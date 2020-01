Thomas Markle ne pense pas qu’il reverra la duchesse Meghan

2020-01-22 09:30:03

Thomas Markle ne pense pas qu’il reverra sa fille séparée Meghan, la duchesse de Sussex.

Le directeur de l’éclairage à la retraite n’a pas eu de contact avec l’ancienne actrice de ‘Suits’ depuis avant qu’elle épouse le prince Harry – le père de son fils de huit mois, Archie – il y a près de deux ans et il ne pense pas que cela changera jusqu’à ce qu’il est “descendu dans le sol”.

Il a dit: “Je ne pense pas à ce stade qu’ils soient ravis de me voir ou qu’ils veulent me parler. La dernière fois qu’ils pourraient me voir est en train de tomber dans le sol.”

Thomas, 75 ans, affirme avoir envoyé des lettres et des SMS au couple qui sont restés sans réponse et il n’a découvert qu’ils attendaient un bébé qu’après avoir entendu un bulletin d’information.

S’exprimant sur le documentaire de la chaîne 5 “Thomas Markle: My Story” – qui sera diffusé mercredi à 21 heures (22.01.20) – il a déclaré: “J’étais assis dans ma voiture en attendant de traverser la frontière et j’ai entendu la bonne nouvelle de la famille royale. c’est que Meghan est enceinte.

“Ce qui est presque une blague quand tu dis aux gens, eh bien tu l’as entendu à la radio. Voici ma fille, qui parle de mon petit-fils. Elle va avoir un petit-fils qui est à moi.

“Je n’en entends pas parler au téléphone, j’en entends parler à la radio.”

Meghan et Harry ont récemment annoncé qu’ils se retiraient de la vie royale et Thomas a critiqué la décision comme “embarrassante”.

Il a dit: “Ils le tournent [the Royal Family] dans un Walmart avec une couronne.

“Chaque jeune fille veut devenir une princesse et elle l’a obtenu et maintenant elle le jette … on dirait qu’elle le jette pour de l’argent.

“Apparemment, 3 millions de dollars et une maison de 26 pièces ne leur suffit pas … c’est un peu gênant pour moi.”

Thomas a ensuite accusé sa fille et son gendre de dire des “choses trash” à son sujet et a admis qu’il ne se souciait plus de ce qu’ils pensaient de lui parler.

Il a dit: “Je m’en fiche. À ce stade, ils me doivent. Les Royals me doivent. Harry me doit, Meghan me doit. Ce que j’ai vécu, je devrais être récompensé. Ma fille m’a dit cela quand je atteindre mes dernières années, elle va prendre soin de moi. Je suis dans mes dernières années maintenant, il est temps de s’occuper de papa. “

