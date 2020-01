Tia Carrere décompose son voyage de ‘Sex Symbol’ des années 90 à ‘Ballsy Broad’ dans AJ and the Queen

Avec ses chemisiers à gros seins, son attitude sans prisonnier et sa facilité avec une arme à feu Netflix “AJ et la Reine”, il est difficile de croire que cela fait plus de 25 ans Tia Carrere’s transformer en méchante fille Juno Skinner dans “True Lies”.

Regardant autant le badass à 53 ans qu’à l’époque, Carrere joue le fleuret pour RuPaul’s Ruby Red dans l’émission, à propos d’une baisse de sa chance drag queen dont les problèmes d’argent sont dus, en partie, au fantastique nom de Lady Danger.

Parler avec TooFab, Carrere a appelé le rôle “le cadeau de ma carrière”, une carrière même qu’elle reconnaît a traversé pas mal de phases depuis qu’elle a obtenu sa grande pause sur “General Hospital” au milieu des années 80. Cette course a été suivie par les films classiques de “Wayne’s World”, le blockbuster de James Cameron susmentionné, l’émission de télévision “Tomb Raider” -que “Relic Hunter” et la franchise “Lilo & Stitch”, tout en travaillant sur la musique – qu’elle a a remporté les Grammy Awards en 2009 et 2011 – et a été chef de troupe de scouts!

Ouais, elle est partout.

“C’était le cadeau de ma carrière, car c’était juste une partie qui me rencontrait là où je suis”, a déclaré Carrere à TooFab. “C’est comme si Lady Danger n’en avait rien à foutre et j’ai été en quelque sorte d’humeur au cours des dernières années, tout comme j’en ai apporté, une boule pleine de boules. J’ai toujours voulu grandir pour être large et c’est ce que J’y suis. “

Notant que sa carrière “a été une tapisserie de différentes aventures”, Carrere a également expliqué comment les rôles qui lui étaient proposés ou joués au fil des ans ont commencé à changer à mesure qu’elle grandissait.

“J’étais l’ingénieuse sex-symbol et puis vous traversez cette période où vous n’êtes pas assez vieux pour être la maman – ce qui est assez drôle parce que cela correspondait à moi en tant que maman, en tant que chef de troupe de Girl Scout , Membre de la PTA, collecteur de fonds et partant en camping “, a-t-elle expliqué. “Et puis maintenant, pour avoir ce genre de désordre chaud d’une maman, je suis une grand-mère folle là-dedans, ce qui est hilarant. J’adore ça, j’adore!”

Le spectacle a une distribution très diversifiée, dirigée par une drag queen noire. En plus de Ru et Carrere, les principaux joueurs incluent une fille de 11 ans, le studieux Josh Segarra – qui est d’origine portoricaine – et Michael-Leon Wooley, qui joue une autre drag queen noire qui est également aveugle.

“Je pense que c’est beaucoup plus inclusif”, a déclaré Carrere à propos de la façon dont elle voit Hollywood aujourd’hui, saluant “la diversité de la sexualité, de l’ethnicité et de la forme”. Elle a ajouté que dans le courant de la journée, les actrices qui ne “ressemblaient pas à un acteur de feuilleton” se faisaient simplement dire: “Chérie, n’y va même pas [to that audition], parce que vous n’avez aucune chance d’obtenir un emploi. “

“Je suis vraiment très heureuse que nous l’ayons ouverte et que vous voyez plus de la vie réelle reflétée dans ces différentes plateformes maintenant”, a-t-elle poursuivi.

“Je sais que quand je suis entré dans l’entreprise, il n’y avait personne qui me ressemblait, c’est sûr. Et puis j’étais sur ‘General Hospital’, nous étions l’intrigue asiatique, dans le couloir asiatique et je n’ai jamais eu de relation interraciale sur télévision de jour, nous avons donc parcouru un long chemin bébé! “

Avec toute la saison 1 de “AJ and the Queen” déjà diffusée, Carrere a dit qu’elle “espérait et priait pour la saison 2”, promettant que Lady Danger avait encore un peu de “peau dans le jeu” si le spectacle devait continuer. Elle a également taquiné de nouvelles musiques à l’horizon, ajoutant qu’elle “prépare un nouvel acte pour sortir et chanter en direct”.

“AJ and the Queen” est maintenant disponible sur Netflix.

