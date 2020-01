Thomas Markle accuse Meghan d’avoir «déprécié» la famille royale

2020-01-19 07:30:05

Selon Thomas Markle, sa fille a déprécié la famille royale.

Le directeur de la photographie, âgé de 75 ans, a parlé de la décision de Meghan Markle et du prince Harry de démissionner en tant que membres de la famille royale, affirmant que le couple aimé “se transformait en âmes perdues”.

S’adressant à Channel 5 dans un nouveau documentaire télévisé, il a expliqué: “Ils le tournent [the royal family] dans un Walmart avec une couronne. ”

Thomas a décrit la famille royale comme “l’une des plus grandes institutions à vie longue de tous les temps”.

Cependant, il a accusé sa fille et le prince Harry – qui sont les parents de son fils Archie, âgé de huit mois – d’avoir fait paraître l’institution royale “minable”.

Dans le nouveau documentaire, intitulé ‘Thomas Markle: My Story’, il dit: “Quand ils se sont mariés, ils ont pris une obligation, et l’obligation est de faire partie de la famille royale et de représenter la famille royale. Et ce serait stupide pour pas à eux.

“C’est l’une des plus grandes institutions à vie longue de tous les temps. Ils la détruisent, la déprécient, la rendent minable … ils ne devraient pas faire ça.”

Thomas a également affirmé que sa fille lui avait tourné le dos au “rêve de chaque fille” en décidant de prendre ses distances avec la famille royale.

Il a dit: “Avec Meghan et Harry se séparant de la famille royale … c’est décevant car elle a en fait le rêve de toutes les filles.

“Chaque jeune fille veut devenir une princesse et elle l’a obtenu et maintenant elle le jette … on dirait qu’elle le jette pour de l’argent.”

Et parlant en référence à leur maison rénovée, Frogmore Cottage près du château de Windsor, Thomas a ajouté: “Apparemment, 3 millions de dollars et une maison de 26 pièces ne leur suffisent pas … c’est un peu gênant pour moi.”

Harry et Meghan – mariés depuis mai 2018 – ont accepté de renoncer à leur financement public et de rembourser le coût des travaux de rénovation de leur maison.

