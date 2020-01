Tia Carrere est totalement déprimée pour un troisième film du monde de Wayne

“Wayne’s World 3”? Nous n’en sommes pas dignes.

Tia Carrere a révélé qu’elle est toujours prête à basculer dans une interview avec TooFab, expliquant comment elle aimerait revenir au rôle de Cassandra Wong toutes ces années plus tard.

Carrere a joué Cassandra dans les deux films, qui ont été séparés de la populaire “Saturday Night Live” croquis avec Mike Myers et Dana Carvey. Cela fait 26 ans que le deuxième opus a chuté en décembre 1993, une suite qui ne représentait qu’une petite fraction du grand box-office du film original.

“J’adorerais le faire, tu plaisantes?” s’est-elle exclamée lorsqu’on lui a demandé un redémarrage potentiel. Et, oui, elle a même quelques battements de caractère en tête pour Cassandra. “Ce serait un peu drôle, puisque j’ai 2 Grammys de ma musique hawaïenne, ils devraient aller au showroom du Hilton Hawaiian Village à Hawaï et je suis comme dans mon muumuu, ‘Allez Cassandra, tu dois du rock! “, a-t-elle expliqué. “Et je l’enlève et je porte une robe en dentelle rouge et ils m’ont mis une guitare et nous allons juste prendre l’avion.”

Pas n’importe quelle robe rouge non plus, mais la robe rouge qu’elle a bercée dans le film de 1992. Selon Carrere, elle l’a toujours dans son placard et c’est un look qu’elle “travaille à réintégrer!”

“Wayne! Nous avons un script à faire,” s’exclama-t-elle, “Mettez-le dans l’univers.”

Un autre film dont nous voulions toujours une suite mais que nous n’avons jamais eu était “True Lies”, dans lequel l’actrice était la méchante Juno Skinner. En réfléchissant à ce projet, Carrere l’a appelé “un film étonnant à faire partie”.

Elle a expliqué que la scène de tango avec Arnold Schwarzenegger a pris des mois de formation et a déclaré qu’elle ne s’était “jamais sentie plus glamour” qu’elle ne l’avait fait en filmant ce moment mémorable. Malgré ses 26 ans, Carrere pense que le film tient toujours aujourd’hui, grâce à “l’œil méticuleux” du réalisateur James Cameron et à un mélange parfait d’humour et d’espionnage.

L’actrice a également appelé son film Disney “Lilo & Stitch” intemporel, mais ne savait pas si la Mouse House devrait essayer de le transformer en un autre remake d’action en direct. “Je ne sais pas, c’est difficile à faire”, a-t-elle dit en plaisantant, “tant que je n’ai pas à faire de la scène de surf!”

Vous pouvez attraper Carrere sur “AJ et la Reine” de Netflix, en streaming maintenant.