Thomas Ravenel de ‘Southern Charm’ insiste sur le fait qu’il n’est pas de retour avec Kathryn Dennis (et a ce boeuf avec les producteurs)

Malgré les rumeurs d’une réconciliation, Thomas Ravenel de Southern Charm n’est pas de retour avec Kathryn Dennis. Ravenel et Dennis ont essentiellement cassé Internet lorsque Dennis a publié des photos avec Ravenel lors d’un événement public.

Whitney Sudler-Smith, Landon Clements, Cameran Eubanks, Thomas Ravenel | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Ravenel et Dennis avaient l’air heureux ensemble, posant pour des photos avec des amis. Le moulin à rumeurs a été allumé en feu alors que les fans spéculaient que le couple s’était réuni, cependant, Ravenel insiste sur le fait qu’ils vont principalement à des événements ensemble pour le bien de leurs deux enfants. Un fan a demandé à bout portant si Ravenel et Dennis sortaient ensemble. “Non, nous faisons des choses ensemble parce que ça rend les enfants très heureux de nous voir s’entendre. Et dans ce domaine, nos intérêts sont parfaitement alignés. »

Dennis a soutenu la remarque de Ravenel selon laquelle le couple ne sortait pas ensemble. “Lol nous sommes juste des amis”, a-t-elle fait remarquer sur son post Instagram lorsqu’un fan s’est enquis. Bien que le buzz du couple soit retombé, Ravenel a un autre os à choisir avec Bravo et cela a tout à voir avec ses fameux discours de «paroles de sagesse».

Ravenel dit que ses discours ont reçu une lourde modification

Ravenel aimait organiser de grands dîners de distribution et prononcer ses «merveilleux mots de sagesse» lorsqu’il était sur Southern Charm. En tant que l’un des membres les plus âgés de la distribution, Ravenel se considérait comme un mentor pour les jeunes individus de la série. Une fois que tout le monde est arrivé chez lui, Ravenel versait un verre (ou plusieurs verres) et séparait chaque acteur, un par un, partageant les défauts qu’il avait observés chez chaque personne.

Andy Cohen, Thomas Ravenel | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Il a récemment affirmé que ces discours avaient fait l’objet d’une révision lourde et ne représentaient pas vraiment son intention. “Étant donné que mes discours” Wonderful Words of Wisdom “ont été principalement édités dans les saisons 1 et 3, je vais les diffuser sur IG en même temps que les premiers ministres de la saison 7. Mot pour mot. Mot pour mot », a-t-il tweeté.

Ravenel a dit aux fans de “Soyez prêts à être” merveilleusement “divertis!” Il a ajouté: “Les discours ont été tranchés et découpés en quelque chose de méconnaissable. Mon intention était bonne, c’est pourquoi les discours ont été pour la plupart coupés. »

Il a également dit que c’était la seule façon pour lui de revenir au spectacle

Non pas que Bravo le demande, mais que faudrait-il pour que Ravenel revienne à Southern Charm? Certains fans veulent qu’il revienne et il a plaisanté sur ce qu’il faudrait. “Si j’avais un contrôle éditorial complet et que je recevais plus d’un million de dollars par épisode, j’y songerais”, a-t-il commenté.

Craig Conover, Thomas Ravenel, Landon Clements, Cameran Eubanks, Shepard Rose, Kathryn Calhoun Dennis, Austen Kroll | Rebecca Miller / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Bien qu’il ait répondu à la question, la plupart du temps, un fan voulait obtenir la confirmation qu’il n’y avait aucun moyen de revenir. “Alors … .. jamais?”, Se demanda le fan. Ravenel a répondu: “C’est le calendrier provisoire pour l’instant …” Ravenel aurait été licencié de l’émission après que des allégations d’agression sexuelle aient fait surface.

Le dîner «paroles de sagesse» de la saison 3 a failli tomber. Ravenel a attaqué verbalement chaque acteur assis autour de la table jusqu’à ce que Shep Rose le rende à Ravenel. “C’est ta faute plus que quiconque”, a souligné Rose. Mais Ravenel répliqua: «Combien d’argent ta maman te donne-t-elle?» Rose se leva de table pour dire à Ravenel: «Tu es moins que moi.» Les invités ont fui quand Ravenel a commencé à expulser tout le monde de sa maison, à commencer par Cameran Eubanks .