This is us Recap Saison 4, épisode 17: Randall choisit le côté obscur

L’avant-dernier épisode de “C’est nous” était le calme requis avant la tempête inévitable de la semaine prochaine, passé principalement dans la salle de thérapie de Randall où un stellaire Pamela Adlon l’a défié sur toutes ses conneries.

Mais Randall est un maître de la manipulation, désespéré de contrôler tout le monde et tout, donc apprendre à laisser aller ne sera pas résolu en une seule séance de thérapie, ou même dix. Et pourtant, nous avons passé une heure à l’enraciner pour qu’il ait une véritable percée alors même que nous applaudissions le travail incroyable des écrivains, ainsi que d’Adlon et Sterling K. Brown en donnant vie à tout cela.

“This Is Us” a été un champion de la thérapie et de la vulnérabilité masculine, avec Randall comme un phare qu’il est normal de vivre avec vos défauts, vos angoisses et vos problèmes profondément enracinés tout en étant un homme. Vous pouvez être vulnérable et émotif. Et vous pouvez aller en thérapie.

Encore mieux, à travers deux exercices fantastiques où Randall a présenté ses meilleurs et les pires scénarios pour ce qui aurait pu se produire si Jack avait survécu à l’incendie, ce fut la suite qui se révéla si remarquable. Les fantasmes eux-mêmes étaient très révélateurs en eux-mêmes, en particulier le second où Randall au moins semblait éloigné de sa séquence obstinée et de ce que refuser de pardonner à Rebecca pourrait faire de sa vie.

Mais c’était la réponse de son thérapeute à ces fantasmes, les séparant et lui montrant ce qu’il a dit à travers un objectif différent, le poussant à remettre en question certains de ces détails – comme pourquoi la première chose qui se produit dans chacun est que Rebecca admet qu’elle avait rencontré William et avait menti à ce sujet – qui a vraiment rassemblé l’épisode. Il avait même presque un petit arc bien rangé dessus jusqu’à ce que la révélation finale nous dévaste jusqu’à notre cœur.

Avant de passer aux moments, il vaut la peine de regarder ce deuxième fantasme. La première est trop de perfection pour avoir vraiment de la valeur, bien qu’il serait intéressant d’explorer si Randall le croit vraiment, croit vraiment que son agence est capable de créer une utopie pour lui et sa famille? C’est un orgueil bizarre qui est plus qu’un peu dérangeant.

Dans le second, cependant, nous avons remarqué que la vie de chacun était différente car il était incapable de pardonner le mensonge de Rebecca. Kate s’est retrouvée avec un homme différent beaucoup plus tôt dans la vie (Evan) et a eu deux enfants. Kevin est resté et a travaillé la construction avec Jack, épousant Sophie. À certains égards, leur vie s’est avérée beaucoup plus paisible.

Même Rebecca et Jack sont restés ensemble et ont réussi à surmonter la colère de Jack que Rebecca a gardée sur ce secret. C’est Randall qui s’est enfui des vrais liens avec les gens. Beth ne s’est jamais produite, et au lieu de cela, il est devenu un enseignant qui a couché avec ses TA et a jeté les souvenirs de William (et le livre de poésie) après les avoir reçus à la mort de William.

Donc, dans son pire scénario, Jack survivant est bon pour tous les membres de la famille, mais pour lui, et cela tient davantage au fait que sa survie a incité Rebecca à se rendre compte d’avoir rencontré William il y a toutes ces années et Randall ne pouvait pas lui pardonner pour deux. décennies. Est-ce une petite prise de conscience de sa fierté tenace et de ses problèmes de contrôle? Si oui, cela n’a pas duré longtemps!

Comme chaque semaine, nous allons souligner les moments les plus puissants de l’émission, en les marquant par le nombre de tissus que nous avons déchirés juste pour les regarder. Croyez-nous, ce sont des larmes heureuses d’angoisse.

Écoutez, nous allons être assez honnêtes avec vous. Nous sommes assez frustrés avec Randall pour le moment. Ce qu’il fait est injuste et égoïste et ce sera certainement la chose qui le déchirera, Kevin et lui. Et nous croyons absolument qu’il aura tort ici.

Kevin et Kate semblent rebondir de leurs fonds rocheux respectifs, s’installant et évoluant dans des directions plus positives en tant qu’individus. Randall, d’autre part, semble se diriger vers le sien. Combien pourrait-il perdre en cours de route? Et nous ne sommes pas sûrs d’être prêts pour ce voyage.

Votre vie a vraiment été définie par vos mères

Le Dr Leigh (Adlon) était une rock star dans cet épisode, analysant l’histoire de Randall et toutes ses fanfaronnades et ses bêtises pour vraiment aller à la racine de ses problèmes. Elle a même réussi à lui faire voir et à reconnaître que même s’il pensait qu’il s’agissait de perdre Jack et William, c’était plus qu’il n’était pas en paix avec la décision de Rebecca de garder William loin de lui pendant toutes ces années. Elle lui a refusé le temps passé avec un deuxième père après qu’il ait perdu le premier.

1 tissu (c’est une bonne thérapie)

Arrêtez d’être une bite pour votre maman

Même dans le fantasme d ‘”utopie”, Randall était prêt à garder cette rancune envers Rebecca, alors il connaît clairement les profondeurs dont il est capable. Il a fallu alors à la jeune Beth pour l’enlever, mais elle n’existait pas dans la chronologie la plus sombre pour l’arrêter. Elle existe dans la vraie chronologie, mais ses pouvoirs doivent décliner.

Nous allons considérer cela comme le mantra pour le reste de la saison et quel que soit le temps qu’il leur reste. Mommy issues est un euphémisme pour ce spectacle. Kevin et Kate ont dû travailler avec les leurs, et Randall a vraiment, vraiment besoin de travailler avec les siens.

2 mouchoirs (Beth est la meilleure chose qui soit arrivée à Randall, s’il la laisse faire)

Vous cherchez quelqu’un comme votre mère

Une autre observation intéressante du Dr Leigh, que Randall avait choisi une femme blanche d’âge moyen vers l’âge de Rebecca lorsque Jack est décédé en tant que thérapeute. Nous n’avons même jamais pensé qu’il pourrait y avoir du poids dans cette décision, mais elle commence à voir à travers lui et ses problèmes de mère – oui cliché -. Mais cette émission est apparemment entièrement consacrée aux problèmes des mères à la suite de la mort de Jack.

Pourquoi Randall devrait-il être différent? C’est un aperçu puissant de la façon dont sa relation avec Rebecca est dysfonctionnelle dans sa tête, car il n’est clairement pas confronté à sa trahison. La direction qu’il a prise dans ce moment a-ha et les révélations révélatrices de cette session sont vraiment déchirantes.

2 tissus (il se tient nu devant la puissance de la thérapie)

Parce que j’ai essayé avec William

Nous avons un aperçu de ce qui va arriver alors que Randall fait la différence entre perdre Jack – qu’il ne peut pas surmonter – et perdre William, qu’il semble avoir traité d’une manière un peu plus saine. Le monstre de contrôle en lui a pu accepter la mort de William parce qu’il avait choisi d’arrêter d’essayer, de laisser William mourir à sa manière. En d’autres termes, même en choisissant d’arrêter, Randall contrôlait cette situation. Et c’est ce qu’il ne peut pas lâcher.

3 tissus (nous n’avions aucune idée de la sinistre préfiguration)

Je suis très fier de toi

Randall reconnaissant à sa femme qu’il a des problèmes non résolus avec Rebecca aurait dû être un tournant dans sa santé mentale, et il se pourrait bien. Mais plutôt que de se tourner vers la lumière, il semble aller dans l’autre sens. Et Beth, qui est tout le cœur et l’amour et le soutien durs, n’avait aucune idée en ce moment.

Ce qui ressemblait à Randall qui vivait un moment authentique était vraiment qu’il se détournait encore plus de l’amour inconditionnel que Beth ha lui avait toujours donné alors qu’il sondait les profondeurs de ses capacités et trouvait de nouvelles stratégies pour manipuler et contrôler. Nos larmes sont venues après le fait alors que nous avons réalisé à quel point c’était une trahison entre Randall et sa femme.

3 mouchoirs (oh non Randall, qu’est-ce que tu fais?)

Je ne revitaliserai pas ce que ma mère m’a fait

Ce fut le tournant quand le tapis a été arraché et nous avons réalisé que Randall avait simplement remonté son mur et refusait de faire face à ce qui se passait. Même face à la réalité de ses problèmes et à la possibilité de réconcilier sa relation émotionnelle avec sa mère avant qu’elle ne puisse pas le faire, Randall ne peut même pas voir ce chemin. Une seule façon se trouve devant lui et c’est de cette façon que Randall obtient ce qu’il veut, le contrôle total de l’un (sur quatre) des parents qui lui reste.

Il reconnaît que perdre Rebecca le briserait complètement, mais plutôt que de réaliser que c’est quelque chose qu’il doit réparer parce qu’il est déraisonnable de penser que cela ne se produira pas un jour, Randall a plutôt décidé que la persistance de Rebecca pour sa santé mentale était simplement quelque chose qu’il pourrait contrôler, tout comme il a fait tout le reste de sa vie. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

3 tissus (vous le perdez, docteur)

J’ai été un bon fils, je ne t’ai jamais rien demandé

Mandy Moore était incroyable comme le visage à l’autre bout de cette mauvaise utilisation incroyablement puissante et manipulatrice et grossière de l’amour pour des raisons égoïstes. Randall se penche au point de la honte, de la culpabilité et de la manipulation pour convaincre Rebecca de renoncer à du temps avec sa famille – comme elle en profite en ce moment – afin qu’elle puisse rester existante pour sa santé mentale.

Le manque total de respect pour ses souhaits, son autonomie même, est épouvantable alors que Randall se glisse complètement dans une vilenie dégoûtante avec cette décision. Qu’il l’ait fait tard le soir avec la famille au lit prouve qu’il savait qu’il faisait quelque chose de méprisable. Il sait également que Beth ne le permettrait jamais, et il lui ment donc par omission de la même manière que Rebecca a fait à sa famille en gardant William secret pendant toutes ces années.

Randall est tellement au fond du terrier du lapin sur celui-ci qu’il est presque irrémédiable. C’est une chose de se soucier passionnément de ce que Rebecca s’améliore, mais ce n’est même pas de le faire pour elle, c’est de le faire pour lui. Il doit savoir qu’elle est vivante là-bas pour qu’il puisse avoir l’esprit tranquille.

Ce qu’elle veut n’a plus d’importance car il ne se soucie que de ce dont il a besoin. Sa maladie mentale gagne la bataille ici, au détriment de sa relation avec Rebecca et probablement Kevin, et peut-être toute la famille.

Le rocher qui pensait tenir sa famille ensemble est sur le point de le déchirer pour les raisons les plus égoïstes, et sans aucun égard pour eux en tant qu’êtres humains réels avec leurs propres pensées, sentiments et désirs. C’est honteux à regarder.

5 tissus (en colère contre le fils, brisé pour la mère)

La semaine prochaine amène la finale de la saison, intitulée “Strangers, Part 2.” C’est un titre de la première de la saison qui a présenté de nouveaux visages comme Cassidy, Malik et Jack (qui s’est avéré être le bébé de Kate et Toby grandi). Cela nous a offert une nouvelle perspective sur certains de nos personnages à travers ces nouveaux yeux, nous sommes donc ravis de voir ce que cette suite thématique à ce premier opus apporte.

“This Is Us” termine sa quatrième saison mardi soir à 21h. ET sur NBC.

