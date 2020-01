Tiffany Haddish veut cuisiner pour “ Hungry ” Angelina Jolie et parle du plus étrange Dick Pic sur la WWHL

Tiffany Haddish apparaissant sur “Regardez ce qui se passe en direct” avec sa co-star “Like a Boss” Salma Hayek est une recette pour l’or de la comédie.

Les actrices ont discuté avec l’animateur Andy Cohen jeudi soir de tout ce qui était “le plus éclairé” au Globes dorés à la façon dont “Black Mitzvah” de Haddish est allé à des photos de bite bizarres et même à une soirée de filles potentielles avec la co-star de Hayek “Eternals”, Angelina Jolie.

Voici tous les moments incontournables de leur rencontre avec le patron de Bravo:

Tiffany veut nourrir Angelina “ affamée ”

Lorsqu’un appelant a demandé à Salma ce qu’il y avait de mieux et de pire à travailler avec Angelina, elle ne pouvait pas dire assez de bonnes choses à son sujet. “Je l’aime. Je l’aime absolument, absolument”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était “un peu” timide avec Jolie au début. “Quelque chose s’est produit et nous travaillons très bien ensemble en tant qu’actrices”, a-t-elle ajouté. “Elle est incroyablement talentueuse, et j’ai appris beaucoup de choses sur elle parce qu’elle n’est pas seulement là-bas, elle est plutôt privée. Je suis vraiment impressionnée par elle en tant que mère, en particulier.”

Interrompant, Tiffany a demandé si Salma “lui ferait savoir que j’aimerais lui préparer un repas?” Hayek a rassuré Haddish que Jolie “l’aimerait”.

“Je l’ai rencontrée auparavant, et j’ai dit: ‘Nous devrions passer du temps'”, a déclaré Tiffany, répétant, “J’adorerais cuisiner pour elle.”

“Je suis loin d’être lesbienne, mais si je devais l’être, c’est probablement la voie que j’irais”, a-t-elle ajouté.

Salma semblait très d’accord avec le plan, promettant même d’organiser une soirée entre filles. “Nous devrions tous passer du temps”, a répondu Tiffany. “Je veux aussi cuisiner pour elle parce que j’ai l’impression qu’elle a faim.”

Tout le monde rit, alors que Cohen interrogeait Haddish sur ses compétences en cuisine. “Je suis un excellent cuisinier!” elle a juré, ce que Hayek a corroboré.

Golden Globes After Parties

Un appelant a demandé aux deux dames quelle célébrité était «la plus éclairée» aux Golden Globes de dimanche.

“Le plus éclairé?” Demanda adorablement Hayek, avant de répondre à sa propre question. “Oh, ivre!” Haddish réfléchit une demi-seconde avant de se sortir. “Je dirais que c’est moi!” dit-elle. “Je n’étais même pas ivre du tout. J’avais fumé de l’herbe avec Snoop Dogg, donc c’est ce qui m’a fait m’ouvrir. “Elle a dit qu’elle” avait fait comme quatre soirées – j’étais comme un cafard, je n’arrêtais pas de monter “et a demandé à chaque DJ d’accrocher le micro. Le dernier à la soirée Netflix a finalement laissé elle, et c’est là qu’elle a terminé sa nuit.

Mais Salma n’a pas forcément passé un bon moment. “Ce que j’ai fait, c’est que je suis allée à la première nourriture disponible. Comme, la fête la plus proche pour que je puisse frapper le buffet”, a-t-elle expliqué, confirmant qu’elle était allée à la fête amazonienne. “Je suis allé, j’ai mangé, ils ont essayé de me renvoyer. Ils ont dit: ‘Ne pas manger [from] le buffet! Et j’ai dit: ‘Ouais, va chercher la police parce que je suis [hungry]! ‘ J’ai fini mon assiette, puis j’ai commencé à faire la fête une fois que j’ai eu de la nourriture en moi. “

Black Mitzvah

Andy a grillé Tiffany au sujet de sa récente célébration dans la foi juive, demandant quelles célébrités étaient les plus précieuses pour l’aider à se préparer. Sa réponse: “Sarah Silverman, Billy Crystal, Chelsea Handler“La sœur de Sarah, Susan, était même le rabbin de Tiffany! La star de” Girls Trip “a également dit qu’elle avait choisi Billy pour faire son aliyah parce que” il représente le monde pour moi “.

Lorsque Cohen a demandé qui était le plus saoul, Haddish a répondu que c’était sa “fille au foyer, Precious”, qui “pensait qu’une femme enceinte voulait la combattre!”

Présent de Barbra Streisand

En regardant le collier simple mais élégant de l’étoile de David que Tiffany portait, Andy se demanda si c’était celle-là qu’elle avait reçue de Barbra Streisand. C’était.

“Et si je t’aime, je te laisse m’embrasser juste là,” dit Tiffany, incitant Andy à demander l’évidence. Elle lui a accordé la permission, et sa nuit a été faite.

Objectifs 2020 de Tiffany: est-elle prête?

Andy a posé une série de résolutions sur l’humoriste, se demandant si elle était prête à apporter les changements potentiels.

Q: Êtes-vous prêt à boire moins d’alcool et à boire plus d’eau? / UNE: Je bois beaucoup d’eau, mais elle n’est pas prête.

Q: Êtes-vous prêt à essayer le jeûne intermittent? / UNE: Elle est prête!

Q: Êtes-vous prêt à expérimenter davantage dans la chambre? / UNE: Eh bien, vous voyez, j’ai fait toutes les choses. Mais pas tous! Elle n’est pas prête.

Q: Êtes-vous prêt à révéler qui a mordu Beyonce? / UNE: Elle n’est pas prête.

Q: Êtes-vous prêt à ignorer tout troll Twitter qui viendra pour vous en 2020? / UNE: Elle n’est pas prête.

Q: Êtes-vous prêt à commencer le tournage de “Girls Trip 2”? / UNE: Elle est tellement prête!

Q: Êtes-vous prêt à surmonter votre aversion pour le cinéma d’acteur? / UNE: Elle n’est pas prête.

Salma se souvient du prince

Un appelant a demandé à l’actrice américano-mexicaine ce que c’était que d’avoir la fin Prince écrire une chanson à son sujet – “Te Amo Corazón” – et voulait connaître sa mémoire préférée du musicien.

“C’est vraiment incroyable parce qu’il a écrit une chanson sur moi pour que ma fille comprenne qui j’étais à une époque où elle n’était pas là, à travers ses yeux”, a expliqué Hayek. “Et donc il est venu chez moi, et il m’a toujours montré de la musique.” Qu’en pensez-vous? Dois-je mettre celui-ci sur l’album? ” En fait, il a pris mes deux cents en considération! Il avait une voiture où le système audio était si bon, il a dit que vous pouvez entendre le meilleur à l’intérieur de la voiture. Et donc il l’a joué, et je pensais que ça allait être une autre chanson, et c’était cette chanson. C’était très significatif. “

En ce qui concerne son souvenir préféré, elle a dit: «Il y avait tellement de conversations téléphoniques de 2 heures – c’était avant que nous ayons des enfants. Des conversations intenses et profondes où vous essayez de comprendre la vie. Il est intéressant de voir comment parfois vous pouvez avoir un ami dont tu peux parler [to] pour toujours, n’importe où, à tout moment. Ça vous soulève. “

Les photos de Dick les plus étranges

Un appelant a demandé à Haddish s’il était vrai qu’elle “avait l’habitude de collecter des photos de bite” des hommes avec lesquels elle sortirait. Le comédien avait hâte de confirmer. “Ouais! Ouais! Je suis collectionneur!” dit-elle avec enthousiasme.

Cohen a poussé la question un peu plus loin, s’interrogeant sur le pénis “le plus étrange” qu’elle ait jamais rencontré.

“Oh, c’était celui-là …” commença-t-elle, alors qu’Andy s’approchait du bord de son siège. “Ce que j’ai appris – je suis un pénialtologue – et à quoi ressemblent les ongles d’un homme, comme des ongles aux doigts, est à peu près ce à quoi son D ressemble bien? Donc: ‘Ongles sales, sales D. Gardez cette chose loin de moi. “” Andy était en points de suture.

“Et ce mec,” continua Tiffany, “ses ongles étaient en quelque sorte rongés, et je l’ai fait le retirer pour prendre la photo. Son truc avait l’air de le ronger aussi! Comme s’il avait traversé quelque chose! Comme il avait enduré beaucoup de choses. Il a été maltraité. Il était meurtri! C’était mauvais. Je me disais: “Oooh, tu devrais le laisser tranquille pendant un moment.” “

Tiffany a expliqué qu’elle emporterait un appareil photo jetable avec elle et lui demanderait ses rendez-vous si elle pouvait prendre une photo de leur pénis afin qu’elle puisse “y penser plus tard”. Chacune d’entre elles a dit oui, même si elle s’est assurée de noter qu’elle n’avait pas couché avec beaucoup d’entre elles.

