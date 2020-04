Tiger King passe au microscope TMZ, un nouveau spécial explore les étranges rebondissements de l’histoire de Joe Exotic

L’une des meilleures équipes d’enquête de Los Angeles se concentre sur le monde sauvage et fou de Joe Exotic avec “TMZ Investigates: Tiger King – What Really Went Down?”

La nouvelle émission spéciale Fox d’une heure, diffusée à 21 h. ET sur Fox, offre une exploration plus approfondie de certaines des questions persistantes laissées dans l’esprit des téléspectateurs après le blockbuster de Netflix “Tiger King: meurtre, mystère et chaos” docuseries.

Le chef du TMZ, Harvey Levin, prend les devants dans la nouvelle spéciale qui promet de décoller les couches de cette saga du crime tordue avec plus de tours et de surprises qu’une balade en montagnes russes les yeux bandés.

“Qu’est-ce qui s’est vraiment passé?” promet dans un communiqué de presse de creuser dans les questions que les téléspectateurs ont encore, comme “si oui ou non Joe Exotic est coupable” d’un complot de meurtre pour compte d’autrui contre son rival Carole Baskin, tout en jetant “un regard intérieur sur Carole Baskin’s la disparition du mari et l’état actuel de la nouvelle enquête. “

“C’était une série de documents vraiment bien faite et elle a clairement touché la corde sensible”, a déclaré Levin à la New York Post le vendredi. “De plus en plus, nous voyons certains de ces services de streaming diffuser des histoires qui non seulement sont de la bonne télévision, mais qui démarrent vraiment des conversations importantes.”

“Aussi divertissant que soit le spectacle, il y a des problèmes réels qui exigent de l’attention en ce moment, et je pense que le spectacle a mis cela en lumière”, a poursuivi Levin. Même au-delà des histoires sordides d’Exotic et Baskin, il y a des problèmes du monde réel comme l’état de la captivité des animaux exotiques et des gros chats aux États-Unis.

Selon le Post, Levin rencontrera 15 personnes pour cette spéciale TMZ, y compris certains visages familiers de la série Netflix ainsi que de nouveaux alors que Levin approfondit le statut actuel de l’enquête sur Baskin. premier mari disparu depuis longtemps.

“Tiger King” a fait naître la rumeur tout aussi ancienne que peut-être Baskin a tué ou avait tué son premier mari, allant même jusqu’à nourrir son corps à ses tigres. Baskin a nié les rumeurs et s’est prononcé contre la série pour les avoir perpétuées.

Au-delà de cela, Levin a un shérif qui croit qu’Exotic a été condamné à tort. Exotic passe actuellement 22 ans en prison, et alors qu’il jouit prétendument de sa nouvelle renommée grâce à “Tiger King”, son mari Dillon Passage dit qu’il n’a pas encore eu la chance de le voir par lui-même.

“C’est un spectacle extrêmement divertissant sur les tigres et les gens qui sont vraiment là-bas”, du succès phénoménal de la série. “L’Amérique aime les copains. Qui est le méchant ici, qui est le bon gars ici? Nous essayons d’en présenter une image fidèle.”

“TMZ enquête: Tiger King – Qu’est-ce qui s’est vraiment passé?” diffusé lundi à 21 h ET sur Fox.

