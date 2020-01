Thomas Markle a “ pleuré ” lorsque le prince Charles a accompagné Meghan dans l’allée

2020-01-23 09:30:05

Thomas Markle a admis qu’il était aux larmes alors que le prince Charles accompagnait la duchesse Meghan dans l’allée le jour de son mariage.

La directrice de l’éclairage à la retraite n’a pas pu se rendre aux États-Unis pour être avec l’ancienne star de ‘Suits’ lorsqu’elle a épousé le prince Harry en mai 2018 parce qu’il venait de subir une chirurgie cardiaque et bien qu’il soit “reconnaissant” que le père du marié soit intervenu pour prendre sur son rôle dans les procédures, il n’oubliera jamais à quel point il se sentait dévasté de ne pas être là.

S’exprimant dans le nouveau documentaire sensationnel de la chaîne 5 «Thomas Markle: Mon histoire», il a déclaré: «Ma fille était belle. J’aurais aimé pouvoir être là avec elle. J’étais certainement reconnaissant que Charles soit là.

“J’avoue que j’ai un peu pleuré à ce sujet. À ce jour, je ne peux pas oublier ce moment.”

Thomas – qui n’a pas vu sa fille depuis son mariage et n’a toujours pas rencontré son petit-fils de huit mois Archie ou son gendre – a également dénoncé Harry et a insisté sur le fait qu’il n’avait “pas le droit d’être aussi sensible”. “car il a fait valoir que toutes les parties devraient se reconnecter.

Il a expliqué: “Pour eux, je n’existe pas et maintenant Harry, qu’il s’en rende compte ou non, fait partie de ma famille et je fais partie de la sienne.

“Nous devrions parler. Il n’a plus 12 ans – il n’a pas le droit d’être aussi sensible.”

Thomas ne s’inquiète plus de la réaction du couple à l’idée qu’il en parle publiquement car il sent qu’ils lui “doivent”.

Il a dit: “À ce stade, ils me doivent. La famille royale me doit. Harry me doit, Meghan me doit. Ce que j’ai vécu, je devrais être récompensé.

«Ma fille m’a dit que lorsque j’aurai atteint ma dernière année, elle s’occupera de moi. Je suis dans ma dernière année maintenant – il est temps de m’occuper de papa.»

Et Thomas ne s’attend pas à revoir sa fille ou sa famille.

Il a admis: “La dernière fois qu’ils pourraient me voir est en train de tomber dans le sol. Je ne pense pas qu’à ce stade, ils soient ravis de me voir ou veulent me parler.”

