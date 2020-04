Tiger King Stars sur la façon dont ils ont été représentés, la célébrité soudaine et plus dans l’épisode bonus Netflix

Quelle meilleure façon de célébrer le dimanche de Pâques qu’avec une visite de retour aux docuseries bonkers qui a aidé beaucoup à traverser ces semaines d’isolement. “Tiger King and I” est le huitième épisode “bonus” tant attendu du blockbuster “Tiger King” série, seulement c’est plus un après-spectacle qu’un nouvel épisode.

Hébergé par Joel McHale et filmé au cours des deux dernières semaines avec de nombreuses personnalités colorées de la série Netflix, cette nouvelle spéciale a pu jeter un coup d’œil sur les conséquences de l’incroyable popularité de la série et sur son impact sur leur vie.

Joel a également pu obtenir leur avis sur la série, maintenant qu’ils ont eu la chance de voir le produit final, de voir si c’était une représentation fidèle de ce qui se passait, ou trop sensationnaliste, comme certains ont essayé de le prétendre.

Malheureusement, ni Carole Baskin – qui a critiqué la série comme la déformant et perpétuant des rumeurs selon lesquelles elle a assassiné son premier mari – et le titulaire Tiger King lui-même, Joe Exotic, n’ont pas participé au nouvel épisode, mais “Tiger King” était toujours plus que juste ces deux arch-rivaux.

Cela n’aurait jamais diverti les téléspectateurs pendant sept heures sans un groupe complet de personnes intéressantes, et beaucoup d’entre eux étaient plus qu’heureux de sauter à nouveau devant une caméra, de la sécurité de leur propre maison (bien sûr) au milieu des coronavirus en cours. mandats d’isolement.

Gloire ou infamie?

Joel était virtuellement rejoint par Erik Cowie, Joshua Dial, John Finlay, Rick Kirkham, Jeff et Lauren Lowe, John Reinke et Kelci “Saff” Saffery, tous s’étant soudainement retrouvés mondialement connus. Cela peut être un peu choquant dans un monde normal, mais c’est peut-être encore plus surréaliste au milieu d’une pandémie.

“Je marchais dans Walmart pour une course de fin de soirée, cela n’aurait dû me prendre que dix minutes”, a déclaré Saffrey, comme l’a rapporté Personnes. “J’ai été arrêté trois fois lors d’une pandémie à Walmart.”

Ils partagent tous des histoires similaires d’être accostés par des fans du documentaire, à la recherche de selfies et d’autographes au milieu de directives de distanciation sociale. “Je ne me considère pas comme une célébrité. Je pense que je suis juste un homme sur un fichu documentaire”, a déclaré Reinke. Mais au moins pour le moment, ces deux sont une seule et même chose que leurs 15 minutes de célébrité connaissent une extension COVID-19.

Bien sûr, les personnages les plus célèbres issus des docuseries sont Carole Baskin et Joe Exotic, aucun des deux ne semblant particulièrement beau au moment où les crédits finaux ont été obtenus. Néanmoins, le mari d’Exotic, Dillon Passage – qui était également absent de cela – a précédemment décrit Joe comme “extatique” par sa nouvelle renommée.

“C’est la notoriété et la renommée que Joe a toujours voulu. C’est assez ironique qu’il soit maintenant coincé dans une cage et ne puisse même pas en profiter”, a déclaré Jeff Lowe dans la nouvelle spéciale. Exotic n’aurait même pas eu la chance de voir le documentaire, il n’est donc pas clair si son enthousiasme diminuerait en voyant pourquoi il est si célèbre en ce moment.

Néanmoins, Dial affirme qu’Exotic est connecté à ses fans via Facebook et qu’il est au courant des fonds collectés en son nom, ainsi que des messages qui lui sont envoyés. Il est probablement sûr de parier qu’il est même au courant qu’un journaliste a demandé au président Trump un pardon potentiel pour lui.

“Il est au courant de cela et il aime chaque minute. Je le garantis”, a déclaré Dial.

Précis ou Hit Job?

L’une des grandes critiques à propos de la série est à quel point elle semble sensationnelle, les personnages plus grands que nature semblant presque caricaturaux et exagérés parfois. Alors, quelle était la précision de ces représentations? Ces gens étaient-ils vraiment si bizarres, ou y avait-il de la magie d’édition à l’œuvre pour que ça ressemble à ça?

“La façon dont ils ont réalisé ce documentaire, c’est juste, équilibré et je pense que c’est une merveilleuse production”, a déclaré Dial, ajoutant “La vérité fait mal”.

Mais il n’y avait pas de consensus sur le fait que les choses étaient “justes et équilibrées”, Jeff Lowe affirmant qu’il pensait que les docuseries étaient “sensationnalistes” afin de “lui donner un méchant”.

En ce qui concerne des potrayals spécifiques, Finlay a été de nouveau catégorique qu’il a été injustement présenté. Il est déjà devenu public avec des lamentations selon lesquelles les producteurs n’ont pas pris la peine de montrer des images mises à jour de lui après qu’il se soit fait réparer les dents.

“J’ai été dépeint comme un montagnard drogué, et ce n’était pas moi à l’époque”, a-t-il déclaré à propos des images d’interview utilisées dans l’émission. “A cette époque, j’avais quatre à cinq ans de propreté.” Il a dit qu’il s’était calmé à la naissance de sa fille.

Quant à savoir pourquoi il a été interviewé avec sa chemise, ce qui a certainement aidé à vendre le look “hillbilly drogué”, Finlay a déclaré qu’il pensait “pourquoi ne pas montrer” son encre. Il doit donc assumer une certaine responsabilité pour l’image qu’il a diffusée.

Héritage exotique

Il est trop tôt pour dire quel héritage – le cas échéant – la production aura. Aura-t-elle un impact durable dans le monde des animaux exotiques, ou sera-ce simplement la distraction des coronavirus dont nous avons tous joui alors que nous étions isolés, pour être oubliée lorsque le monde rouvrira?

Kirkham est convaincu que l’histoire de “Tiger King” affectera le changement dans le monde, même à un coût difficile pour lui-même. “La seule chose que je pense qui peut sortir de ces docuseries qui est bonne, c’est que les gens vont maintenant” libérer les animaux “”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est la meilleure chose.”

Bien qu’il ait exprimé ses regrets pour s’être associé à Exotic et l’avoir suivi pendant tant d’années, Kirkham a partagé avec McHale que son expérience au zoo d’Exotic lui avait en fait fait des cauchemars.

“Et depuis que ces docuseries sont de retour, j’ai eu plus de cauchemars d’avoir vécu dans ce parc”, a-t-il déclaré, révélant qu’il en avait même eu un la veille de leur entretien. “Je veux mettre ce chapitre de côté, mais il ne cesse de grossir et de plus en plus.”

Casting de rêve

Bien sûr, l’une des choses qui sont sur toutes les lèvres depuis la fin des docuseries est de savoir qui devrait, voudrait et pourrait dépeindre toutes ces personnes dans une adaptation en film ou en télévision de leur histoire. Exotic lui-même a suggéré David Spade comme possibilité, ainsi que Brad Pitt (ahem!). Alors, qu’en pensent les autres acteurs?

Saffery est devenu un peu obscur, suggérant l’acteur Brandon Baker, mais Joel McHale avait une meilleure suggestion: son co-star “Community” et actuel juge “Masked Singer” Ken Jeong. Saffery était là-dedans, l’appelant un choix “étonnant”.

Reinke pensait que Matthew McConaughey serait un bon choix pour lui, tandis que Kirkham a en fait fait une suggestion fantastique pour son propre homologue professionnel: Billy Bob Thornton. Nous sommes là pour ça!

“Tiger King and I” est maintenant en streaming sur Netflix, avec les docuseries originales en sept parties “Tiger King: Murder, Mystery and Mayhem” … vous savez, si vous avez un temps d’arrêt aujourd’hui et que vous voulez savoir ce qui est absolument tout le monde en a parlé.

