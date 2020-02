This Is Us Recap Saison 4, épisode 15: Le diagnostic de Rebecca, Randall en thérapie

Ce fut une semaine difficile “C’est nous” pour Randall et Rebecca, mais pour une fois ils ne partageaient pas leurs moments. En fait, c’est Kevin qui est intervenu pour emmener Rebecca chez son médecin le même jour que Randall a programmé sa première séance de thérapie.

Disons simplement que l’une de ces choses s’est beaucoup mieux passée que l’autre, car Kevin continue de prouver sa maturité croissante … même si sa famille a du mal à le voir. Il a clairement rebondi de son fond et – malgré ce qui peut ou non être un revers avec Madison – il est sur une voie beaucoup plus positive puisqu’il a mis de côté son propre ego pour aider son oncle Nicky.

Ironiquement, c’est l’ego qui l’a vu essayer d’aider Nicky en premier lieu, mais ce voyage s’est avéré être exactement ce dont il avait besoin pour ralentir et se remettre en question. Et cette semaine, c’était au tour de Randall de faire la même chose et c’était au tour de Kate. Mais les deux avaient besoin d’un coup de pouce sérieux d’une femme importante dans sa vie.

Pour Randall, ce moment a été que Beth s’exposait finalement à lui d’une manière brute, réelle et vulnérable et retirait l’ombre de son propre renoncement pour lui dire que bébé, tu n’as pas compris. Kate, de tous les endroits, a trouvé les conseils les plus solides qu’elle ait reçus depuis un certain temps dans les endroits les plus improbables, Madison.

Oui, la femme dont elle est folle de coucher avec Kevin était la seule femme qui lui a dit les dures vérités qu’elle avait besoin d’entendre parce que c’est ce que font les vrais amis.

Pendant ce temps, le spectacle continue de faire un travail incroyable en déconstruisant lentement l’image parfaite qui a été créée au cours des deux premières saisons de Jack en tant que figure de Superdad. À sa place, Rebecca émerge, comme la colle qui maintient la famille et celle avec la tête bien vissée, par opposition à l’idéalisme rêveur de Jack.

C’est cette qualité même qui le rend aimable et attachant en tant que figure romantique qui l’a vu manquer la marque dans des endroits fondamentaux de sa vie et de sa famille. Cette semaine, c’était son rejet de la notion de Rebecca selon laquelle l’anxiété de Randall devait être abordée. Elle voyait cela comme un problème grave, il le voyait comme Randall ayant juste besoin de prendre le dessus, alors il lui a appris à courir.

Comme nous l’avons vu tant de fois auparavant, cette famille idolâtre son père et donc Randall, à ce jour, est un coureur. Mais ce n’était pas ce dont il avait besoin à ce moment-là. Une partie de cela est un produit de l’époque, en ce sens que personne ne prenait vraiment la santé mentale au sérieux ou ne savait comment y faire face en 1991, mais cela a également aidé les années de déni de Randall.

Ce n’est pas juste pour frapper Jack, car nous l’avons vu dire exactement les bonnes choses avec Kate cette semaine alors qu’il lui disait que l’homme qui lui convenait était “toujours en train de cuisiner” et qu’elle survivrait à cette première rupture de petit ami. Nous ne savons pas si ses mots lui ont fait écho dans le temps cette semaine, mais ils ont résonné comme un grand moment parental avec nous.

Comme chaque semaine, nous allons souligner les moments les plus puissants de l’émission, en les marquant par le nombre de tissus que nous avons déchirés juste pour les regarder. Croyez-nous, ce sont des larmes heureuses d’angoisse.

“Le feraient-ils?”

L’un des moments les plus puissants de l’épisode n’a pas été émotionnel, et nous n’avons pas versé de larmes dessus. Mais Sterling K. Brown l’a magnifiquement joué car la caméra n’a jamais quitté son visage car le cœur même de la façon dont il se perçoit a été mis au défi avec deux mots simples. Bien sûr, il a fait exploser et a complètement interrompu la thérapie après ce moment, mais cette question est tellement au cœur de tout ce qu’il se pose et c’est une question à laquelle il n’est pas prêt à répondre.

Randall n’est probablement pas préparé à la réalité de savoir que sa famille élargie ne s’effondrerait probablement pas sans lui pour les maintenir ensemble. C’est un élément important de leur vie, mais ce soutien va dans tous les sens et il n’est pas le fondement de leur capacité à fonctionner.

0 mouchoirs (mais bon sang, elle l’a arrêté froid)

“Bébé, j’ai besoin de ça”

Beth a dû jouer la carte difficile avec Randall après avoir décidé qu’un thérapeute ne pourrait pas l’aider car Randall a déjà toutes les réponses. Il est si difficile pour un monstre de contrôle comme lui de lâcher encore un peu, mais Beth est sa personne et finalement elle en avait assez de lui pour lui dire qu’elle allait bien.

Elle ne peut pas lui faire voir cela comme quelque chose pour lui, alors elle a joué la carte la plus sale de lui faire faire quelque chose pour elle. Et elle a besoin de lui d’une manière qu’il n’est tout simplement pas là pour elle en ce moment. Randall est tellement enveloppé dans sa propre anxiété qu’il n’a pas enregistré la peur de sa femme. Il a vu le déclin de sa mère, mais n’a pas vu le traumatisme de Beth pendant l’effraction. C’était suffisant pour le renvoyer à une thérapie où, espérons-le, il sera plus réceptif au processus parce que peut-être, juste peut-être, il ne sait pas tout pour le moment.

2 tissus (l’amour dur à son meilleur)

“Est-il possible qu’il ait pris ce que vous avez dit à coeur?”

Kate est tellement habituée à ce que les hommes la déçoivent et s’éloignent, qu’elle était prête à s’éloigner de Toby si besoin était pour surmonter ses difficultés. Elle était tellement enveloppée qu’elle doutait même que son week-end seul avec Jack avait vraiment déclenché un changement en lui ou s’il disait simplement ce dont elle avait besoin.

Il a fallu une gifle verbale de Madison pour lui rappeler de donner une chance à Toby. C’est un bon gars. Et si cela ne suffisait pas, elle avait un autre gémissement à poser à Kate: “Toby ne devrait-il pas être capable d’exprimer ses peurs les plus profondes sans punition? N’est-ce pas ce qu’est le mariage?” Et elle a raison, alors que Beth déposait la sienne aux pieds de Randall. Ce sont les moments qu’ils veulent dire quand ils disent que le mariage est un travail.

3 tissus (l’amitié à son meilleur)

“Aujourd’hui va finir sans importance”

Mesdames et messieurs, nous vous présentons la version “cuisine finie” de Kevin Pearson. C’est un homme qui est prêt à vivre sa vie en tant qu’être humain responsable, compatissant et solidaire. Cette conversation entre lui et Rebecca est tout, car elle dévoile ses craintes d’obtenir ses résultats de test, essayant de convaincre son fils impulsif et téméraire d’accepter de ne pas respecter le rendez-vous et de vivre libre.

Elle ne peut pas repousser l’inévitable pour toujours et il est parfois préférable de simplement arracher le bandage et d’avancer. Randall était convaincu que Kevin ferait sauter ça, mais c’est parce que, tout comme il ne voit pas la peur de sa femme, il ne voit pas la croissance de son frère.

3 tissus (évolution de la relation mère-fils)

“S’il vous plaît, ne commencez pas à me traiter différemment”

C’est un moment crucial dans cette famille et ils ne le réalisent même pas encore tous. C’est le début du déclin de Rebeca, le passage d’elle en tant que leader et figure centrale de cette famille pour devenir celle qui a le plus besoin de soins. C’est un énorme changement dynamique pour les enfants, mais quel moment puissant et terrifiant pour Rebecca.

Revenir de son rendez-vous avec un diagnostic d’Alzheimer est l’une des pires choses que n’importe qui puisse avoir à affronter car elle porte un tel poids, de telles visions de déclin et de perte lents et elle a une si grande finalité.

C’est le fardeau de Rebecca à porter. Mais nous aimons qu’elle ait mis Kevin au défi de ne pas la traiter différemment. D’une part, elle n’est pas pressée que tout change et elle n’est pas pressée de perdre ce qu’elle sait maintenant qu’elle va perdre. Regarder tout le monde changer autour d’elle signifierait simplement que sa vie à ce point est terminée et cela ne doit pas nécessairement l’être. Pas avant. Alors pourquoi accélérer ce changement.

4 tissus (pas encore prêts)

“Chaque son connu de l’homme”

Kate n’a pas donné à Toby une chance d’expliquer vraiment pourquoi le week-end était si important pour lui. Presque perdre Jack lui a donné cette peur paternelle normale, mais c’était d’apprendre qu’il pouvait se connecter à Jack grâce à un son qui s’est avéré si déterminant pour que Toby gagne une nouvelle appréciation pour le fils qu’il a plutôt que celui qu’il n’a pas.

Tout a commencé avec des sons de “Star Wars”, mais cela a abouti à Toby embrassant pleinement et réalisant avec un monde sonore riche, et combien de joie lui et Kate peuvent avoir pour aider leur fils à y parvenir. Ce fut un moment de Jack pour Toby – l’incarnation la plus proche du patriarche Pearson de cette génération – car nous savons que ce garage est la genèse de la future carrière de Jack en tant qu’artiste.

Peut-être que si Toby n’avait pas appris non seulement à accepter son fils tel qu’il est, mais aussi à l’embrasser pour ce qu’il est, Jack n’aurait peut-être jamais trouvé un tel amour pour la musique. Encore mieux, Toby a créé cet espace pour que Jack et Kate aiment et explorent la musique ensemble, quelque chose qu’il sait que Kate aime. C’est le geste d’amour romantique ultime pour les deux personnes les plus importantes de sa vie et la preuve que Toby n’a jamais vraiment disparu, il vient de perdre son chemin pendant un certain temps.

Comme Randall, il avait besoin de quelqu’un pour lui donner un amour dur pour l’aider à se corriger. Madison était là pour le faire pour Kate. Beth a défendu Randall. En espérant qu’il donne une vraie chance à la thérapie cette fois-ci et commence à se recentrer et à trouver la guérison.

En apparence, il a peut-être regardé le plus ensemble de ses frères et sœurs, mais à ce stade du jeu, il prend du retard.

“This Is Us” revient le 10 mars à 21 h. ET sur NBC et révèle enfin ce qui commence à déchirer deux frères.

