Thom Evans “ne s’attendait pas” à une romance avec Nicole Scherzinger après la rencontre du couple sur “The X Factor: Celebrity”.

L’ancienne star du rugby s’est associée à Nicole après avoir participé à “ The X Factor: Celebrity ”, dans lequel le chanteur des Pussycat Dolls faisait partie du jury et admet avoir été surpris par leur romance tourbillonnante.

Thom a dit OK! magazine: “Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que les choses se passent de cette façon, mais elle est tout simplement incroyable.”

L’ancien sportif de 34 ans pense que le couple fait fonctionner leur relation à distance et a révélé qu’il avait déjà rencontré la famille de Nicole.

Thom a expliqué: “Elle vit ici, donc je me partage entre les deux endroits en ce moment. J’habite à Surrey mais je visite autant que je peux. Je suis sortie pendant trois semaines à Noël. J’ai rencontré sa famille donc c’est été super! ”

Thom pense également qu’il a des opportunités de carrière à Los Angeles, en termes de mannequinat et de rugby.

Il a déclaré: “Certaines agences de mannequins ici ont manifesté un certain intérêt, donc je vais les voir. Il pourrait également y avoir quelques opportunités de rugby.

“Je suis en ville depuis trois semaines, donc j’ai beaucoup de temps pour travailler. Tout le monde que j’ai rencontré a été très accueillant – les choses se passent à Los Angeles. Nicole vit vraiment au centre, donc c’est pratique d’aller partout.”

Le couple a confirmé publiquement leur relation lors des Golden Globes du mois dernier après des mois de rumeurs d’amour.

La spéculation a suivi l’apparition de Thom sur le concours de chant, dans lequel il s’est produit dans le cadre du trio Try Star.

Un initié avait précédemment suggéré qu’il était «tombé amoureux» de Nicole.

La source a déclaré: “Thom est complètement du genre Nicole. Et pour sa part, Thom a été frappé dès le début – il a toujours dit que Nicole est l’une des plus belles femmes du monde. Et après des semaines de textos, Thom a finalement trouvé le courage de lui demander de sortir et l’emmener dîner. “

