Thomas Markle accuse injustement Meghan Markle d’avoir jeté toute sa famille

Meghan, le drame familial de la duchesse de Sussex, se poursuit depuis avant son mariage avec le prince Harry. Depuis que son demi-frère et sa sœur ont exprimé leur déception de ne pas recevoir d’invitations au mariage de Meghan et du prince Harry, les fans du monde entier sont bien conscients de la situation délicate à laquelle elle fait face à ce jour.

Comme nous le savons, le père de Meghan, Thomas Markle, avait initialement prévu de se rendre en Angleterre pour accompagner sa fille dans l’allée. Mais ensuite, des photos de paparazzi et des problèmes de santé l’ont fait reculer à la dernière seconde.

Depuis lors, Meghan a été éloignée de presque tous les membres de sa famille, à l’exception de sa mère, Doria Ragland. Cela n’a pas empêché la famille Markle d’exprimer ses opinions sur Meghan et le prince Harry au cours des dernières années.

La demi-sœur et le père de Meghan, en particulier, ont été extrêmement francs sur tant de questions concernant le couple royal. Depuis l’annonce surprenante du départ du prince Harry et de Meghan en tant que «membres de la famille royale», Thomas Markle a injustement accusé Meghan d’avoir jeté toute sa famille.

Le point de vue de Thomas Markle sur Megxit

Presque immédiatement après que Meghan et le prince Harry aient annoncé leur décision de se retirer en tant que membres de la famille royale, Thomas Markle a fait une déclaration sur ce qu’il ressentait.

Alors, qu’avait à dire le père éloigné de Meghan? Eh bien, il a dit que leur démission était «embarrassante» et qu’ils avaient blessé tant de gens autour d’eux. Markle a également expliqué comment il pensait que Meghan aurait dû savoir dans quoi elle s’embarquait en épousant le petit-fils de la reine et que le départ du couple de l’Angleterre n’était pas la bonne décision.

Bien que rien n’empêche Markle de parler ouvertement de ce qu’il ressent, il semble assez injuste qu’il soit si opiniâtre au sujet d’une situation dans laquelle il n’est pas personnellement impliqué. Étant donné qu’il est séparé de sa fille et n’a pas de relation avec Harry non plus, il n’est pas exactement pertinent pour leur décision.

La relation de Meghan avec son père

Dire que Meghan et son père ont eu une relation compliquée est un énorme euphémisme. Selon Good Housekeeping, Markle vit au Mexique depuis quelques années.

Jusqu’à la veille du mariage royal, il semble avoir eu une assez bonne relation avec Meghan. Tout le monde a été assez surpris lorsque Markle a renoncé à aller au mariage, et lui et Meghan ne se sont plus parlés depuis.

À un moment donné, Markle est même allé jusqu’à divulguer les détails d’une lettre personnelle que Meghan lui avait écrite, et il a également fait plus que sa juste part d’entretiens. Il ne fait aucun doute que Meghan et le prince Harry sont profondément blessés.

La triste réalité est que Markle est non seulement séparé de sa fille, mais n’a jamais rencontré son gendre ou petit-fils, Archie Harrison.

Thomas Markle accuse injustement Meghan d’avoir jeté toute sa famille

Cela fait quelques mois que Meghan et le prince Harry ont annoncé leur départ de la famille royale et Markle a profité de l’occasion pour parler aux médias plus d’une fois.

Alors, que dit-il maintenant? Eh bien, il semble que le père de Meghan l’accuse de vider non seulement lui mais toute la famille, y compris sa mère, et même la famille royale.

Bien qu’il ne soit pas entré dans les détails de tout ce qui peut s’être passé entre lui et Meghan, il a souligné le fait qu’elle avait coupé à peu près tout le monde, et il dit à quel point il est bouleversé. Markle a poursuivi en disant que Meghan et le prince Harry étaient irrespectueux envers tant de membres de la famille différents.