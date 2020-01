Tiffany Haddish: La «parole de Dieu» est le «meilleur cadeau»

2020-01-17 19:00:05

Tiffany Haddish pense que la “parole de Dieu” est le “meilleur cadeau” que vous pouvez offrir à quelqu’un, car elle dit que partager vos “croyances” avec quelqu’un est une “bénédiction”.

Tiffany Haddish pense que la “parole de Dieu” est le “meilleur cadeau” que vous puissiez offrir à quelqu’un.

L’actrice de 40 ans a reçu une Bible avec une croix en diamant sur la couverture de la mère de Beyoncé et Solange Knowles Tina Knowles Lawson lors de sa mitzvah de chauve-souris d’anniversaire le mois dernier, qu’elle a organisée pour célébrer son spécial Netflix ‘Tiffany Haddish: Black Mitzvah ‘.

Et bien que Tiffany soit juive, elle a quand même apprécié le cadeau qu’elle a reçu, car elle dit que partager ses «croyances» avec quelqu’un est une «bénédiction».

Elle a expliqué au magazine Us Weekly: “Maintenant, c’était une bénédiction. Je pense que c’est l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez jamais faire à quelqu’un est la parole de Dieu.

“J’ai l’impression que c’est super spécial et super important. Je m’en fiche que ce soit une Bible du roi James, une Torah, [or] un Coran – lorsque vous partagez vos croyances avec quelqu’un, je pense que c’est le meilleur cadeau que vous puissiez jamais offrir à quelqu’un parce que cela lui donne compréhension et clarté. ”

L’émission spéciale Netflix de Tiffany a été diffusée sur le service de streaming pour marquer son 40e anniversaire le 3 décembre, et la star – dont le père était un réfugié juif d’Érythrée alors que sa mère était un témoin américain de Jéhovah – a déclaré avant la libération qu’elle voulait “honorer” son héritage avec le spectacle.

Elle a dit: dans une vidéo partagée sur Instagram: “Qu’est-ce que tu veux dire, tu es noir et tu fais une bat mitzvah, Tiffany?” Eh bien, je ne sais pas si vous savez tout de moi, mais je suis juif, je suis juif par ADN.

“Et à cause de mon père, je veux l’honorer et nos ancêtres, et je veux faire quelque chose qui représente la croissance et la maturité. Et je veux enseigner. C’est ce que j’ai été mis sur cette planète à faire, c’est enseigner, et Le judaïsme, c’est tout ça!

“C’est ma mitsva noire, bébé! Elle a grandi et elle est prête!”

Pendant ce temps, la star de ‘Night School’ a récemment révélé qu’elle apprenait l’hébreu avant sa cérémonie de bat mitzvah.

Elle a dit: “Je vais lire la Torah et tout.”

Mots clés: Tiffany Haddish, Beyonce, Solange Knowles, Tina Knowles Lawson

Retour au flux

.