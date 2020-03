This Is Us Recap Saison 4, épisode 16: Randall c. Kevin Tension Rising

La genèse de ce qui sera probablement la faille qui déchire Kevin et Randall s’est déroulée dans une heure difficile de “C’est nous” cela a montré à la fois l’indépendance déterminée de Rebecca et la raison pour laquelle Randall s’est battu si dur au cours des 20 dernières années pour la protéger à tout prix.

C’est à la fois une révélation clarifiante et absolument déchirante. Nous savons que Randall lutte contre son anxiété depuis des années et refuse l’aide professionnelle depuis des années. Et nous savons qu’il a eu une relation étroite avec sa mère tout au long de sa vie, et une relation qui s’est resserrée après la mort de son père.

Avec quelques mots simples, tout ce que nous pensions avoir compris de cette relation est renversé. C’est un exploit remarquable pour tout récit long, et celui que “This Is Us” s’est avéré magistral à travers ses quatre saisons.

Il suffit de regarder notre perspective changeante de Jack, du parangon presque parfait de bonté et d’amour à l’individu plus clairement défectueux que nous pouvons voir maintenant. Rebecca est passée d’un acteur légèrement dépassé dans l’histoire du héros de Jack au héros de toute cette histoire, et même notre compréhension des Big Three et de tous les autres a continué d’évoluer, sans jamais les faire changer de personnage.

Ajoutez à cela le travail d’acteur incroyable de tout cet ensemble et c’est une merveille que nous ne sanglotons pas à travers chaque épisode. Oh attendez, nous le sommes. À propos de ça…

Comme chaque semaine, nous allons souligner les moments les plus puissants de l’émission, en les marquant par le nombre de tissus que nous avons déchirés juste pour les regarder. Croyez-nous, ce sont des larmes heureuses d’angoisse.

Je n’allais pas parler de ça ce soir

Randall pensait-elle vraiment que le fait de parler à Rebecca de cet essai clinique à St. Louis allait lui remonter le moral après avoir oublié le nom de l’hôtel dans lequel elle séjournait? Ou était-ce juste sa façon d’essayer de reprendre le contrôle du récit après avoir un peu reculé devant Kevin en acceptant de lui parler le lendemain de la première.

Kevin l’a vu comme s’il avait juste envie de lui dire et de la pousser à le faire, mais est-ce exact? D’une part, Randall a été si brutal pour convaincre ses frères et sœurs de soutenir son jeu ici, nous l’avons vu. Il a vu une occasion de lui donner la vente difficile sans que Kevin ne soit là pour contrer tout ce qu’il a dit et il s’est lancé. Parce qu’il a fait la recherche et qu’il sait ce qui est le mieux pour Rebecca. Encore plus qu’elle, non?

1 tissu (par frustration)

Elle mérite de s’amuser

Randall, âgé d’université, l’a absolument perdu quand il a réalisé que Kevin osait essayer de mettre Rebecca en rendez-vous avec son instructeur d’acteur, Kirby. Et tandis que les deux étaient mignons sur un seul niveau, il l’a vraiment repoussée en se moquant des calèches (plus de détails dans un peu). En fin de compte, cependant, peu importe que cela fonctionne ou non. C’est l’un des premiers exemples de Kevin et Randall en désaccord avec Rebecca.

Ce qui est un peu injuste, c’est que les deux poussent un programme à leur mère en fonction de ce qu’elles pensent être le mieux pour elle, sans s’arrêter pour considérer ce qu’elle pense être le mieux pour elle. Randall dit qu’elle n’est pas prête à ce jour, Kevin pense clairement qu’elle l’est. La vérité semble se situer quelque part entre les deux, comme Rebecca l’a dit à Kirby.

Mais les frères et sœurs ne l’écoutent même pas à ce stade de leur vie, car leur rivalité depuis l’enfance se poursuit à plein régime. The Big Three a été un club exclusif à l’exclusion même de proches comme Beth, Miguel et Toby, mais est-il possible que ce soit un club toxique qui blesse tous ses membres?

1 mouchoir (on adore qu’ils s’en soucient, mais allez!)

Ça semble ringard comme l’enfer

Une fois de plus, Jack était le super-héros romantique qui est entré et a sauvé la journée, mais cette fois, nous avons dû tirer un peu le rideau et révéler à quel point Rebecca joue un rôle dans cette personnalité. Elle a sacrifié son propre “truc new-yorkais” dans le but de le laisser être le leader avant de les faire perdre dans le Queens, et pourtant c’est Kevin qui a rendu hommage à Jack pour le réparer, tout réparer.

Et c’est ce qui s’est passé toutes ces années dans la maison Pearson, et même jusqu’à ce jour. Jack reste sur ce piédestal irréaliste, immortalisé en tant que saint depuis qu’il est mort aussi jeune que lui, tandis que Rebecca est l’être humain imparfait devant eux qui a vraiment tout réuni. Et elle l’a fait comme toutes les mères, sans se plaindre (surtout) et sans chercher toutes les distinctions et les éloges que Jack a reçus de ses enfants.

Il était le roi des grands gestes romantiques – comme une balade en calèche touristique dans le parc – et il était très bon avec sa famille, mais il avait aussi ses défauts. Et à son crédit, Rebecca garde toujours ceux-ci pour elle, permettant à ses enfants de déifier leur père à son détriment.

2 larmes (on aime toujours ses grands gestes)

C’est ce qui paie pour que maman reçoive les meilleurs soins

Autant Randall s’est fait le seul gardien de la vie, du bonheur et des soins de Rebecca pendant 20 ans, Kevin l’a frappé avec la dure vérité que c’est la carrière de Kevin – que nous voyons Randall rejeter à différentes étapes – qui la finance pour obtenir le meilleurs médecins et traitements. Et à ce point, il a simplement reporté à Randall, “Tu dois me faire confiance à ce sujet.”

Mais Kevin a commencé à faire quelque chose à travers son processus de récupération qui l’a changé de manière fondamentale. Il a commencé à voir, entendre et écouter les gens. Comme en témoigne Beth révélant qu’elle était au bord d’une panne dans le dernier épisode et que Randall ne l’avait pas vu (et elle avait peur de le lui dire), Randall n’est pas là. Il est trop dans sa tête, criblé d’anxiété et de problèmes de contrôle, pour vraiment voir Rebecca.

Nous sommes étonnés de la capacité de cette émission à transformer un peu ces personnages et à leur apporter une toute nouvelle lumière. Randall a été au cœur de cette émission et a toujours semblé le plus raisonnable et le plus pertinent. Mais peut-être qu’il contrôlait si bien depuis un lieu de compassion et d’amour que nous sommes tous tombés sous son charme et avons simplement cru qu’il savait ce qui était le mieux. Est ce qu’il?

2 larmes (nous aimons ce nouveau Kevin)

Je veux rattraper mes prochains moments

Rebecca s’est esquivée de la première pour aller au Met et regarder un tableau. Ce n’est que lorsque le premier flashback a été mis au point que nous avons finalement compris que c’était l’aboutissement de trois décennies de désir et d’attente et de dire qu’elle le ferait “la prochaine fois”. Toute sa vie, Rebecca a compromis ce qu’elle veut et ce dont elle a besoin pour ceux qu’elle aime. Et maintenant, elle se rend compte qu’elle manque de temps, encore moins «la prochaine fois».

Ce fut une révélation difficile et déchirante, mais étrangement stimulante en même temps. Ici, quand elle ne sait pas combien de temps elle aura cette qualité de vie, elle a décidé qu’il était temps de vivre. Il est temps de marcher sur les tapis rouges de la vie et peut-être, juste peut-être, d’être égoïste pour une fois dans sa vie. Et peut-être arrêter de se faire bousculer par ses enfants qui semblent toujours penser qu’ils savent ce qui est le mieux pour elle.

3 larmes (reine de yasss!)

J’ai eu la chance de sauver maman et tu l’as fait exploser

Il y a une obscurité à Randall qui se cache sous son besoin obsessionnel de tout contrôler. Il a jeté un coup d’œil sous les couvertures ce soir après que Kevin ait convenu avec Rebecca qu’elle n’avait pas à faire le traitement si elle ne le voulait pas. Plutôt que de reconnaître que Rebecca est une femme adulte qui peut prendre ses propres décisions, Randall préfère blâmer Kevin pour sa décision.

Il est même allé jusqu’à dire qu’elle n’était pas capable de prendre la bonne décision pour elle. Il ne voit toujours pas Rebecca comme une femme indépendante et adulte, tout comme il ne la voyait pas de cette façon quand Kevin essayait de la mettre en place avec Kirby. Ensuite, Kevin espérait peut-être trouver du bonheur pour Rebecca (et il aimait Kirby). Maintenant, il écoute sa mère. Randall n’est pas concerné non plus.

3 larmes (des discussions difficiles mènent à des vérités difficiles)

Tous les jours

Tout est arrivé à une clarté déchirante et déchirante lorsque Randall a demandé à Kevin s’il se demandait à quoi ressemblerait leur vie si Jack n’était pas mort. Kevin a répondu que non. Randall a dit qu’il y pensait tous les jours. Il se reproche également la mort de Jack, ce qui est à l’origine de sa relation avec Rebecca.

Probablement exacerbé par son anxiété sous-jacente, Randall a pris sur lui de prendre le contrôle total et la propriété de Rebecca et de sa vie comme si elle était une sorte de projet. Au lieu de cela, elle ressemble plus à une chance de pénitence ou de rédemption pour lui. Nulle part dans cela, cependant, elle n’est un être humain pleinement réalisé.

Randall pleure toujours la perte de Jack si fort et s’en blâme, qu’il est déterminé à sauver Rebecca – deux fois s’il le peut – pour compenser. Depuis, il est son protecteur et son gardien. Il n’est pas étonnant qu’il n’ait aucun respect pour la relation de Miguel ou Rebecca avec elle. Comment Miguel pourrait-il la sauver alors que c’est le travail de Randall. Pour Jack, peut-être.

4 larmes (un tel tourment pendant tant d’années)

La semaine prochaine, nous avons un aperçu du monde fantastique de Randall où Jack a survécu. D’une part, cela ressemble à une exploration très amusante d’un scénario «et si». D’un autre côté, nous savons que c’est une vision qui torture Randall au quotidien. Donc, plus c’est idyllique, plus c’est douloureux en même temps. Bien sûr, c’est une sorte de formule “This Is Us”, n’est-ce pas. Même les choses apparemment heureuses sont teintées de chagrin et de larmes.

Nous faisons le plein de tissus supplémentaires pour «This Is Us» de la semaine prochaine, mardi soir à 21 h. ET sur NBC.

