue au bras de Kevin dans ces séquences de flashback. Voir sa frustration avec sa mère a aidé à étoffer les deux personnages, montrant que tout le monde est humain et profondément imparfait à sa manière, mais cela ne minimise pas leur valeur.

À travers des scènes clés tout au long de leur relation, nous voyons combien Sophie et Kevin s’aimaient et comment ils ont apporté un sentiment de normalité et d’acceptation dans la vie de l’autre. Nous avons adoré que cette blague continue de leur enfance à leur âge adulte, intelligemment cachée aux téléspectateurs sans aucune explication de ce dont ils parlaient jusqu’à ce que le courant s’éteigne dans le théâtre.

Pendant des années, Kevin et Sophie avaient trouvé leurs propres fins pour “Good Will Hunting”, et avaient même juré de ne jamais le regarder. Après que Sophie a appelé Kevin pour la sauver du drain émotionnel de la réception funéraire, ils se sont finalement assis et ont regardé ensemble, ce qui a mis un terme douloureux à leur relation. Il était réticent des deux côtés, mais Kevin a suffisamment grandi maintenant pour permettre à Sophie de faire ses choix, même s’ils le déchirent à l’intérieur.

2 tissus (un tel désir)

Je n’ai jamais mérité cette bague

Et il a eu sa chance de peut-être fermer ce chapitre pour lui-même avec émotion lorsqu’il a parlé de la tombe de Claire. Plus tôt, nous l’avions vu lui demander la bague de la grand-mère de Sophie, voulant la lui donner. Mais Claire, pour tout ce qu’elle l’aimait, savait qu’il n’était pas prêt à être l’homme qui pouvait prendre le genre d’engagement et de liens que l’anneau avait gagné dans sa vie. Et elle avait raison.

Enfin, Kevin le sait, tout comme il sait qu’il est prêt maintenant. Maintenant qu’il est trop tard. Il est possible que leurs chemins se croisent à nouveau, et ils pourraient bien être destinés à être ensemble, mais il est tout aussi possible que Sophie ne soit pas la mère de l’enfant qu’il va avoir très bientôt.

Si tel est le cas, alors ce fut un beau chapitre de clôture. Sophie n’est peut-être pas heureuse dans la vie qu’elle a choisie, mais c’est sa vie et il a suffisamment grandi pour la laisser l’avoir. Et même s’il sait qu’il est prêt à être l’homme qu’elle mérite maintenant dans sa vie, ce n’est pas quelque chose qu’il peut forcer. Maintenant, Sophie regardant cette bague de manière significative pourrait bien signifier que nous n’avons pas encore fini avec leur histoire.

Le romantique en usage espère que c’est le cas, car même les ajustements et les débuts de leur longue relation ensemble peuvent faire partie de leur belle histoire (nous avons encore tellement de choses à apprendre sur leur mariage et leur divorce) si les choses devaient prendre une tournure dramatique. pour les deux dans l’année prochaine.

3 tissus (croissance douloureuse)

La personne qui veut rester

Ce qui serait encore plus étonnant, c’est que Kevin se retrouve avec la femme avec laquelle il s’est réveillé lorsque Randall a appelé. Nous ne le voyons sérieusement pas, lui et Madison, travailler à long terme; ce ne sont que deux personnes qui traitent leurs pertes respectives par le sexe. Du moins, c’est ainsi que nous le voyons.

Mais ce qui est important à propos de ce moment, c’est qu’avant qu’il ne montre “un pas en arrière” pour les “deux pas en avant” de Kevin, il a continué à montrer quel genre de maturité et de croissance il développait. “Vous devriez vous considérer comme la personne qui veut rester”, lui dit-il quand elle se lamente qu’elle se fait toujours larguer.

Kevin, en revanche, n’a jamais été largué. Ce n’est pas un humble vantard, car c’est la preuve que lorsque les choses deviennent difficiles, Kevin se met en route. Cela dit, Zoe l’a en quelque sorte largué pour qu’il ne soit pas totalement véridique là-bas, mais nous sommes sûrs que la majorité de ses relations se sont déroulées comme il l’a dit.

Mais Kevin n’est pas le seul à montrer plus de profondeur et de croissance, car c’était le plus réel et le plus vulnérable que nous ayons jamais vu Madison. Il y a plus de profondeur que nous n’en avons vu jusqu’à présent. Elle s’est avérée l’un des personnages secondaires les plus convaincants depuis le début. Cela dit, nous sommes à peu près sûrs que Kate ne les aimerait pas non plus, surtout à ce stade de sa vie. Nous ne sommes pas convaincus que ce soit pour le long terme, mais cela prouve encore combien Kevin a grandi en tant que personne.

3 tissus (véritable empathie)

Nous devons aller la chercher

Oh, nous redoutons ce prochain épisode. À l’arrière-plan de ces deux derniers épisodes, Kate au téléphone se bat avec Mark. Nous savons par les épisodes précédents qu’il est un mauvais gars dans sa vie et que quelque chose de traumatisant s’est produit entre eux. Et maintenant, le moment est venu. Est-ce ce qui a fait revenir Kate à la nourriture comme mécanisme d’adaptation?

Est-ce une agression sexuelle? Agression physique? Quoi qu’il en soit, nous avons de nouveau vu qu’il y avait plus à Kevin que ce qui apparaît souvent à la surface quand il est rapidement monté à bord avec la missive paniquée de Rebecca qu’ils doivent aller chercher Kate de la cabine. Elle et Mark sont allés là-bas après une bagarre avec Rebecca, puis Kate a appelé pleurer.

Nous ne voulons pas faire cela la semaine prochaine, mais il est encourageant de savoir que les Pearsons sont là les uns pour les autres. Kevin a appelé Randall, qui a abandonné ses propres plans en un clin d’œil. La fête de Rebecca a été annulée. La seule chose qui comptait à ce moment était que Kate avait des ennuis, et c’est tout ce qui leur importait. C’est beau.

3 tissus (liens puissants)

Toujours

Presque aussi beau que la douleur absolue sur le chemin Justin Hartley livré cette ligne d’un mot. Sophie remercie Kevin d’être venu et il dit simplement: “Toujours”. Ils ont partagé tant de petits moments comme ça. Et juste comme ça, vous pouvez voir que peu importe ce qui peut arriver entre eux, comme Kate au chalet, Sophie est la famille de Kevin.

Il n’y avait aucune hésitation à tout laisser tomber et à retourner à Pittsburgh pour les funérailles de Claire. Il y avait du respect à se tenir devant sa maison avec des beignets, plutôt que d’envahir le monde qu’elle avait construit avec Grant. Et il n’y a pas eu d’hésitation quand Sophie lui a demandé de l’éloigner de ça … pendant un petit moment.

Kevin n’a jamais cessé d’aimer cette fille, et il ne cessera peut-être jamais de l’aimer. Mais bien que son désir en ce moment soit si clairement romantique, sa tête l’emporte sur son cœur et il est d’accord pour juste l’aimer. Il peut l’aimer comme Kate, Randall et Rebecca et même les souvenirs de Claire et Jack. Sophie fait partie de lui, et ce sera toujours le cas.

Si les destins ne sont pas alignés pour eux, peut-être que l’avenir leur permettra de revenir en amis. Ou, à tout le moins, il la verra toujours lorsque la prochaine personne décédera. Et jusque-là, il la gardera dans son cœur, car il est évident qu’elle le gardera dans le sien.

Honnêtement, est-il trop grave que cette heure nous donne vraiment envie de les comprendre et de les faire fonctionner. Le leur semble vraiment être un amour pour les âges … peut-être les âges modernes et désordonnés, mais un conte de fées néanmoins.

4 tissus (pour sa pureté)

“This Is Us” prend une pause d’une semaine afin que nous puissions nous préparer pour le chapitre de Kate le mardi 11 février à 21h. ET sur NBC.

