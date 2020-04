TikTok Star Adam Ray Okay, (AKA ‘Rosa’) pense que TikTok est le ‘futur de la comédie’

TikTok est une application de médias sociaux qui permet aux utilisateurs de partager des vidéos jusqu’à 60 secondes. TikTok a créé des jeunes stars comme Charli D’Amelio, qui sont devenues virales pour danser (ou inventer leurs propres danses) dans leurs vidéos. Mais pour Adam Ray Okay, c’était quelque chose de complètement unique. Le comédien passe par Adam Ray Okay, mais son nom de famille est vraiment Martinez. La sensation TikTok a atteint le statut viral avec un personnage qu’il a créé nommé Rosa. Maintenant, Martinez cherche à amener Rosa sur d’autres plateformes. Mais, il dit qu’il croit que TikTok est «l’avenir».

Adam Ray Okay, le créateur le plus célèbre de TikTok, Rosa

La journaliste du magazine Paper Rose Dommu a récemment interviewé Martinez à propos de son expérience virale sur TikTok.

«J’avais téléchargé l’application TikTok et je faisais juste défiler, en faisant mon truc. Je ne pensais pas vraiment à créer mon propre contenu », a déclaré Martinez à propos de ses premières interactions avec TikTok. Mais, avec le personnage qu’il a créé, Rosa, il était «inspiré».

“Tout le monde connaît ce personnage de Rosa et j’ai senti qu’elle avait été oubliée”, a expliqué Martinez.

Rosa est devenue grosse parce qu’elle est vraiment drôle. Ses conversations personnelles et hilarantes avec ceux qui sont de l’autre côté de la caméra sont assez bonnes, mais associez-les à une ligne de contour exagérée et à de faux cils déplacés, et vous avez de l’or pour la comédie. Martinez le pense aussi. Il est intéressant d’étendre Rosa à d’autres plateformes en dehors de TikTok, “en particulier à d’autres services de streaming”, a-t-il expliqué. Le TikTok a déclaré à Paper à propos de Rosa:

… J’ai l’impression qu’elle mérite d’avoir son nom à la lumière. C’était un personnage audacieux que tout le monde aime. Et s’ils ne le font pas, ils apprennent à l’aimer. Donc, peu importe où vous la mettez, elle va très bien.

Pourquoi Martinez pense que l’application TikTok est “l’avenir” de la comédie

L’intervieweur de Paper a également demandé à Martinez s’il pensait que “TikTok est l’avenir de la comédie”.

“Bien sûr,” répondit Martinez. “Ouais. Cela vous donne 60 secondes pour être exactement ce que vous voulez être. Et les gens sont tellement créatifs. ” Le créateur de Rosa estime que la façon dont TikTok est conçu permet aux utilisateurs de l’application de faire diverses choses avec leurs vidéos.

: C’est tellement de contenu que vous pouvez le diffuser à autant de créateurs différents et à autant de talents différents », a poursuivi Martinez. «J’ai l’impression que TikTok est à coup sûr l’avenir de tout.»

Dommu a également demandé à Martinez: «Pensez-vous que nous sommes maintenant à cet endroit social où fonctionne notre capacité d’attention, que nous devons consommer des choses dans ces petits incréments et que cela signifie que le contenu doit être encore meilleur? “

Martinez était un peu plus ambivalent dans sa réponse à cette question.

Différents créateurs de contenu fonctionnent différemment », a-t-il expliqué. “Donc si vous pouvez être qui vous êtes et si c’est drôle [or] les gens l’apprécient, ils vont rester avec vous. Mais je pense que vous devez absolument prendre en considération; vous êtes sur cette immense plateforme et tout le monde ne va pas apprécier ce que vous faites. Il y aura donc toujours cette autre personne qui le fera. Donc, même si vous ne vous faites pas remarquer dès le départ, vous devez simplement continuer.

Martinez a également offert de l’espoir aux futures stars de TikTok, via sa propre histoire.

“J’avais six adeptes quand j’ai commencé”, a déclaré Martinez. «Je publiais du maquillage et j’ai gagné 14 followers. Et puis j’ai fini par faire autre chose et ça a fonctionné pour moi et maintenant c’est ma plus grande plateforme. ” Cette autre chose n’est autre que Rosa, reine de la phrase «mec, viens ici».