This Is Us Recap Saison 4, Episode 14: Rebecca face à face avec Mark

Enfin, après des semaines de torture, “C’est nous” a convergé sur “The Cabin” dans le présent, le passé et l’avenir, ajoutant une autre pièce du puzzle à cette future chronologie avec l’arrivée de Kevin à son domicile.

C’était une belle pièce, et même si ce n’était pas une révélation surprise au moment où elle est venue, elle était néanmoins satisfaisante. Nous avons cherché à ce que Kevin le comprenne dans sa vie, et c’est tellement merveilleux que nous savons maintenant qu’il commencera à le faire très bientôt – bien que nous ne soyons pas ravis, cela lui coûte apparemment sa relation avec Randall.

Néanmoins, ce sont des craintes pour un autre jour car il s’agissait certainement de préoccupations plus urgentes qui se profilent au cours de l’heure de cette semaine. Nous avions Rebecca qui dévalait les routes vers la cabane où elle savait juste que Kate avait des ennuis avec Mark, et nous avions encore les Big Three sous le choc de leurs journées respectives pour se détendre.

Et puis nous avons eu le plaisir inattendu à la fois d’un adorable puzzle de portrait de famille et de la capsule temporelle de Jack, qui ont réuni les frères et sœurs avec une surprise incroyable et un hommage émouvant à la personne qui est devenue le véritable héros et le centre de cette histoire, Mandy Moore. Rebecca.

Oh, avant d’arriver à nos moments remplis de larmes – et il y en avait beaucoup – nous pensions que nous allions braquer les projecteurs sur celui qui ne nous faisait pas encore pleurer, mais nous sentons toujours qu’il faut y répondre: Kevin dort avec Madison.

Nous pouvons totalement comprendre que Kate flippe contre Kevin quand elle l’a découvert, mais nous devons donner des accessoires où cela est dû, et c’est dû deux fois. D’une part, Madison a totalement réussi en tant que copine en disant à Kate ce qui s’était passé. Et tandis que Kevin a gardé le secret, c’est à son crédit qu’il s’est réveillé et a parlé à Madison de tout cela avant de partir pour le voyage.

C’est évidemment une situation délicate. Nous avons adoré la réponse effrontée de Madison en ce moment, en plaisantant qu’ils tombaient amoureux, et son intégrité encore plus. Elle a montré une réelle croissance et maturité dans les brefs moments que nous avons vus avec elle … pourrait-elle être le futur amour de Kevin, ou juste un arrêt en cours de route?

Comme chaque semaine, nous allons souligner les moments les plus puissants de l’émission, en les marquant par le nombre de tissus que nous avons déchirés juste pour les regarder. Croyez-nous, ce sont des larmes heureuses d’angoisse.

Qu’est-ce qui s’est passé hier soir, Mark?

Kate n’allait pas révéler toute la vérité que Mark l’a enfermée trop longtemps dans la cabine, essayant toujours de le protéger, mais nous avons vraiment adoré voir que sa famille a vu à travers. Kevin, en particulier, ne craignait pas de défendre sa sœur, Accordé, il y avait aussi Rebecca et Randall, mais c’était toujours de l’instinct et de la protection, un témoignage de son amour inconditionnel et de son soutien pour sa sœur, même quand elle ne sait pas qu’elle en a besoin. Et en ce moment, elle avait plus besoin de sa famille qu’elle ne le pensait. Imaginez juste s’ils savaient qu’il l’avait expulsée de sa voiture et l’avait fait marcher jusqu’à une station-service avant cet appel!

1 mouchoir (sans hésitation)

Nous allons tous bien

Nous avons adoré que Toby dise cette phrase à Kate au début de l’épisode, car elle était livrée avec une telle passion, on pouvait dire qu’il voulait vraiment que cela soit vrai. Il était toujours criblé d’incertitude, mais déterminé à intensifier ses efforts comme elle l’avait essentiellement demandé. C’est un témoignage de combien il l’aime, car c’est son amour pour elle qui l’a mené à travers cette idée effrayante de dire seul avec Jack.

2 mouchoirs (pour essayer)

Elle a essayé si fort avec moi

L’adage contient tellement de vérité que nous n’apprécions jamais pleinement ce que nous avons jusqu’à ce qu’il disparaisse, et personne dans nos vies ne soit sous-estimé plus longtemps que nos parents. Kate a gardé sa rancune contre Rebecca pendant bien plus longtemps que nécessaire, n’ayant vraiment que ces dernières bonnes années avant de découvrir les troubles cognitifs de Rebecca. C’est un diagnostic dévastateur et effrayant pour n’importe qui, mais pour Kate, il amplifie juste tout ce temps perdu à cause de son propre orgueil. En d’autres termes, aimez ceux que vous avez pendant que vous les avez.

2 tissus (le regret est le plus dur)

C’était juste une capsule amusante et idiote

Ce devait être l’une des choses les plus difficiles qu’il ait jamais faites, mais nous applaudissons Randall pour avoir finalement rompu et admis à quelqu’un qu’il ne va pas bien. Quand il a donné cette platitude à Kate et Kevin plus tôt, nous voulions atteindre notre écran et gifler la fierté de lui. Mais finalement, avec le morceau de puzzle manquant dans sa main que Kevin a mis dans la capsule temporelle parce que Randall “étouffé”, il l’a vu pour ce que c’était. C’est une lutte à vie qu’il n’a pratiquement pas progressé dans la prise en main, et il est enfin prêt à le reconnaître (aux personnes qui le savent déjà, certes) et peut-être à faire quelque chose aussi.

2 tissus (jamais trop tard pour la croissance personnelle)

Vous étouffez?

Ecoutez, nous n’essayons pas de faire de cette semaine tout sur Toby, mais ce fut un week-end aussi important pour lui que pour les Big Three. C’était une rupture ou une rupture pour sa famille et son mariage, et nous avons adoré la façon dont Chris Sullivan a joué avec une telle incertitude tout au long. Mais en ce moment, quand il a vu que Jack s’étouffait, Toby est devenu un super-héros. Par sa peur et sa panique, il a sauvé la vie de son fils et en le perdant presque, il a commencé à cimenter ce lien.

3 tissus (papas intensifient)

I’m Strong Now, Kevin Is Strong

Enfin, Randall a finalement avoué que c’est parfois trop et que ça ne s’est jamais amélioré. Nous l’avons vu à nouveau lorsqu’il n’a pas réussi à comprendre la capsule temporelle en raison d’une réflexion excessive. Mais cette fois, il en a admis autant à Kate et Kevin, submergés par sa vie personnelle et ses craintes pour l’avenir de Rebecca. Et Kate avait absolument raison, à la fois en l’assurant qu’il avait ses frères et sœurs sur lesquels s’appuyer, et qu’elle et Kevin étaient forts. Même après avoir couché avec Madison, Kevin est dans un endroit plus fort qu’il ne l’a été depuis le début de cette émission, et Kate a prouvé la semaine dernière qu’elle était prête à se débrouiller seule, si besoin était, avec la force que seule une mère peut pleinement comprendre. Ces Pearsons gémissants et manipulateurs deviennent enfin les bonnes personnes qu’ils pourraient toujours être; Ce n’est jamais trop tard!

4 tissus (liens frères et sœurs pour toujours)

Pourquoi ne devrais-je pas croire en moi?

Nous pouvons seulement commencer à imaginer à quoi ressemblait ce moment pour les trois grands en entendant la voix de Jack pour la première fois depuis des années, en leur disant des mots qu’ils n’avaient jamais entendus auparavant. C’est comme s’il s’était avancé dans le temps pour partager un message avec eux, et c’était un message avec tellement de couches. D’une part, il a répété que toutes ces années, ils l’avaient peint comme le super-héros, c’était Rebecca qui était le véritable héros de la famille. Et elle l’a fait par son amour et croit en ceux qu’elle aimait, y compris Jack. Pour sa capsule temporelle, elle a mis le dessin de la nouvelle cabine que Jack voulait construire qu’il avait projetée. Il était gêné, elle était inspirée et n’a jamais douté qu’il pouvait tout faire, que ses enfants pouvaient tout faire. Et ne doutez pas qu’elle ferait n’importe quoi pour eux.

4 tissus (dans le temps)

Il a également un son assez épique

Nous savons que Toby a déjà eu beaucoup d’amour cette semaine, mais quel beau moment. Les fans de longue date savent à quel point ses figurines “Star Wars” signifient pour lui, et c’était tout simplement magnifique de le voir adapter sa passion en quelque chose qui aura plus de sens pour Jack. Se concentrer sur les sons tout aussi célèbres des films emblématiques a montré une réflexion latérale de la part de Toby et ressemblait à un véritable moment de partage de quelque chose qui compte tellement pour lui pour son fils, comme tous les parents. C’était le moment où nous pensons qu’il avait cliqué pour Toby (c’est juste une honte que Kate l’ait raté) et nous pensons maintenant que tout ira bien. Il a même Randall enraciné pour lui; comme tout le monde peut voir qu’il n’a jamais été un mauvais gars, il se débattait.

5 tissus (liaison père-fils)

Sortez l’enfer de ma maison

Tout revient en boucle à ce moment où la vérité est révélée (ou au moins en partie) sur ce que Mark a fait à Kate dans la cabine. Kevin a fait ses menaces et a obtenu un petit sourire en retour. Mark était tout jeune de testostérone et de rage – la même combinaison qui a alimenté son comportement horrible envers Kate – mais il n’était rien face à Rebecca, décidant une fois pour toutes ce qu’il avait fait ici. Il n’y avait plus rien à dire. Même Kate a vu à ce moment-là à quel point c’était réel; elle a vu Mark à travers les yeux de sa famille et a vu ce qu’elle défendait, protégeait. Ce n’était rien à la colère d’une mère protégeant ses enfants. Cette colère est alimentée par l’amour, et il n’y a rien de plus puissant.

5 tissus (maman ours)

Future Sight: Pas exactement un moment citable, ou un moment rempli de larmes, mais comme c’était beau de voir la vision de Jack prendre vie sur cette colline et se rendre compte que c’était la maison dans laquelle la famille a convergé lorsque nous avons flashé pour la première fois pour voir Rebecca malade . C’est là que Kevin construit sa famille, dans une vision créée par son père, surplombant la cabine familiale qui a aidé à resserrer ces liens familiaux plus que jamais.

