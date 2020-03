TikTok rétablit les clips de maillot de bain de Lizzo après qu’elle accuse une entreprise de honte corporelle

2020-03-06 13:30:07

Lizzo a fait remettre ses vidéos de maillot de bain sur TikTok après avoir claqué la plate-forme de partage de vidéos pour les avoir retirées en raison de la forme de son corps.

Le hitmaker “ Good as Hell ” est devenu furieux après que son contenu ait continué à disparaître et a fustigé la société pour avoir permis à d’autres utilisateurs de publier dans leurs vêtements de plage.

Dans une vidéo sur l’application, elle a déclaré: “TikTok continue de retirer mes vidéos avec moi dans mes maillots de bain.

“Mais permet d’autres vidéos avec des filles en maillot de bain.

“Je me demande pourquoi TikTok … nous devons parler.”

Cependant, un porte-parole de TikTok a déclaré avoir “rapidement” résolu la situation après avoir pris contact avec l’équipe de Lizzo.

Ils ont déclaré à Yahoo Lifestyle: “Je veux juste exprimer à quel point Lizzo est incroyable en tant que créateur, artiste et pionnier.

“Et notre communauté l’aime, alors immédiatement, dès que nous avons vu que cela pourrait être un problème, nous y avons réfléchi.

“Et notre équipe est en contact avec son équipe, alors quand elle est comme” Tik Tok, parlons-en “, notre équipe parle.”

La chanteuse de 31 ans publie régulièrement sur TikTok et Instagram pour promouvoir la positivité corporelle.

Le hitmaker «Juice» a récemment critiqué l’hypocrisie des hommes qui ont honte.

Lizzo a visé les shamers masculins, affirmant que les hommes ne sont pas soumis au même niveau de contrôle que leurs homologues féminines.

Elle a dit: “Qu’est-ce que cela vous dit sur l’oppresseur? Qu’est-ce que cela vous dit sur les hommes? Rassemblez-vous, nous ne parlons pas de vos tailles de d ** k, n’est-ce pas?”

La chanteuse et flûtiste estime qu’historiquement, les femmes fortes ont toujours été marginalisées par la société.

Elle a dit: “Je ne pense pas que je sois différent des autres grandes femmes qui sont venues avant moi et qui ont dû être politisées littéralement juste pour être sexuelles … tu vois ce que je veux dire? Juste pour exister. ”

La star de ‘Hustlers’ a insisté sur le fait qu’elle apprécie vraiment les efforts et les sacrifices des autres femmes qui lui ont permis de s’exprimer.

Elle a dit: “Les choses qui étaient belles sur eux s’appelaient des défauts, et ils ont persisté contre cela, se sont battus contre cela, et maintenant je suis capable de faire ce que je fais à cause de ces grandes femmes.”

