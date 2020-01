TI présente des excuses aux filles à la suite de la mort de Kobe Bryant

T.I. réfléchit à sa famille à la suite de Kobe Bryant’s mort tragique.

Suite à l’annonce de la légende de la NBA, sa fille Gianna et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère dimanche matin, le rappeur s’est rendu sur Instagram pour partager ses réflexions, écrivant: “C’est douloureusement douloureux d’entendre cela. L’homme est trop petit. vos enfants et votre famille et vivez chaque jour comme votre dernier. “

Ses propres mots ont sonné vrai pour le chanteur “Live your Life”, car il est revenu sur les réseaux sociaux peu de temps après pour publier des messages doux dédiés à ses filles Zonnique et Deyjah.

“Je vous aime les filles plus que mon vocabulaire ne me permettra d’exprimer”, a expliqué le jeune homme de 39 ans aux côtés d’un album photo de lui et de ses deux filles. “Vous avez tellement grandi sous mes yeux et vous êtes devenue de jeunes femmes indépendantes fortes, brillamment opiniâtres. Je suis si fière de vous deux et je vous aime sans fin, plus que vous ne le saurez jamais.”

T.I. – née Clifford Harris – leur a ensuite présenté des excuses sincères.

“S’il vous plaît, pardonnez-moi pour toutes les imperfections qui causent des malentendus entre nous … Vous voyez, la vie peut nous jeter des boules de courbe et nous faire parfois de très mauvaises mains”, a-t-il expliqué, ajoutant: “Mais rassurez-vous, vous ne trouverez JAMAIS vous dans un endroit trop haut ou trop bas pour que je sois là pour vous attraper lorsque vous tombez. Je ne peux pas laisser passer une seconde sans vous en informer pendant que nous sommes encore ici dans cette vie ensemble …. Vous avez TOUT MON AMOUR POUR TOUTE MA VIE … ET APRÈS‼ ️ “

Le message émotionnel survient des mois après T.I. a reçu un jeu pour en disant il a emmené sa fille Deyjah chez le gynécologue afin de vérifier qu’elle était encore vierge. Il plus tard clarifié ses commentaires sur “Red Table Talk” avec Jada Pickett.

Pendant ce temps, la star du hip hop a également partagé des messages d’amour pour ses fils et sa femme sur son Instagram.

“Indépendamment de nos divergences et de nos malentendus, faites confiance et croyez que je ferai tout et tout ce qui est possible pour vous aider à perfectionner vos cadeaux”, a-t-il écrit pour ses quatre garçons.

Quant à Tameka “Tiny” Harris, il a jailli, “Je vous aime Mme H. Imperfections, malentendus et tout … nous avons partagé la plupart des moments les plus heureux de notre vie ensemble. Vous me donnez mille choix et je Je vous choisis à chaque fois. Je ne pouvais pas imaginer vivre dans un monde sans vous … ou vous laisser avec les enfants vivre sans moi. Je suis déterminé à vous rendre heureux par tous les moyens nécessaires … AIMEZ-LE OU PAS !!! Aimer, chérir, protéger, fournir, et quoi que ce soit d’autre qu’il faut … “

