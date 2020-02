Thomas Markle dénonce le duc et la duchesse de Sussex pour avoir insulté la reine Elizabeth

2020-02-26 09:30:06

Thomas Markle a critiqué sa fille, la duchesse de Sussex, et son mari, le prince Harry, pour avoir “insulté” la reine Elizabeth avec leur récente déclaration.

Thomas Markle a critiqué sa fille, la duchesse de Sussex, et son mari, le prince Harry, pour avoir “insulté” la reine Elizabeth.

La directrice de l’éclairage à la retraite, âgée de 75 ans – qui a été séparée de l’ancienne actrice depuis son mariage avec Harry en mai 2018 – est très “bouleversée” par le couple à la suite de leur déclaration publique qui semblait avoir frappé la grand-mère du prince et la famille royale quand ils ont confirmé qu’ils n’utiliseraient pas Sussex Royal dans leur image de marque.

Thomas a déclaré à TMZ: “Je suis très en colère contre Meghan et Harry en ce moment. Je ne pense pas qu’ils aient le droit d’utiliser le mot Royal.

“Je ne pense pas qu’ils aient le droit de parler à la reine de la façon dont ils lui ont parlé, je pense que c’est une insulte à la reine et au peuple britannique.”

Et Thomas a affirmé que sa fille – dont la mère, Doria Ragland, était sa seule parente à son mariage – avait des antécédents de «dumping» ceux qui l’entouraient.

Il a ajouté: “Ma fille m’a jeté un jour avant de se marier, elle a jeté ma famille, elle a jeté la famille de Doria, elle a jeté toutes les familles et maintenant elle jette la famille britannique.”

Thomas s’est exprimé quelques jours après que le couple – qui a ensemble son fils de neuf mois, Archie – a publié une déclaration confirmant qu’il n’utiliserait pas “ Royal ” dans sa marque.

Ils ont déclaré: “Comme le duc et la duchesse ne seront plus considérés comme des membres à temps plein de la famille royale, il a été convenu que l’utilisation du mot” royal “devrait être réexaminée en ce qui concerne les organisations qui leur sont associées dans ce nouveau regard …

“Bien qu’il n’y ait aucune juridiction de la part de la monarchie ou du Cabinet Office sur l’utilisation du mot” Royal “à l’étranger, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser” Sussex Royal “ni aucune itération du mot” Royal “dans aucun territoire (au Royaume-Uni ou ailleurs) lorsque la transition aura lieu au printemps 2020. ”

Ils ont également affirmé que leur nouveau poste était en cours de “réexamen”, tandis que d’autres membres de la famille royale avaient été autorisés à travailler sans qu’aucune condition ne soit imposée.

Ils ont déclaré: “La préférence du duc et de la duchesse de Sussex était de continuer à représenter et à soutenir Sa Majesté la Reine, quoique à un titre plus limité, sans tirer parti de la subvention souveraine.

“Bien qu’il existe un précédent pour que d’autres membres titulaires de la famille royale cherchent un emploi à l’extérieur de l’institution, pour le duc et la duchesse de Sussex, une période d’examen de 12 mois a été mise en place.

“Selon l’accord, le duc et la duchesse de Sussex comprennent qu’ils sont tenus de se retirer des fonctions royales et de ne pas assumer de fonctions de représentant au nom de Sa Majesté la Reine.”

Mots clés: Thomas Markle, Duchesse de Sussex, Dukle of Sussex, Prince Harry, Queen Elizabeth

Retour au flux

.